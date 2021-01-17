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Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек
Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек
Число жертв землетрясения магнитудой на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 56, пострадали 826 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T04:15
2021-01-17T04:15
2021-01-17T04:29
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Число жертв землетрясения магнитудой на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 56, пострадали 826 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).Ранее сообщалось о 46 погибших и 637 раненых.В регионе продолжают фиксировать афтершоки.Власти провинции Западный Сулавеси после землетрясения ввели в регионе чрезвычайное положение. Глава управления по борьбе со стихийными бедствиями Дони Монардо заявил, что ЧП могут отменить в ближайшие одну-две недели. Управление предоставило суммарно четыре миллиарда индонезийских рупий (более 284 тысяч долларов США) провинции и округам Мамуджу и Маджене. Также в рамках противодействия стихийным бедствиям распределены палатки, одеяла, маски и другие предметы первой необходимости.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу ночью в пятницу по местному времени. Изначально почти 15 тысячам человек пришлось покинуть дома из-за бедствия. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.
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джоко видодо, сулавеси, москва, сша, индонезия, землетрясение, в мире