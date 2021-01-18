https://ria.ru/20210118/antoshkin-1593473294.html

Антошкина похоронят на военном мемориальном кладбище, сообщил источник

Антошкина похоронят на военном мемориальном кладбище, сообщил источник

Героя Советского Союза, депутата Госдумы генерал-полковника Николая Антошкина похоронят в среду 20 января на военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщил... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:23

2021-01-18T11:23

2021-01-18T11:23

николай антошкин

госдума рф

мытищи

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Героя Советского Союза, депутата Госдумы генерал-полковника Николая Антошкина похоронят в среду 20 января на военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщил РИА Новости источник в нижней палате парламента.Антошкин скончался в больнице в воскресенье на 80-м году жизни. Он болел коронавирусом.Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, самолично участвуя в полетах над разрушенным энергоблоком. В качестве командующего Среднеазиатского военного округа обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе полет "Бурана". В 1989-1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, а затем был командующим фронтовой авиацией.

https://ria.ru/20210117/antoshkin-1593394088.html

мытищи

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николай антошкин, госдума рф, мытищи