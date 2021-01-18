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https://ria.ru/20210118/astrologiya-1593472016.html
В РУДН опровергли информацию об открытии курса по астрологии
В РУДН опровергли информацию об открытии курса по астрологии
Ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов заявил, что приказ об открытии в вузе программы по натальной астрологии был отменен в день выхода,... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:19
2021-01-18T11:19
олег ястребов
рудн
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образование - общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов заявил, что приказ об открытии в вузе программы по натальной астрологии был отменен в день выхода, поскольку пакет документов об открытии программы не проходил необходимую экспертизу и процедуры утверждения.Ранее на сайте Института повышения квалификации и переподготовки кадров (ИППК) РУДН появилось сообщение о том, что 1 февраля стартует курс по натальной астрологии. Отмечалось, что "данная программа поможет вам освоить новую профессию, вы получите необходимые компетенции для работы астрологом". Из описания также следовало, что астрология может заинтересовать слушателей курсов "как в качестве инструмента гармонизации своей жизни, так и возможности войти в резонанс с Ритмами Космоса"."Астрология никогда не являлась и не является ни отдельным направлением подготовки, ни тем более научным направлением РУДН. Пакет документов об открытии программы дополнительного образования не проходил необходимую экспертизу и процедуры утверждения. Приказ об открытии программы был отменен тем же днем, что и вышел", - заявил Ястребов РИА Новости.Он уточнил, что возможность создания познавательного курса была основана на анализе поисковых запросов интернет-пользователей, среди которых "астрология" вошла в число наиболее популярных. По словам ректора, этот курс не программа повышения квалификации или переподготовки кадров, а серия мастер-классов от практиков."К сожалению, вместо познавательного материала об астрологии и астрономии были предоставлены материалы на уровне "подвальная эзотерика". Описание программы - это вольное творчество потенциальных преподавателей программы и сотрудников Института повышения квалификации и переподготовки кадров РУДН", - прокомментировал он появившееся на сайте вуза сообщение об открытии программы.Ястребов добавил, что в РУДН инициирована проверка содержания всех программ, реализуемых ИППК, на предмет соответствия заявленным компетенциям и стандартам. Сотрудники РУДН, которые спровоцировали данную ситуацию, получат дисциплинарное взыскание за дискредитацию репутации университета.
https://ria.ru/20200716/1574420750.html
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353
60
олег ястребов, рудн, москва, образование - общество

В РУДН опровергли информацию об открытии курса по астрологии

11:19 18.01.2021
 
© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в фотобанкЗдание РУДН в Москве
Здание РУДН в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Петр Чернов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов заявил, что приказ об открытии в вузе программы по натальной астрологии был отменен в день выхода, поскольку пакет документов об открытии программы не проходил необходимую экспертизу и процедуры утверждения.
Ранее на сайте Института повышения квалификации и переподготовки кадров (ИППК) РУДН появилось сообщение о том, что 1 февраля стартует курс по натальной астрологии. Отмечалось, что "данная программа поможет вам освоить новую профессию, вы получите необходимые компетенции для работы астрологом". Из описания также следовало, что астрология может заинтересовать слушателей курсов "как в качестве инструмента гармонизации своей жизни, так и возможности войти в резонанс с Ритмами Космоса".
ЯсноПонятно. Астрология: почему люди верят в антинаучные практики - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля 2020, 12:00ЯсноПонятно
"ЯсноПонятно". Астрология: почему люди верят в антинаучные практикиНа личном не складывается из-за ретроградной Венеры, на работе всё не очень, потому что начальник — овен, а кризис тридцати приходит из-за "возвращения Сатурна". Почему нам так удобно перекладывать на "звёзды" ответственность за свою жизнь и решения, если астрология официально признана лженаукой?
"Астрология никогда не являлась и не является ни отдельным направлением подготовки, ни тем более научным направлением РУДН. Пакет документов об открытии программы дополнительного образования не проходил необходимую экспертизу и процедуры утверждения. Приказ об открытии программы был отменен тем же днем, что и вышел", - заявил Ястребов РИА Новости.
Он уточнил, что возможность создания познавательного курса была основана на анализе поисковых запросов интернет-пользователей, среди которых "астрология" вошла в число наиболее популярных. По словам ректора, этот курс не программа повышения квалификации или переподготовки кадров, а серия мастер-классов от практиков.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
1 января, 02:11Новый год—2021
Астролог дала финансовый прогноз на 2021 год
"К сожалению, вместо познавательного материала об астрологии и астрономии были предоставлены материалы на уровне "подвальная эзотерика". Описание программы - это вольное творчество потенциальных преподавателей программы и сотрудников Института повышения квалификации и переподготовки кадров РУДН", - прокомментировал он появившееся на сайте вуза сообщение об открытии программы.
Ястребов добавил, что в РУДН инициирована проверка содержания всех программ, реализуемых ИППК, на предмет соответствия заявленным компетенциям и стандартам. Сотрудники РУДН, которые спровоцировали данную ситуацию, получат дисциплинарное взыскание за дискредитацию репутации университета.
Астрологи рассказали, что ждет каждый знак зодиака в 2021 году
© Depositphotos / Tatiana_Kost

