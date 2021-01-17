https://ria.ru/20210117/volodin-1593392641.html

Антошкин беззаветно служил Родине, заявил Володин

Антошкин беззаветно служил Родине, заявил Володин

Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин беззаветно служил Родине, рискуя собой и спасая жизни людей, он был отзывчивым... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T12:53

2021-01-17T12:53

2021-01-17T12:53

николай антошкин

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин беззаветно служил Родине, рискуя собой и спасая жизни людей, он был отзывчивым человеком и помогал всем, кому нужна была помощь, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Антошкин скончался в воскресенье утром, он болел коронавирусом.Спикер отметил, что Антошкин работал в Государственной думе с 2014 года, был автором многих важных законов.

https://ria.ru/20200923/agaev-1577681486.html

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2021

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николай антошкин, госдума рф, вячеслав володин, общество