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Члены экипажа затонувшего в Турции сухогруза являются украинцами
Члены экипажа затонувшего в Турции сухогруза являются украинцами
Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T15:53
2021-01-17T15:53
2021-01-17T16:40
крушение украинского судна в турции
турция
украина
в мире
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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не РФ, как сообщалось ранее.Он добавил, что еще двое членов экипажа обнаружены живыми, до них пытаются добраться спасатели.Ранее Гюнер заявил, что в районе Инкуму затонуло российское сухогрузное судно, начата спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.По последним данным, спасены шесть моряков и еще двое найдены погибшими.
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Кадры с места затонувшего сухогруза у берегов Турции
Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine. Сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими.
2021-01-17T15:53
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РИА Новости
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видео, крушение украинского судна в турции, турция, украина, в мире