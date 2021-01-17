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"Какая-то тварь!" Украинский политик раскритиковал закон о языке
"Какая-то тварь!" Украинский политик раскритиковал закон о языке
Украинский политик, лидер Либертарианской партии Геннадий Балашов в эфире телеканала "Наш" жестко раскритиковал политику Киева по отношению к русскому языку. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T01:57
2021-01-17T14:19
россия
геннадий балашов
львов
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинский политик, лидер Либертарианской партии Геннадий Балашов в эфире телеканала "Наш" жестко раскритиковал политику Киева по отношению к русскому языку.В субботу на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.Балашов подчеркнул, что он всегда использует в публичных выступлениях русский язык, так как он считает своим правом использовать родной язык.Политик напомнил, что на украинском языке разговаривают 20 миллионов человек, а на русском — 300 миллионов.Лидер украинских либертарианцев указал на абсурдность ограничения использования русского языка. В частности, политик рассказал, как он во Львове пел в караоке на русском, и всем было "плевать на это дело", так как "бизнес развивается по-своему".Политик также подчеркнул, что люди имеют право общаться на языке, "на котором с ними говорили отец и мать".
https://ria.ru/20210116/deputat-1593345822.html
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россия, геннадий балашов, львов, киев, украина, в мире

"Какая-то тварь!" Украинский политик раскритиковал закон о языке

01:57 17.01.2021 (обновлено: 14:19 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинский политик, лидер Либертарианской партии Геннадий Балашов в эфире телеканала "Наш" жестко раскритиковал политику Киева по отношению к русскому языку.
В субботу на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.
Юрий Камельчук - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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Депутат Рады набросился на коллегу после слов о русском языке
Балашов подчеркнул, что он всегда использует в публичных выступлениях русский язык, так как он считает своим правом использовать родной язык.
Политик напомнил, что на украинском языке разговаривают 20 миллионов человек, а на русском — 300 миллионов.
"Не будет развиваться культура на украинском языке, потому что ее продавать некуда, некому, нет потребителя", — объяснил Балашов.
Лидер украинских либертарианцев указал на абсурдность ограничения использования русского языка. В частности, политик рассказал, как он во Львове пел в караоке на русском, и всем было "плевать на это дело", так как "бизнес развивается по-своему".

"Что делать, если к вам пришел омбудсмен этот языковой (Тарас Креминь. — Прим. ред.)? <...> Бить палкой! Вести себя агрессивно! Рестораторы должны вести себя агрессивно: если он пришел и что-то сказал по-украински — камнем в голову бросить. <…> Мне будет какая-то тварь приходить и говорить, на каком языке мне говорить?"

Политик также подчеркнул, что люди имеют право общаться на языке, "на котором с ними говорили отец и мать".
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