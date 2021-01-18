Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210118/altsgeymer-1593466359.html
Ученые нашли неожиданный способ обратить вспять болезнь Альцгеймера
Ученые нашли неожиданный способ обратить вспять болезнь Альцгеймера
Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что сероводород, который имеет запах тухлых яиц, способен защитить стареющие клетки мозга от болезни... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:52
2021-01-18T12:16
головной мозг
болезнь альцгеймера
университет джонса хопкинса
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147358/77/1473587709_0:209:4000:2459_1920x0_80_0_0_c6be54f47a728a2519898587147bf253.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что сероводород, который имеет запах тухлых яиц, способен защитить стареющие клетки мозга от болезни Альцгеймера.Как рассказала нейробиолог Бинда Пол, новые данные прочно связывают старение, нейродегенерацию и передачу клеточных сигналов с тем, как работают в клетках сероводород и другие газообразные молекулы.Организм человека естественным путем вырабатывает небольшое количество сероводорода, который помогает регулировать различные функции: от клеточного метаболизма до расширения кровеносных сосудов. Газы, как отмечают исследователи, играют роль основных клеточных молекул-посредников, имеющих особое значение для мозга. В случае сероводорода это влечет за собой модификацию белков с помощью процесса химической сульфгидратации, который модулирует их активность.Исследования показали, что уровни сульфгидратации в мозге снижаются с возрастом, а у пациентов с болезнью Альцгеймера эта тенденция усиливается. Чтобы подтвердить это, исследователи, по словам Милоша Филиповича, провели опыт с мышами, генетически модифицированными для имитации болезни Альцгеймера.Грызунам ввели соединение с сероводородом, которое высвобождает молекулы этого газа, а затем в течение 12 недель проверяли у них изменение памяти и двигательные функции. Тесты показали, что сероводород улучшил когнитивные и двигательные функции на 50 процентов (по сравнению с мышами, которые не получали препарат): они могли лучше запоминать места выходов из платформы и были физически активнее.Соавтор исследования Мэтт Уайтман объяснил, что до недавнего времени ученым не хватало фармакологических инструментов для имитации того, как организм производит в клетках небольшое количество сероводорода."Мы можем успешно обратить вспять некоторые аспекты болезни Альцгеймера", — подытожили авторы работы.
https://ria.ru/20210101/mozg-1591750711.html
https://ria.ru/20201211/dementsiya-1588804320.html
https://ria.ru/20201124/altsgeymer-1586127492.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/147358/77/1473587709_222:0:3778:2667_1920x0_80_0_0_3faf7d26d0454fd886ea46b154c03662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
головной мозг, болезнь альцгеймера, университет джонса хопкинса, в мире

Ученые нашли неожиданный способ обратить вспять болезнь Альцгеймера

10:52 18.01.2021 (обновлено: 12:16 18.01.2021)
 
© Fotolia / Sergey NivensВрач изучает снимки головного мозга человека
Врач изучает снимки головного мозга человека - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Fotolia / Sergey Nivens
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что сероводород, который имеет запах тухлых яиц, способен защитить стареющие клетки мозга от болезни Альцгеймера.
Как рассказала нейробиолог Бинда Пол, новые данные прочно связывают старение, нейродегенерацию и передачу клеточных сигналов с тем, как работают в клетках сероводород и другие газообразные молекулы.
Врач Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
1 января, 10:16Распространение коронавируса
Ученые удивились влиянию COVID-19 на мозг
Организм человека естественным путем вырабатывает небольшое количество сероводорода, который помогает регулировать различные функции: от клеточного метаболизма до расширения кровеносных сосудов. Газы, как отмечают исследователи, играют роль основных клеточных молекул-посредников, имеющих особое значение для мозга. В случае сероводорода это влечет за собой модификацию белков с помощью процесса химической сульфгидратации, который модулирует их активность.
Исследования показали, что уровни сульфгидратации в мозге снижаются с возрастом, а у пациентов с болезнью Альцгеймера эта тенденция усиливается. Чтобы подтвердить это, исследователи, по словам Милоша Филиповича, провели опыт с мышами, генетически модифицированными для имитации болезни Альцгеймера.
Сырная тарелка с бокалом вина - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 16:41
Названы способные замедлить старение мозга продукты
Грызунам ввели соединение с сероводородом, которое высвобождает молекулы этого газа, а затем в течение 12 недель проверяли у них изменение памяти и двигательные функции. Тесты показали, что сероводород улучшил когнитивные и двигательные функции на 50 процентов (по сравнению с мышами, которые не получали препарат): они могли лучше запоминать места выходов из платформы и были физически активнее.
Соавтор исследования Мэтт Уайтман объяснил, что до недавнего времени ученым не хватало фармакологических инструментов для имитации того, как организм производит в клетках небольшое количество сероводорода.
"Мы можем успешно обратить вспять некоторые аспекты болезни Альцгеймера", — подытожили авторы работы.
Болезнь Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября 2020, 17:19Наука
Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
 
Головной мозгболезнь АльцгеймераУниверситет Джонса ХопкинсаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
04:10Названы наиболее раздражающие формы общения в интернете
03:52Посол Италии в Москве привился российской вакциной "Спутник V"
03:36В Бельгии три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
03:32Американцы на МКС поделились едой с ожидающими поставки россиянами
03:30Россияне назвали желаемый размер пенсии для комфортной жизни
Лента новостейМолния