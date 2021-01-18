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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/5g-1593444626.html
Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса
Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса
Связь между развертыванием сетей связи пятого поколения (5G) и ростом числа заражений коронавирусом является надуманной, показало исследование международной... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T06:10
2021-01-18T06:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
5g
ofcom
здоровье
москва
технологии
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Развеян миф о влиянии 5G на распространение коронавируса
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Связь между развертыванием сетей связи пятого поколения (5G) и ростом числа заражений коронавирусом является надуманной, показало исследование международной консалтинговой компании Deloitte, которое есть в распоряжении РИА Новости.Аналитики отмечают, что одной из форм дезинформации относительно причастности 5G к росту числа заражений COVID-19 является предположение, что 5G является источником излучения, которое ослабляет иммунную систему людей, делая их более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям. По мнению аналитиков, оно также является ошибочным.Согласно исследованию британского медиарегулятора Ofcom, проведенному в конце июня 2020 года, за последнюю неделю, предшествующую публикации данных исследования, 29% респондентов встречали заведомо ложную или вводящую в заблуждение информацию о COVID-19. Наиболее распространенными (отмеченными 21% участников исследования) являются "теории, находящие взаимосвязь между причинами возникновения COVID-19 и технологией 5G".А исследование Ofcom, проведенное в период с 10 по 12 апреля 2020 года, показало, что c заведомо ложными или недостоверными утверждениями о 5G сталкивались 50% участников исследования. Однако люди восприняли подобную информацию как "вводящую в заблуждение", причем большинство (57%) респондентов, столкнувшихся с недостоверной информацией, ничего не сделали для ее опровержения, резюмировали аналитики.Авторы исследования прогнозируют, что теории относительно влияния 5G на заболеваемость COVID-19 получат в 2021 году не менее широкое распространение, чем в 2020 году.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, 5g, ofcom, здоровье, москва, технологии

Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса

06:10 18.01.2021
 
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Монтаж вышек сотовой связи - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Связь между развертыванием сетей связи пятого поколения (5G) и ростом числа заражений коронавирусом является надуманной, показало исследование международной консалтинговой компании Deloitte, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Одним из мифов о влиянии 5G на здоровье, который был широко распространен в 2020 году, является надуманная связь между развертыванием сетей 5G и ростом числа заражений COVID-19. Теория о том, что "технология 5G передает COVID-19", является, попросту говоря, нелепой, так как это невозможно. COVID-19 – это вирус, который распространяется воздушно-капельным путем и передается от человека человеку. Вирусы не могут распространяться по радиоволнам", - говорится в исследовании.
Аналитики отмечают, что одной из форм дезинформации относительно причастности 5G к росту числа заражений COVID-19 является предположение, что 5G является источником излучения, которое ослабляет иммунную систему людей, делая их более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям. По мнению аналитиков, оно также является ошибочным.
Согласно исследованию британского медиарегулятора Ofcom, проведенному в конце июня 2020 года, за последнюю неделю, предшествующую публикации данных исследования, 29% респондентов встречали заведомо ложную или вводящую в заблуждение информацию о COVID-19. Наиболее распространенными (отмеченными 21% участников исследования) являются "теории, находящие взаимосвязь между причинами возникновения COVID-19 и технологией 5G".
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А исследование Ofcom, проведенное в период с 10 по 12 апреля 2020 года, показало, что c заведомо ложными или недостоверными утверждениями о 5G сталкивались 50% участников исследования. Однако люди восприняли подобную информацию как "вводящую в заблуждение", причем большинство (57%) респондентов, столкнувшихся с недостоверной информацией, ничего не сделали для ее опровержения, резюмировали аналитики.
Авторы исследования прогнозируют, что теории относительно влияния 5G на заболеваемость COVID-19 получат в 2021 году не менее широкое распространение, чем в 2020 году.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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