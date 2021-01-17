https://ria.ru/20210117/ukraina-1593405477.html

Члены экипажа затонувшего в Турции сухогруза являются украинцами

Члены экипажа затонувшего в Турции сухогруза являются украинцами

Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T15:53

2021-01-17T15:53

2021-01-17T16:40

крушение украинского судна в турции

турция

украина

в мире

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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не РФ, как сообщалось ранее.Он добавил, что еще двое членов экипажа обнаружены живыми, до них пытаются добраться спасатели.Ранее Гюнер заявил, что в районе Инкуму затонуло российское сухогрузное судно, начата спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.По последним данным, спасены шесть моряков и еще двое найдены погибшими.

турция

украина

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2021

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Кадры с места затонувшего сухогруза у берегов Турции Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine. Сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими. 2021-01-17T15:53 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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