https://ria.ru/20210118/astrologiya-1593472016.html

В РУДН опровергли информацию об открытии курса по астрологии

В РУДН опровергли информацию об открытии курса по астрологии

Ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов заявил, что приказ об открытии в вузе программы по натальной астрологии был отменен в день выхода,... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:19

2021-01-18T11:19

2021-01-18T11:19

олег ястребов

рудн

москва

образование - общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов заявил, что приказ об открытии в вузе программы по натальной астрологии был отменен в день выхода, поскольку пакет документов об открытии программы не проходил необходимую экспертизу и процедуры утверждения.Ранее на сайте Института повышения квалификации и переподготовки кадров (ИППК) РУДН появилось сообщение о том, что 1 февраля стартует курс по натальной астрологии. Отмечалось, что "данная программа поможет вам освоить новую профессию, вы получите необходимые компетенции для работы астрологом". Из описания также следовало, что астрология может заинтересовать слушателей курсов "как в качестве инструмента гармонизации своей жизни, так и возможности войти в резонанс с Ритмами Космоса"."Астрология никогда не являлась и не является ни отдельным направлением подготовки, ни тем более научным направлением РУДН. Пакет документов об открытии программы дополнительного образования не проходил необходимую экспертизу и процедуры утверждения. Приказ об открытии программы был отменен тем же днем, что и вышел", - заявил Ястребов РИА Новости.Он уточнил, что возможность создания познавательного курса была основана на анализе поисковых запросов интернет-пользователей, среди которых "астрология" вошла в число наиболее популярных. По словам ректора, этот курс не программа повышения квалификации или переподготовки кадров, а серия мастер-классов от практиков."К сожалению, вместо познавательного материала об астрологии и астрономии были предоставлены материалы на уровне "подвальная эзотерика". Описание программы - это вольное творчество потенциальных преподавателей программы и сотрудников Института повышения квалификации и переподготовки кадров РУДН", - прокомментировал он появившееся на сайте вуза сообщение об открытии программы.Ястребов добавил, что в РУДН инициирована проверка содержания всех программ, реализуемых ИППК, на предмет соответствия заявленным компетенциям и стандартам. Сотрудники РУДН, которые спровоцировали данную ситуацию, получат дисциплинарное взыскание за дискредитацию репутации университета.

https://ria.ru/20200716/1574420750.html

https://ria.ru/20210101/astrologiya-1591741624.html

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олег ястребов, рудн, москва, образование - общество