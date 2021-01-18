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https://ria.ru/20210118/avifavir-1593576357.html
В Боливии рассказали о лечении COVID-19 препаратом "Авифавир"
В Боливии рассказали о лечении COVID-19 препаратом "Авифавир"
Российский препарат для лечения коронавируса "Авифавир" показывает хорошие результаты в Боливии, у пациентов не выявлено побочных реакций, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T19:08
2021-01-18T19:08
распространение коронавируса
авифавир
коронавирус covid-19
латинская америка
здоровье - общество
боливия
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 янв – РИА Новости. Российский препарат для лечения коронавируса "Авифавир" показывает хорошие результаты в Боливии, у пациентов не выявлено побочных реакций, сообщил РИА Новости глава компании-импортера Sigma Corp Серхио Поль.В среднем выздоровление наступает на девятый-десятый день лечения. Молодые люди, в отличие от людей старше 40 лет, поправляются быстрее.В настоящее время компания получила 9 тысяч упаковок лекарства.В конце декабря Боливия первой в Латинской Америке одобрила "Авифавир" как лекарство от COVID-19 при легкой и средней тяжести заболевания. Это означает, что теперь все медики страны смогут выписывать это лекарство больным.Сейчас оно продается в аптеках, однако, как рассчитывает глава Sigma Corp, его смогут учитывать и страховые компании в своих программах, поскольку дешевле и выгоднее выдать больному лекарство, чем допустить его госпитализацию."Мы работаем над тем, чтобы органы здравоохранения и социального обеспечения учитывали это лекарство, чтобы выдавать его бесплатно", - отметил Поль.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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авифавир, коронавирус covid-19, латинская америка, здоровье - общество, боливия, в мире

В Боливии рассказали о лечении COVID-19 препаратом "Авифавир"

19:08 18.01.2021
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 янв – РИА Новости. Российский препарат для лечения коронавируса "Авифавир" показывает хорошие результаты в Боливии, у пациентов не выявлено побочных реакций, сообщил РИА Новости глава компании-импортера Sigma Corp Серхио Поль.

"На данный момент вылечилось 1500 человек, из 1500 ни у кого не выявлено побочных реакций, никто не говорил о появлении проблем", - сказал он.

В среднем выздоровление наступает на девятый-десятый день лечения. Молодые люди, в отличие от людей старше 40 лет, поправляются быстрее.
В настоящее время компания получила 9 тысяч упаковок лекарства.
В конце декабря Боливия первой в Латинской Америке одобрила "Авифавир" как лекарство от COVID-19 при легкой и средней тяжести заболевания. Это означает, что теперь все медики страны смогут выписывать это лекарство больным.
Сейчас оно продается в аптеках, однако, как рассчитывает глава Sigma Corp, его смогут учитывать и страховые компании в своих программах, поскольку дешевле и выгоднее выдать больному лекарство, чем допустить его госпитализацию.
"Мы работаем над тем, чтобы органы здравоохранения и социального обеспечения учитывали это лекарство, чтобы выдавать его бесплатно", - отметил Поль.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаАвифавирКоронавирус COVID-19Латинская АмерикаЗдоровье - ОбществоБоливияВ мире
 
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