Овен

"Прекрасный год для того, чтобы подарить внутреннему Добби носок и выпустить его на фриланс либо сменить рабочий коллектив", — говорит астролог Катерина Дятлова. По ее словам, у Овнов получится неплохо заработать, а также поездить в командировки, где они завяжут полезные знакомства. Но, несмотря на то что финансовая удача в 2021-м на стороне Овнов, им не стоит вестись на легкие деньги или совершать импульсивные покупки. Экстрасенс Елена Батыр считает: у представителей знака будет довольно непростая первая половина года, но с сентября многие проблемы отступят.

Овен
1 из 12

Овен

"Прекрасный год для того, чтобы подарить внутреннему Добби носок и выпустить его на фриланс либо сменить рабочий коллектив", — говорит астролог Катерина Дятлова. По ее словам, у Овнов получится неплохо заработать, а также поездить в командировки, где они завяжут полезные знакомства. Но, несмотря на то что финансовая удача в 2021-м на стороне Овнов, им не стоит вестись на легкие деньги или совершать импульсивные покупки. Экстрасенс Елена Батыр считает: у представителей знака будет довольно непростая первая половина года, но с сентября многие проблемы отступят.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
© Depositphotos / Tatiana_Kost

Телец

Тельцов ждут изменения в профессиональной деятельности, должности и статусе. "Проявите инициативу и креативность, возьмите на себя новые обязанности. Возможно, вы захотите уйти, чтобы открыть свое дело. Или собрать из коллег "профсоюз" и устроить бучу против консерватизма вышестоящих”, — предполагает Дятлова. Также это замечательный год, чтобы уехать от родителей, купить недвижимость, поработать над внешностью или подать на грант в заграничный университет. "Аккуратнее с электрическими приборами, держитесь подальше от толпы и старайтесь меньше нервничать, иначе возможны проблемы со здоровьем", — предостерегает астролог. Впрочем, Елена Батыр отмечает, что лето будет беззаботным — в остальные месяцы расслабиться не получится.

Телец
2 из 12

Телец

Тельцов ждут изменения в профессиональной деятельности, должности и статусе. "Проявите инициативу и креативность, возьмите на себя новые обязанности. Возможно, вы захотите уйти, чтобы открыть свое дело. Или собрать из коллег "профсоюз" и устроить бучу против консерватизма вышестоящих”, — предполагает Дятлова. Также это замечательный год, чтобы уехать от родителей, купить недвижимость, поработать над внешностью или подать на грант в заграничный университет. "Аккуратнее с электрическими приборами, держитесь подальше от толпы и старайтесь меньше нервничать, иначе возможны проблемы со здоровьем", — предостерегает астролог. Впрочем, Елена Батыр отмечает, что лето будет беззаботным — в остальные месяцы расслабиться не получится.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
© Depositphotos / Tatiana_Kost

Близнецы

Продуктивный год для обучения, запуска образовательных проектов, повышения квалификации, защиты диссертации и карьерных амбиций. "Но ради достижения цели придется потрудиться, найти хорошего учителя или другой ориентир, который поможет выбраться из лузервилля в дивный новый мир", — поясняет Катерина Дятлова.

Также это прекрасное время для переездов и путешествий (но не на другой конец света). В дальних странах могут поджидать неожиданности в дороге, к которым стоит подготовиться заранее. "Летом придется плясать под чужую дудку, а вот с осени можно проявлять инициативу", — говорит Батыр.

