https://ria.ru/20210118/5g-1593444626.html

Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса

Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса

Связь между развертыванием сетей связи пятого поколения (5G) и ростом числа заражений коронавирусом является надуманной, показало исследование международной... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T06:10

2021-01-18T06:10

2021-01-18T06:10

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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ofcom

здоровье

москва

технологии

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Развеян миф о влиянии 5G на распространение коронавируса

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Связь между развертыванием сетей связи пятого поколения (5G) и ростом числа заражений коронавирусом является надуманной, показало исследование международной консалтинговой компании Deloitte, которое есть в распоряжении РИА Новости.Аналитики отмечают, что одной из форм дезинформации относительно причастности 5G к росту числа заражений COVID-19 является предположение, что 5G является источником излучения, которое ослабляет иммунную систему людей, делая их более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям. По мнению аналитиков, оно также является ошибочным.Согласно исследованию британского медиарегулятора Ofcom, проведенному в конце июня 2020 года, за последнюю неделю, предшествующую публикации данных исследования, 29% респондентов встречали заведомо ложную или вводящую в заблуждение информацию о COVID-19. Наиболее распространенными (отмеченными 21% участников исследования) являются "теории, находящие взаимосвязь между причинами возникновения COVID-19 и технологией 5G".А исследование Ofcom, проведенное в период с 10 по 12 апреля 2020 года, показало, что c заведомо ложными или недостоверными утверждениями о 5G сталкивались 50% участников исследования. Однако люди восприняли подобную информацию как "вводящую в заблуждение", причем большинство (57%) респондентов, столкнувшихся с недостоверной информацией, ничего не сделали для ее опровержения, резюмировали аналитики.Авторы исследования прогнозируют, что теории относительно влияния 5G на заболеваемость COVID-19 получат в 2021 году не менее широкое распространение, чем в 2020 году.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/tekhnologii-1588240912.html

https://ria.ru/20201225/elektrichestvo-1590861857.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, 5g, ofcom, здоровье, москва, технологии