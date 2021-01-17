https://ria.ru/20210117/vashington-1593374643.html

Военные оккупировали Вашингтон перед инаугурацией Байдена

Военные оккупировали Вашингтон перед инаугурацией Байдена

Вторая линия ограждения вокруг Белого дома замкнулась в пяти кварталах от резиденции президента США, все въезды в центр охраняют военные, до инаугурации... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T08:56

2021-01-17T08:56

2021-01-17T08:56

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

ближний восток

нью-йорк (город)

вашингтон (город)

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Вторая линия ограждения вокруг Белого дома замкнулась в пяти кварталах от резиденции президента США, все въезды в центр охраняют военные, до инаугурации следующего главы Соединенных Штатов остается три дня.Как передает корреспондент РИА Новости, несколько кварталов вокруг Белого дома попали за второй ряд ограждения. С севера забором перекрыты въезды в центр с одной улицы, прилегающие скверы огорожены вместе с бездомными, которые привыкли там ночевать, но скоро будут вынуждены подыскивать новое место.Улица, ведущая к Белому дому и упирающаяся в первый ряд забора так называемой BLM-плаза, ограждена еще на два квартала.Туристы проходят через открытые ворота, перелезают через бетонные блоки, чтобы оказаться на площади, с которой едва видно резиденцию.Достаточно одного небольшого замка, чтобы закрылась секция ограждения, перекрывающая улицу - решетка установлена от угла одного здания до угла другого. В скверах сделали пропускные пункты. Несколько дорог перекрыли грузовиками.Въезды из города на улицу К перекрыты кордоном национальной гвардии. За шесть кварталов от Белого дома боец сначала пропускает несколько черных тонированных джипов, а потом объясняет мужчине на старой машине, что весь центр перекрыт и придется разворачиваться.Если представлять это на карте Вашингтона получится прямоугольник, вокруг которого еще один, снизу еще несколько, а линии бетонных блоков соединяют это с трапецией забора вокруг Капитолия, на каждом перекрестке посты и патрульные. По крайней мере на некоторых участках ограждения написано "арендовано" и с названием компании указан телефон. Значит, вероятно, заборы здесь не навсегда.В субботу бойцы нацгвардии контролируют и внешний периметр вокруг Капитолия, направляют транспорт. Вооруженные солдаты избирательно останавливают автомобили для проверки. На вокзале неподалеку - полицейские с собаками.Боец в солнцезащитных очках и черной защитной маске не рассказывает корреспонденту РИА Новости, боевые или резиновые у солдат патроны. "Не можем предоставить такую информацию", - отвечает он на соответствующий вопрос.Не может и рассказать, будет ли нацгвардия стрелять на поражение. "Беспорядков мы не ждем", - добавляет военный.К северу от здания конгресса в нескольких десятках метров от ограждения вечером в пятницу задержали мужчину с оружием, якобы он по поддельным документам хотел попасть на охраняемую территорию. Через сутки отпустили, в интервью журналистам житель Виргинии рассказал, что с недавних пор работает в Вашингтоне охранником, потерялся, "потому что деревенский парень", а пистолет забыл достать из машины - устал, разрешение на оружие в своем штате у него есть, а столичных правил он не знает. Теперь в Вашингтон он попадет только для участия в суде.В нескольких километрах от Капитолия обстановка миролюбивая: пожилая пара, выгуливающая собаку, общается с полицейским возле ворот в заборе."А на инаугурацию тоже будете здесь?" - спрашивает мужчина."Не могу знать, буду в округе Колумбия", - по уставу отвечает офицер.На сайте национальной гвардии каждый день новая цифра - в субботу количество размещенных в Вашингтоне бойцов увеличилось до 9,5 тысячи. Американские телерепортеры говорят, что никогда не были свидетелями подобных мер безопасности, даже после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, и сравнивают нынешний Вашингтон с Ближним Востоком.Присутствие военных заметно даже в относительном удалении от центра: один флиртует с женщиной-администратором в лобби отеля, двое стоят на светофоре с небольшим пакетом из продуктового магазина.Но особого разнообразия техники на улицах за последние дни не появилось, только грузовики для доставки личного состава и джипы Hummer, предвосхищение смотра военной мощи почти сменяется разочарованием: нет машин для подавления толпы, с установленными водометами, нет броневиков пехоты, а в небе не барражируют вертолеты - не дотягивает даже до учений, не то что конфликта.

https://ria.ru/20210115/oruzhie-1593115303.html

https://ria.ru/20210117/kapitoliy-1593369529.html

https://ria.ru/20210115/kongressmeny-1593176055.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/tramp-1592674677.html

ближний восток

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, ближний восток, нью-йорк (город), вашингтон (город), в мире