Близнецы
3 из 12

Близнецы

Продуктивный год для обучения, запуска образовательных проектов, повышения квалификации, защиты диссертации и карьерных амбиций. "Но ради достижения цели придется потрудиться, найти хорошего учителя или другой ориентир, который поможет выбраться из лузервилля в дивный новый мир", — поясняет Катерина Дятлова.

Также это прекрасное время для переездов и путешествий (но не на другой конец света). В дальних странах могут поджидать неожиданности в дороге, к которым стоит подготовиться заранее. "Летом придется плясать под чужую дудку, а вот с осени можно проявлять инициативу", — говорит Батыр.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
© Depositphotos / Tatiana_Kost

Рак

Подходящий год для того, чтобы выйти из токсичных отношений: рабочих, любовных или семейных, забрав с собой то, что принадлежит Ракам по заслугам.

За хорошую работу, терпение и соблюдение правил могут щедро отблагодарить и начальники, и клиенты. "Появится соблазн набрать кредитов, но не поддавайтесь — лучше воспользоваться бюджетными программами или попросить в долг у близких", — указывает Дятлова. Личная жизнь выйдет на новый уровень. "К концу года захочется развеяться в путешествии — лучше уступить этому желанию", — советует Елена Батыр.

Рак
4 из 12

Рак

Подходящий год для того, чтобы выйти из токсичных отношений: рабочих, любовных или семейных, забрав с собой то, что принадлежит Ракам по заслугам.

За хорошую работу, терпение и соблюдение правил могут щедро отблагодарить и начальники, и клиенты. "Появится соблазн набрать кредитов, но не поддавайтесь — лучше воспользоваться бюджетными программами или попросить в долг у близких", — указывает Дятлова. Личная жизнь выйдет на новый уровень. "К концу года захочется развеяться в путешествии — лучше уступить этому желанию", — советует Елена Батыр.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
© Depositphotos / Tatiana_Kost

Лев

Этот год может поделить жизнь Львов на до и после. Возможно, они встретят настоящую любовь и/или узаконят отношения, либо им поступят интересные предложения о сотрудничестве. "Однако ради этого придется в чем-то себе отказать, поступиться комфортом", — объясняет астролог. Состоящим в браке стоит позаботиться о репутации: возможны открытые конфликты из-за нежелания Львов прислушиваться к дельным советам. Так что надо учиться дипломатии и умению дружить со старшими. По словам Елены Батыр, первые четыре месяца нежелательно планировать ничего серьезного, а осень будет довольно напряженной.

Лев
5 из 12

Лев

Этот год может поделить жизнь Львов на до и после. Возможно, они встретят настоящую любовь и/или узаконят отношения, либо им поступят интересные предложения о сотрудничестве. "Однако ради этого придется в чем-то себе отказать, поступиться комфортом", — объясняет астролог. Состоящим в браке стоит позаботиться о репутации: возможны открытые конфликты из-за нежелания Львов прислушиваться к дельным советам. Так что надо учиться дипломатии и умению дружить со старшими. По словам Елены Батыр, первые четыре месяца нежелательно планировать ничего серьезного, а осень будет довольно напряженной.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
© Depositphotos / Tatiana_Kost

Дева

Особое внимание Девам нужно обратить на здоровье: правильное питание, занятия спортом, спа-процедуры — больше сна и отдыха. Следует позаботиться и о домашних питомцах, а также личном авто: проблем с ними может прибавиться.

"Приветствуется повышение квалификации, также ненадолго появятся влиятельные благодетели: воспользуйтесь шансом, но держите ухо востро", — предупреждает Катерина Дятлова. Возможны перспективные командировки, но в поездках важно соблюдать осторожность и быть готовым к форс-мажорам. "Старайтесь переделать важные дела до сентября, особенно связанные с семьей и недвижимостью, потому что дальше возможны большие трудности", — рассказывает Елена Батыр.

Дева
6 из 12

Дева

Особое внимание Девам нужно обратить на здоровье: правильное питание, занятия спортом, спа-процедуры — больше сна и отдыха. Следует позаботиться и о домашних питомцах, а также личном авто: проблем с ними может прибавиться.

