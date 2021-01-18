https://ria.ru/20210118/antitela-1593545471.html

СМИ: в Болгарии родился ребенок с антителами к COVID-19

СМИ: в Болгарии родился ребенок с антителами к COVID-19

Женщина в Болгарии родила ребенка с антителами к COVID-19, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:13

2021-01-18T16:13

2021-01-18T17:11

распространение коронавируса

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Женщина в Болгарии родила ребенка с антителами к COVID-19, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Как сообщается, 28-летняя жительница города Пазарджик во время беременности была госпитализирована с высокой температурой и кашлем. У нее была выявлена коронавирусная инфекция.По решению врачей, женщине было сделано кесарево сечение, поскольку вирус вызвал изменения в плаценте и замедлил развитие плода. После успешной операции на свет появился ребенок весом 2,75 килограмма и ростом 46 сантиметров.Новорожденному сделали тест, который показал наличие антител к COVID-19. При этом ребенок находится в добром здравии, его вместе с матерью планируют вскоре выписать из больницы.В ноябре о случае рождения ребенка с антителами у матери, переболевшей коронавирусом, сообщали СМИ Сингапура.Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Приморского края Анна Симакова сообщала РИА Новости, что прямой путь заражения коронавирусом — от матери к ребенку — пока не доказан. Симакова отметила, что ребенку всегда передаются при рождении антитела, которые есть в организме матери, они циркулируют у него до года. У больного коронавирусом антитела в организме образовываются, но нужно смотреть, в какой период беременности женщина заболела. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

болгария

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, болгария, в мире