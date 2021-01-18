https://ria.ru/20210118/altsgeymer-1593466359.html

Ученые нашли неожиданный способ обратить вспять болезнь Альцгеймера

Ученые нашли неожиданный способ обратить вспять болезнь Альцгеймера

Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что сероводород, который имеет запах тухлых яиц, способен защитить стареющие клетки мозга от болезни... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T10:52

2021-01-18T10:52

2021-01-18T12:16

головной мозг

болезнь альцгеймера

университет джонса хопкинса

в мире

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что сероводород, который имеет запах тухлых яиц, способен защитить стареющие клетки мозга от болезни Альцгеймера.Как рассказала нейробиолог Бинда Пол, новые данные прочно связывают старение, нейродегенерацию и передачу клеточных сигналов с тем, как работают в клетках сероводород и другие газообразные молекулы.Организм человека естественным путем вырабатывает небольшое количество сероводорода, который помогает регулировать различные функции: от клеточного метаболизма до расширения кровеносных сосудов. Газы, как отмечают исследователи, играют роль основных клеточных молекул-посредников, имеющих особое значение для мозга. В случае сероводорода это влечет за собой модификацию белков с помощью процесса химической сульфгидратации, который модулирует их активность.Исследования показали, что уровни сульфгидратации в мозге снижаются с возрастом, а у пациентов с болезнью Альцгеймера эта тенденция усиливается. Чтобы подтвердить это, исследователи, по словам Милоша Филиповича, провели опыт с мышами, генетически модифицированными для имитации болезни Альцгеймера.Грызунам ввели соединение с сероводородом, которое высвобождает молекулы этого газа, а затем в течение 12 недель проверяли у них изменение памяти и двигательные функции. Тесты показали, что сероводород улучшил когнитивные и двигательные функции на 50 процентов (по сравнению с мышами, которые не получали препарат): они могли лучше запоминать места выходов из платформы и были физически активнее.Соавтор исследования Мэтт Уайтман объяснил, что до недавнего времени ученым не хватало фармакологических инструментов для имитации того, как организм производит в клетках небольшое количество сероводорода."Мы можем успешно обратить вспять некоторые аспекты болезни Альцгеймера", — подытожили авторы работы.

https://ria.ru/20210101/mozg-1591750711.html

https://ria.ru/20201211/dementsiya-1588804320.html

https://ria.ru/20201124/altsgeymer-1586127492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

головной мозг, болезнь альцгеймера, университет джонса хопкинса, в мире