"Приветствуется повышение квалификации, также ненадолго появятся влиятельные благодетели: воспользуйтесь шансом, но держите ухо востро", — предупреждает Катерина Дятлова. Возможны перспективные командировки, но в поездках важно соблюдать осторожность и быть готовым к форс-мажорам. "Старайтесь переделать важные дела до сентября, особенно связанные с семьей и недвижимостью, потому что дальше возможны большие трудности", — рассказывает Елена Батыр.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
© Depositphotos / Tatiana_Kost

Весы

В окружении Весов появятся новые преданные поклонники. Хороший год для тех, кто планировал беременность, однако не исключены неожиданности, поэтому важно соблюдать рекомендации врачей и не рисковать. "Для тех, у кого уже есть дети, грядет очень интересное, но непростое время, когда чада могут поставить ваш авторитет под вопрос", — говорит астролог. Не исключены приятные сюрпризы, если Весы готовы довериться своему азарту. Елена Батыр считает, что у Весов до конца апреля все будет идти по плану.

Весы
7 из 12

Весы

В окружении Весов появятся новые преданные поклонники. Хороший год для тех, кто планировал беременность, однако не исключены неожиданности, поэтому важно соблюдать рекомендации врачей и не рисковать. "Для тех, у кого уже есть дети, грядет очень интересное, но непростое время, когда чада могут поставить ваш авторитет под вопрос", — говорит астролог. Не исключены приятные сюрпризы, если Весы готовы довериться своему азарту. Елена Батыр считает, что у Весов до конца апреля все будет идти по плану.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
© Depositphotos / Tatiana_Kost

Скорпион

Переломный год в личном плане: Скорпионам придется что-то всерьез менять самим, иначе жизнь это сделает за них, причем не самым лучшим образом.

Можно купить участок земли, недвижимость, устроить переезд или ремонт. Но отношения с партнерами тоже нуждаются в развитии. Придется под давлением обстоятельств и отдельных персон отказаться от свободы, некоторых друзей, коллективных проектов и общественно важных задач. "Готовьтесь сдавать кармический экзамен через год: ведите себя этично даже с теми, у кого явно не все дома, и постарайтесь никому ничего не задолжать", — советует Катерина Дятлова. А Елена Батыр добавляет: "Лето у Скорпионов будет легкое, чего не скажешь о других временах года. С осени начнутся конфликты".

Скорпион
8 из 12

Скорпион

Переломный год в личном плане: Скорпионам придется что-то всерьез менять самим, иначе жизнь это сделает за них, причем не самым лучшим образом.

Можно купить участок земли, недвижимость, устроить переезд или ремонт. Но отношения с партнерами тоже нуждаются в развитии. Придется под давлением обстоятельств и отдельных персон отказаться от свободы, некоторых друзей, коллективных проектов и общественно важных задач. "Готовьтесь сдавать кармический экзамен через год: ведите себя этично даже с теми, у кого явно не все дома, и постарайтесь никому ничего не задолжать", — советует Катерина Дятлова. А Елена Батыр добавляет: "Лето у Скорпионов будет легкое, чего не скажешь о других временах года. С осени начнутся конфликты".

© Depositphotos / Tatiana_Kost
© Depositphotos / Tatiana_Kost

Стрелец

Уже второй год задача Стрельцов — копить силы для дальней дороги в новое предназначение, которая медленно, но верно начнется через год.

"Это может быть возвращение к корням, истокам, детским увлечениям, незакрытым гештальтам, мечтам или к родным", — поясняет Дятлова. Также это хорошее время, чтобы освоить новый вид транспорта, будь то машина, яхта, самолет, лошадь или хотя бы коньки. Год создан для того, чтобы быстро усваивать любой трудный материал. Еще можно хорошенько отфильтровать странных персонажей из своего окружения, прагматично оставив только деловые контакты и тех, с кем можно пойти в разведку. Больше всего крутых впечатлений вы получите от хайкинга и путешествий пешком. По мнению Елены Батыр, до мая стоит остерегаться обмана, который, возможно, будет связан с интеллектуальной собственностью.

Стрелец
9 из 12

Стрелец

Уже второй год задача Стрельцов — копить силы для дальней дороги в новое предназначение, которая медленно, но верно начнется через год.

