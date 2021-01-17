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Члены экипажа затонувшего в Турции сухогруза являются украинцами
Члены экипажа затонувшего в Турции сухогруза являются украинцами
Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T15:53
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крушение украинского судна в турции
турция
украина
в мире
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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не РФ, как сообщалось ранее.Он добавил, что еще двое членов экипажа обнаружены живыми, до них пытаются добраться спасатели.Ранее Гюнер заявил, что в районе Инкуму затонуло российское сухогрузное судно, начата спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.По последним данным, спасены шесть моряков и еще двое найдены погибшими.
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РИА Новости
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4.7
96
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Кадры с места затонувшего сухогруза у берегов Турции
Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine. Сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими.
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видео, крушение украинского судна в турции, турция, украина, в мире
Члены экипажа затонувшего в Турции сухогруза являются украинцами
АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не РФ, как сообщалось ранее.
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Члены экипажа затонувшего в Турции сухогруза являются украинцами

15:53 17.01.2021 (обновлено: 16:40 17.01.2021)
 
© AP Photo / Mehmet GuzelСудно береговой охраны в Турции
Судно береговой охраны в Турции - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© AP Photo / Mehmet Guzel
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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не РФ, как сообщалось ранее.

"Затонувший сухогруз шел под флагом Палау, 13 членов его экипажа являются гражданами Украины", - цитирует Гюнера телеканал NTV.

Он добавил, что еще двое членов экипажа обнаружены живыми, до них пытаются добраться спасатели.
Ранее Гюнер заявил, что в районе Инкуму затонуло российское сухогрузное судно, начата спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.
По последним данным, спасены шесть моряков и еще двое найдены погибшими.
 
Крушение украинского судна в ТурцииТурцияУкраинаВ мире
 
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