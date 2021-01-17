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Антошкин беззаветно служил Родине, заявил Володин
Антошкин беззаветно служил Родине, заявил Володин
Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин беззаветно служил Родине, рискуя собой и спасая жизни людей, он был отзывчивым... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T12:53
2021-01-17T12:53
николай антошкин
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин беззаветно служил Родине, рискуя собой и спасая жизни людей, он был отзывчивым человеком и помогал всем, кому нужна была помощь, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Антошкин скончался в воскресенье утром, он болел коронавирусом.Спикер отметил, что Антошкин работал в Государственной думе с 2014 года, был автором многих важных законов.
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николай антошкин, госдума рф, вячеслав володин, общество

Антошкин беззаветно служил Родине, заявил Володин

12:53 17.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин беззаветно служил Родине, рискуя собой и спасая жизни людей, он был отзывчивым человеком и помогал всем, кому нужна была помощь, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Антошкин скончался в воскресенье утром, он болел коронавирусом.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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"После тяжелой болезни ушел из жизни наш товарищ, депутат Государственной думы, Герой Советского Союза Николай Тимофеевич Антошкин. Николай Тимофеевич беззаветно служил нашей Родине. Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле", - цитирует Володина сайт Госдумы.
Спикер отметил, что Антошкин работал в Государственной думе с 2014 года, был автором многих важных законов.
"Николай Тимофеевич пользовался уважением наших граждан, обладал авторитетом среди своих коллег. Настойчивый, отзывчивый, всегда помогал кому была необходима помощь и поддержка. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Тимофеевича", - добавил Володин.
 
Николай АнтошкинГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
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