"Это может быть возвращение к корням, истокам, детским увлечениям, незакрытым гештальтам, мечтам или к родным", — поясняет Дятлова. Также это хорошее время, чтобы освоить новый вид транспорта, будь то машина, яхта, самолет, лошадь или хотя бы коньки. Год создан для того, чтобы быстро усваивать любой трудный материал. Еще можно хорошенько отфильтровать странных персонажей из своего окружения, прагматично оставив только деловые контакты и тех, с кем можно пойти в разведку. Больше всего крутых впечатлений вы получите от хайкинга и путешествий пешком. По мнению Елены Батыр, до мая стоит остерегаться обмана, который, возможно, будет связан с интеллектуальной собственностью.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
© Depositphotos / Tatiana_Kost

Козерог

В этом году у представителей знака реализуются многие планы и исполнятся мечты. Но прежде необходимо разобраться, какие из желаний действительно ваши, а не навязаны родителями или обществом.

Также у Козерогов сильно изменятся вкусы и предпочтения: в вопросах потребления они откажутся от количества в пользу качества. "Краткосрочные любовные связи так и останутся недолгими: не стоит ждать от перелетных птиц постоянства", — указывает Катерина Дятлова. Дети могут забросить все оплаченные занятия с репетиторами, особенно если будете давить на них, так что лучше предоставить им больше свободы.

"До середины весны возможен финансовый ущерб, на который трудно будет повлиять", — указывает Елена Батыр.

Козерог
10 из 12

Козерог

В этом году у представителей знака реализуются многие планы и исполнятся мечты. Но прежде необходимо разобраться, какие из желаний действительно ваши, а не навязаны родителями или обществом.

Также у Козерогов сильно изменятся вкусы и предпочтения: в вопросах потребления они откажутся от количества в пользу качества. "Краткосрочные любовные связи так и останутся недолгими: не стоит ждать от перелетных птиц постоянства", — указывает Катерина Дятлова. Дети могут забросить все оплаченные занятия с репетиторами, особенно если будете давить на них, так что лучше предоставить им больше свободы.

"До середины весны возможен финансовый ущерб, на который трудно будет повлиять", — указывает Елена Батыр.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
© Depositphotos / Tatiana_Kost

Водолей

Водолеям предстоит взять на себя новую ответственность, которая кардинально изменит жизнь. Основная часть перемен коснется домашнего уклада, хотя можно столкнуться с отсутствием поддержки близких, если переборщить с авторитарностью.

"Тут либо мягкость и демократия, либо двигайтесь самостоятельно. В любом случае, не сворачивайте с намеченного пути, потому что высшие силы на вашей стороне", — советует астролог Катерина Дятлова. "Год пройдет успешно, финансы порадуют, ближе к концу года ожидается поездка", — заключает Елена Батыр.

Водолей
11 из 12

Водолей

Водолеям предстоит взять на себя новую ответственность, которая кардинально изменит жизнь. Основная часть перемен коснется домашнего уклада, хотя можно столкнуться с отсутствием поддержки близких, если переборщить с авторитарностью.

"Тут либо мягкость и демократия, либо двигайтесь самостоятельно. В любом случае, не сворачивайте с намеченного пути, потому что высшие силы на вашей стороне", — советует астролог Катерина Дятлова. "Год пройдет успешно, финансы порадуют, ближе к концу года ожидается поездка", — заключает Елена Батыр.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
© Depositphotos / Tatiana_Kost

Рыбы

Прошлые 12 месяцев дались Рыбам непросто, но теперь можно наконец-то расслабиться и набираться сил. "Рыб ждет много знакомств, правда, недолговечных, но достаточных, чтобы получить много творческих инсайтов", — считает Дятлова. Она советует Рыбам избегать обсуждения сплетен и не реагировать на клевету за спиной. А еще быть внимательнее, так как есть риск нарваться на воровство или плагиат. Но, как и в прошлом году, стоит продолжить избавляться от дурных установок — будьте мудрее окружения и занимайтесь духовным развитием. По словам астролога Елены Батыр, у Рыб до мая будет возвращаться карма, лето пройдет средне, а с осени могут начаться проблемы в бизнесе.

