https://ria.ru/20210117/turisty-1593249678.html
Россияне рассказали, как лучше всего проводить новогодние каникулы
Россияне рассказали, как лучше всего проводить новогодние каникулы
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как лучше всего проводить новогодние праздники, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T09:12
2021-01-17T09:12
2021-01-17T09:12
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туризм
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новый год
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как лучше всего проводить новогодние праздники, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1360 пользователей и узнали, как они провели зимние каникулы.Большинство респондентов (80 процентов) считают, что лучше всего путешествовать. Причем за внутренний туризм на каникулах выступили 26 процентов, а за границу хотели бы отправиться 23 процента. Для остальных опрошенных направление поездки не имеет значения — главное не сидеть дома.Оказалось, что в начале этого года отдохнуть удалось не всем — чуть больше четверти респондентов (26,5 процента) ответили, что у них были неотложные дела и заботы. Большинство из них (40 процентов) на праздниках работали или учились, а треть — занимались домашним хозяйством: готовили, проводили уборку и принимали гостей. Болезнь не позволила отдохнуть 15 процентам туристов, остальные называли иные причины."Эти каникулы были хуже, чем в прошлые годы", — сказали 40 процентов пользователей. Почти столько же не заметили разницы, остальные провели время даже лучше, чем всегда.Основная причина, по которой ухудшилось качество отдыха — ограничения из-за COVID-19. Их отметили 54 процента опрошенных. Пожаловались на отсутствие путешествий 16 процентов респондентов, пришлось поработать одиннадцати процентам опрошенных, девять процентов пользователей признались, что страдали от скуки, стольким же не хватило выходных дней, чтобы ощутить прилив сил. Остальные ссылались на снизившиеся финансовые возможности или болезни.На следующие новогодние праздники большинство опрошенных планы еще не строили. Зато треть (29 процентов) твердо намерены отправиться в путешествие. Восемь процентов снова проведут каникулы дома или в гостях.
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праздники, туристы, отдых, туризм, новости - туризм, новый год
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как лучше всего проводить новогодние праздники, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1360 пользователей и узнали, как они провели зимние каникулы.
Большинство респондентов (80 процентов) считают, что лучше всего путешествовать. Причем за внутренний туризм на каникулах выступили 26 процентов, а за границу хотели бы отправиться 23 процента. Для остальных опрошенных направление поездки не имеет значения — главное не сидеть дома.
Оказалось, что в начале этого года отдохнуть удалось не всем — чуть больше четверти респондентов (26,5 процента) ответили, что у них были неотложные дела и заботы. Большинство из них (40 процентов) на праздниках работали или учились, а треть — занимались домашним хозяйством: готовили, проводили уборку и принимали гостей. Болезнь не позволила отдохнуть 15 процентам туристов, остальные называли иные причины.
"Эти каникулы были хуже, чем в прошлые годы", — сказали 40 процентов пользователей. Почти столько же не заметили разницы, остальные провели время даже лучше, чем всегда.
Основная причина, по которой ухудшилось качество отдыха — ограничения из-за COVID-19. Их отметили 54 процента опрошенных. Пожаловались на отсутствие путешествий 16 процентов респондентов, пришлось поработать одиннадцати процентам опрошенных, девять процентов пользователей признались, что страдали от скуки, стольким же не хватило выходных дней, чтобы ощутить прилив сил. Остальные ссылались на снизившиеся финансовые возможности или болезни.
На следующие новогодние праздники большинство опрошенных планы еще не строили. Зато треть (29 процентов) твердо намерены отправиться в путешествие. Восемь процентов снова проведут каникулы дома или в гостях.