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Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек
Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек
Число жертв землетрясения магнитудой на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 56, пострадали 826 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T04:15
2021-01-17T04:29
джоко видодо
сулавеси
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сша
индонезия
землетрясение
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Число жертв землетрясения магнитудой на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 56, пострадали 826 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).Ранее сообщалось о 46 погибших и 637 раненых.В регионе продолжают фиксировать афтершоки.Власти провинции Западный Сулавеси после землетрясения ввели в регионе чрезвычайное положение. Глава управления по борьбе со стихийными бедствиями Дони Монардо заявил, что ЧП могут отменить в ближайшие одну-две недели. Управление предоставило суммарно четыре миллиарда индонезийских рупий (более 284 тысяч долларов США) провинции и округам Мамуджу и Маджене. Также в рамках противодействия стихийным бедствиям распределены палатки, одеяла, маски и другие предметы первой необходимости.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу ночью в пятницу по местному времени. Изначально почти 15 тысячам человек пришлось покинуть дома из-за бедствия. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.
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джоко видодо, сулавеси, москва, сша, индонезия, землетрясение, в мире

Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 56 человек

04:15 17.01.2021 (обновлено: 04:29 17.01.2021)
 
© REUTERS / Antara Foto/Akbar TadЗдание больницы в индонезийском городе Мамуджу, разрушенное в результате землетрясения
Здание больницы в индонезийском городе Мамуджу, разрушенное в результате землетрясения - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tad
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Число жертв землетрясения магнитудой на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 56, пострадали 826 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).
Ранее сообщалось о 46 погибших и 637 раненых.
В регионе продолжают фиксировать афтершоки.
Власти провинции Западный Сулавеси после землетрясения ввели в регионе чрезвычайное положение. Глава управления по борьбе со стихийными бедствиями Дони Монардо заявил, что ЧП могут отменить в ближайшие одну-две недели. Управление предоставило суммарно четыре миллиарда индонезийских рупий (более 284 тысяч долларов США) провинции и округам Мамуджу и Маджене. Также в рамках противодействия стихийным бедствиям распределены палатки, одеяла, маски и другие предметы первой необходимости.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу ночью в пятницу по местному времени. Изначально почти 15 тысячам человек пришлось покинуть дома из-за бедствия. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для преодоления последствий землетрясения.
Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 12:28
Последствия мощного землетрясения в Индонезии
 
Джоко ВидодоСулавесиМоскваСШАИндонезияЗемлетрясениеВ мире
 
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