Рыбы
12 из 12

Рыбы

Прошлые 12 месяцев дались Рыбам непросто, но теперь можно наконец-то расслабиться и набираться сил. "Рыб ждет много знакомств, правда, недолговечных, но достаточных, чтобы получить много творческих инсайтов", — считает Дятлова. Она советует Рыбам избегать обсуждения сплетен и не реагировать на клевету за спиной. А еще быть внимательнее, так как есть риск нарваться на воровство или плагиат. Но, как и в прошлом году, стоит продолжить избавляться от дурных установок — будьте мудрее окружения и занимайтесь духовным развитием. По словам астролога Елены Батыр, у Рыб до мая будет возвращаться карма, лето пройдет средне, а с осени могут начаться проблемы в бизнесе.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
1 из 12

Овен

"Прекрасный год для того, чтобы подарить внутреннему Добби носок и выпустить его на фриланс либо сменить рабочий коллектив", — говорит астролог Катерина Дятлова. По ее словам, у Овнов получится неплохо заработать, а также поездить в командировки, где они завяжут полезные знакомства. Но, несмотря на то что финансовая удача в 2021-м на стороне Овнов, им не стоит вестись на легкие деньги или совершать импульсивные покупки. Экстрасенс Елена Батыр считает: у представителей знака будет довольно непростая первая половина года, но с сентября многие проблемы отступят.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
2 из 12

Телец

Тельцов ждут изменения в профессиональной деятельности, должности и статусе. "Проявите инициативу и креативность, возьмите на себя новые обязанности. Возможно, вы захотите уйти, чтобы открыть свое дело. Или собрать из коллег "профсоюз" и устроить бучу против консерватизма вышестоящих”, — предполагает Дятлова. Также это замечательный год, чтобы уехать от родителей, купить недвижимость, поработать над внешностью или подать на грант в заграничный университет. "Аккуратнее с электрическими приборами, держитесь подальше от толпы и старайтесь меньше нервничать, иначе возможны проблемы со здоровьем", — предостерегает астролог. Впрочем, Елена Батыр отмечает, что лето будет беззаботным — в остальные месяцы расслабиться не получится.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
3 из 12

Близнецы

Продуктивный год для обучения, запуска образовательных проектов, повышения квалификации, защиты диссертации и карьерных амбиций. "Но ради достижения цели придется потрудиться, найти хорошего учителя или другой ориентир, который поможет выбраться из лузервилля в дивный новый мир", — поясняет Катерина Дятлова.

Также это прекрасное время для переездов и путешествий (но не на другой конец света). В дальних странах могут поджидать неожиданности в дороге, к которым стоит подготовиться заранее. "Летом придется плясать под чужую дудку, а вот с осени можно проявлять инициативу", — говорит Батыр.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
4 из 12

Рак

Подходящий год для того, чтобы выйти из токсичных отношений: рабочих, любовных или семейных, забрав с собой то, что принадлежит Ракам по заслугам.

За хорошую работу, терпение и соблюдение правил могут щедро отблагодарить и начальники, и клиенты. "Появится соблазн набрать кредитов, но не поддавайтесь — лучше воспользоваться бюджетными программами или попросить в долг у близких", — указывает Дятлова. Личная жизнь выйдет на новый уровень. "К концу года захочется развеяться в путешествии — лучше уступить этому желанию", — советует Елена Батыр.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
5 из 12

Лев

Этот год может поделить жизнь Львов на до и после. Возможно, они встретят настоящую любовь и/или узаконят отношения, либо им поступят интересные предложения о сотрудничестве. "Однако ради этого придется в чем-то себе отказать, поступиться комфортом", — объясняет астролог. Состоящим в браке стоит позаботиться о репутации: возможны открытые конфликты из-за нежелания Львов прислушиваться к дельным советам. Так что надо учиться дипломатии и умению дружить со старшими. По словам Елены Батыр, первые четыре месяца нежелательно планировать ничего серьезного, а осень будет довольно напряженной.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
6 из 12

Дева

Особое внимание Девам нужно обратить на здоровье: правильное питание, занятия спортом, спа-процедуры — больше сна и отдыха. Следует позаботиться и о домашних питомцах, а также личном авто: проблем с ними может прибавиться.

