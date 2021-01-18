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Антошкина похоронят на военном мемориальном кладбище, сообщил источник
Антошкина похоронят на военном мемориальном кладбище, сообщил источник
Героя Советского Союза, депутата Госдумы генерал-полковника Николая Антошкина похоронят в среду 20 января на военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщил... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:23
2021-01-18T11:23
николай антошкин
госдума рф
мытищи
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Героя Советского Союза, депутата Госдумы генерал-полковника Николая Антошкина похоронят в среду 20 января на военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщил РИА Новости источник в нижней палате парламента.Антошкин скончался в больнице в воскресенье на 80-м году жизни. Он болел коронавирусом.Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, самолично участвуя в полетах над разрушенным энергоблоком. В качестве командующего Среднеазиатского военного округа обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе полет "Бурана". В 1989-1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, а затем был командующим фронтовой авиацией.
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николай антошкин, госдума рф, мытищи

Антошкина похоронят на военном мемориальном кладбище, сообщил источник

11:23 18.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета ГД по природным ресурсам Николай Антошкин
Член комитета ГД по природным ресурсам Николай Антошкин - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Героя Советского Союза, депутата Госдумы генерал-полковника Николая Антошкина похоронят в среду 20 января на военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщил РИА Новости источник в нижней палате парламента.
Антошкин скончался в больнице в воскресенье на 80-м году жизни. Он болел коронавирусом.
Депутат Государственной Думы РФ Николай Антошкин - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 13:13
Биография Николая Антошкина
"В среду в 11.00, на военном мемориальном кладбище", - сказал собеседник агентства.
Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, самолично участвуя в полетах над разрушенным энергоблоком. В качестве командующего Среднеазиатского военного округа обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе полет "Бурана". В 1989-1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, а затем был командующим фронтовой авиацией.
 
Николай АнтошкинГосдума РФМытищи
 
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