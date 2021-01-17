https://ria.ru/20210117/ukraina-1593366270.html

"Какая-то тварь!" Украинский политик раскритиковал закон о языке

"Какая-то тварь!" Украинский политик раскритиковал закон о языке

Украинский политик, лидер Либертарианской партии Геннадий Балашов в эфире телеканала "Наш" жестко раскритиковал политику Киева по отношению к русскому языку. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T01:57

2021-01-17T01:57

2021-01-17T14:19

россия

геннадий балашов

львов

киев

украина

в мире

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"Какая-то тварь!" На Украине взбесились из-за вдохновителя ограничений на русский

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинский политик, лидер Либертарианской партии Геннадий Балашов в эфире телеканала "Наш" жестко раскритиковал политику Киева по отношению к русскому языку.В субботу на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.Балашов подчеркнул, что он всегда использует в публичных выступлениях русский язык, так как он считает своим правом использовать родной язык.Политик напомнил, что на украинском языке разговаривают 20 миллионов человек, а на русском — 300 миллионов.Лидер украинских либертарианцев указал на абсурдность ограничения использования русского языка. В частности, политик рассказал, как он во Львове пел в караоке на русском, и всем было "плевать на это дело", так как "бизнес развивается по-своему".Политик также подчеркнул, что люди имеют право общаться на языке, "на котором с ними говорили отец и мать".

https://ria.ru/20210116/deputat-1593345822.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210116/ukraina-1593325020.html

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россия, геннадий балашов, львов, киев, украина, в мире