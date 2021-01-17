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Россияне резко увеличили покупки лопат из-за снежной зимы
Россияне резко увеличили покупки лопат из-за снежной зимы
Снежная зима привела к взрывному спросу на лопаты и снегоочистители, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД",... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T12:18
2021-01-17T12:18
москва
экономика
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Снежная зима привела к взрывному спросу на лопаты и снегоочистители, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", подготовленного для РИА Новости.Аналитики сравнили данные за четыре дня этой недели (11-14 января) и аналогичный период прошлой недели (4-7 января).Так, средний чек при покупке лопат составил 426 рублей, что на 17% выше, чем на прошлой неделе. Частота покупок выросла за неделю на 51%. По движкам (толкателям снега) средний чек подскочил на 8% - до 1126 рублей, а частота покупок - на 38%. Снегоуборщики установили рекорд по частоте покупок - по ним она выросла на 148%. Средний чек оказался на 11% выше (23 418 рублей).Эксперты "Платформы ОФД" отмечают, что резкий рост продаж фиксировался в среду и четверг 13-14 января, на которые приходились особенно сложные погодные условия в центральных регионах страны и в столице."В Москве лопат куплено на 96% больше, чем на прошлой неделе, движков - на 298% больше, снегоуборщиков - на 214% больше", - привели аналитики данные по столице.
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москва, экономика

Россияне резко увеличили покупки лопат из-за снежной зимы

12:18 17.01.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВодитель откапывает из снега свою машину после снегопада
Водитель откапывает из снега свою машину после снегопада - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Снежная зима привела к взрывному спросу на лопаты и снегоочистители, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", подготовленного для РИА Новости.
Аналитики сравнили данные за четыре дня этой недели (11-14 января) и аналогичный период прошлой недели (4-7 января).
Собака - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 03:14
Кинолог предупредил о росте травматизма у собак зимой
Так, средний чек при покупке лопат составил 426 рублей, что на 17% выше, чем на прошлой неделе. Частота покупок выросла за неделю на 51%. По движкам (толкателям снега) средний чек подскочил на 8% - до 1126 рублей, а частота покупок - на 38%. Снегоуборщики установили рекорд по частоте покупок - по ним она выросла на 148%. Средний чек оказался на 11% выше (23 418 рублей).
Эксперты "Платформы ОФД" отмечают, что резкий рост продаж фиксировался в среду и четверг 13-14 января, на которые приходились особенно сложные погодные условия в центральных регионах страны и в столице.
Москве лопат куплено на 96% больше, чем на прошлой неделе, движков - на 298% больше, снегоуборщиков - на 214% больше", - привели аналитики данные по столице.
 
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