"Приветствуется повышение квалификации, также ненадолго появятся влиятельные благодетели: воспользуйтесь шансом, но держите ухо востро", — предупреждает Катерина Дятлова. Возможны перспективные командировки, но в поездках важно соблюдать осторожность и быть готовым к форс-мажорам. "Старайтесь переделать важные дела до сентября, особенно связанные с семьей и недвижимостью, потому что дальше возможны большие трудности", — рассказывает Елена Батыр.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
7 из 12

Весы

В окружении Весов появятся новые преданные поклонники. Хороший год для тех, кто планировал беременность, однако не исключены неожиданности, поэтому важно соблюдать рекомендации врачей и не рисковать. "Для тех, у кого уже есть дети, грядет очень интересное, но непростое время, когда чада могут поставить ваш авторитет под вопрос", — говорит астролог. Не исключены приятные сюрпризы, если Весы готовы довериться своему азарту. Елена Батыр считает, что у Весов до конца апреля все будет идти по плану.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
8 из 12

Скорпион

Переломный год в личном плане: Скорпионам придется что-то всерьез менять самим, иначе жизнь это сделает за них, причем не самым лучшим образом.

Можно купить участок земли, недвижимость, устроить переезд или ремонт. Но отношения с партнерами тоже нуждаются в развитии. Придется под давлением обстоятельств и отдельных персон отказаться от свободы, некоторых друзей, коллективных проектов и общественно важных задач. "Готовьтесь сдавать кармический экзамен через год: ведите себя этично даже с теми, у кого явно не все дома, и постарайтесь никому ничего не задолжать", — советует Катерина Дятлова. А Елена Батыр добавляет: "Лето у Скорпионов будет легкое, чего не скажешь о других временах года. С осени начнутся конфликты".

© Depositphotos / Tatiana_Kost
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Стрелец

Уже второй год задача Стрельцов — копить силы для дальней дороги в новое предназначение, которая медленно, но верно начнется через год.

"Это может быть возвращение к корням, истокам, детским увлечениям, незакрытым гештальтам, мечтам или к родным", — поясняет Дятлова. Также это хорошее время, чтобы освоить новый вид транспорта, будь то машина, яхта, самолет, лошадь или хотя бы коньки. Год создан для того, чтобы быстро усваивать любой трудный материал. Еще можно хорошенько отфильтровать странных персонажей из своего окружения, прагматично оставив только деловые контакты и тех, с кем можно пойти в разведку. Больше всего крутых впечатлений вы получите от хайкинга и путешествий пешком. По мнению Елены Батыр, до мая стоит остерегаться обмана, который, возможно, будет связан с интеллектуальной собственностью.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
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Козерог

В этом году у представителей знака реализуются многие планы и исполнятся мечты. Но прежде необходимо разобраться, какие из желаний действительно ваши, а не навязаны родителями или обществом.

Также у Козерогов сильно изменятся вкусы и предпочтения: в вопросах потребления они откажутся от количества в пользу качества. "Краткосрочные любовные связи так и останутся недолгими: не стоит ждать от перелетных птиц постоянства", — указывает Катерина Дятлова. Дети могут забросить все оплаченные занятия с репетиторами, особенно если будете давить на них, так что лучше предоставить им больше свободы.

"До середины весны возможен финансовый ущерб, на который трудно будет повлиять", — указывает Елена Батыр.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
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Водолей

Водолеям предстоит взять на себя новую ответственность, которая кардинально изменит жизнь. Основная часть перемен коснется домашнего уклада, хотя можно столкнуться с отсутствием поддержки близких, если переборщить с авторитарностью.

"Тут либо мягкость и демократия, либо двигайтесь самостоятельно. В любом случае, не сворачивайте с намеченного пути, потому что высшие силы на вашей стороне", — советует астролог Катерина Дятлова. "Год пройдет успешно, финансы порадуют, ближе к концу года ожидается поездка", — заключает Елена Батыр.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
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Рыбы

Прошлые 12 месяцев дались Рыбам непросто, но теперь можно наконец-то расслабиться и набираться сил. "Рыб ждет много знакомств, правда, недолговечных, но достаточных, чтобы получить много творческих инсайтов", — считает Дятлова. Она советует Рыбам избегать обсуждения сплетен и не реагировать на клевету за спиной. А еще быть внимательнее, так как есть риск нарваться на воровство или плагиат. Но, как и в прошлом году, стоит продолжить избавляться от дурных установок — будьте мудрее окружения и занимайтесь духовным развитием. По словам астролога Елены Батыр, у Рыб до мая будет возвращаться карма, лето пройдет средне, а с осени могут начаться проблемы в бизнесе.

© Depositphotos / Tatiana_Kost
 
Олег ЯстребовРУДНМоскваОбразование - Общество
 
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