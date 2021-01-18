https://ria.ru/20210118/avifavir-1593576357.html

В Боливии рассказали о лечении COVID-19 препаратом "Авифавир"

В Боливии рассказали о лечении COVID-19 препаратом "Авифавир"

Российский препарат для лечения коронавируса "Авифавир" показывает хорошие результаты в Боливии, у пациентов не выявлено побочных реакций, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T19:08

2021-01-18T19:08

2021-01-18T19:08

распространение коронавируса

авифавир

коронавирус covid-19

латинская америка

здоровье - общество

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 янв – РИА Новости. Российский препарат для лечения коронавируса "Авифавир" показывает хорошие результаты в Боливии, у пациентов не выявлено побочных реакций, сообщил РИА Новости глава компании-импортера Sigma Corp Серхио Поль.В среднем выздоровление наступает на девятый-десятый день лечения. Молодые люди, в отличие от людей старше 40 лет, поправляются быстрее.В настоящее время компания получила 9 тысяч упаковок лекарства.В конце декабря Боливия первой в Латинской Америке одобрила "Авифавир" как лекарство от COVID-19 при легкой и средней тяжести заболевания. Это означает, что теперь все медики страны смогут выписывать это лекарство больным.Сейчас оно продается в аптеках, однако, как рассчитывает глава Sigma Corp, его смогут учитывать и страховые компании в своих программах, поскольку дешевле и выгоднее выдать больному лекарство, чем допустить его госпитализацию."Мы работаем над тем, чтобы органы здравоохранения и социального обеспечения учитывали это лекарство, чтобы выдавать его бесплатно", - отметил Поль.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593571694.html

латинская америка

боливия

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авифавир, коронавирус covid-19, латинская америка, здоровье - общество, боливия, в мире