https://ria.ru/20210117/tranzit-1593265157.html

Поздно спохватились: транзит газа через Украину рухнул до минимума

Поздно спохватились: транзит газа через Украину рухнул до минимума

В 2020-м транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему сократился больше чем на треть — до самого низкого показателя за тридцать... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T08:00

2021-01-17T08:00

2021-01-17T08:01

сергей макогон

оператор гтс украины

северный поток — 2

юрий витренко

турецкий поток

фонд национальной энергетической безопасности

нафтогаз украины

газпром

ситуация с контрактами на транзит российского газа через украину

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2020-м транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему сократился больше чем на треть — до самого низкого показателя за тридцать лет. В Киеве боятся, что с запуском "Северного потока — 2" транзит вообще прекратится, а от прямых поставок там давно отказались. В Верховной раде заявили: надо срочно начинать переговоры с Москвой. Голубое топливо тем временем уже пошло по новой трубе.Рекордно упалРуководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в колонке для украинского издания "Экономическая правда" сообщил, что транзит уменьшился на 38 процентов — до 55,8 миллиарда кубометров.При проектной мощности газотранспортной системы 146 миллиардов кубометров это означает загрузку ГТС менее чем на 30 процентов, отметил Макогон.Падение действительно рекордное: все предыдущие годы было не менее 90 миллиардов.Причины сниженияЭксперты указывают на несколько важных обстоятельств. Во-первых, в конце 2019-го и "Газпром", и европейцы готовились к возможному срыву переговоров по новому транзитному контракту. Тогда были максимальные поставки и минимальный отбор газа из хранилищ. В результате в 2020-м в Европе снизились потребности, поясняет Алексей Гривач, заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности.Другой фактор — сокращение транзита по новому контракту. На 2020-й предусматривалось 65 миллиардов. Кроме того, из-за позднего подписания соглашения в первом квартале (особенно в январе и феврале) физические потоки российского экспорта распределялись без украинского транзита. Поэтому и не достигли планового показателя.Наконец, теплая зима с карантином уменьшили спрос на газ и в Европе, и в Азии, обвалив цены в первом полугодии. А украинский транзит — самая дорогая опция и загружается по остаточному принципу.Все оплаченоНесмотря ни на что, "Газпром" полностью оплатил забронированные на 2020-й транзитные мощности. В декабре 2019-го Россия и Украина подписали пятилетний контракт. Договорились буквально в последний момент."То, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет, — неординарное событие в таких условиях", — признавал год назад исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.В итоге Украина все-таки не проиграла. Впрочем, падение транзита до 30-летнего минимума — следствие изменений не только в российско-украинских отношениях, но и в структуре европейского газового рынка, где СПГ достаточно успешно конкурирует с трубопроводным газом, полагает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари".Новые маршрутыПятилетний контракт предусматривает в первый год прокачку 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре — по 40 миллиардов. Президент Владимир Зеленский говорил ранее, что объемы могут увеличить.Собственно, с 1 января "Газпром" уже начал поставки газа в Сербию, Боснию и Герцеговину по новому маршруту. Газ идет по "Турецкому потоку", далее — по территории Турции, затем по национальной газотранспортной системе Болгарии поступает в Сербию, где распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.По оценкам Макогона, в результате Украина не досчитается 15 миллиардов кубометров транзита — того, что раньше направлялось в Венгрию, Сербию и Хорватию.Что дальшеКонтракт с минимумом в 40 миллиардов кубометров в силе еще четыре года. Но что дальше, когда запустят трубу совокупной мощностью 55 миллиардов "кубов" в год? Тут все зависит от спроса в Европе и конкурентоспособности украинского транзита по цене и качеству, указывают аналитики.С выходом на проектную мощность и урегулированием работы по газовой директиве Европейского союза транзит может сильно снизиться. А с 2024 года — после пересмотра контракта — тем более.Эксперты не сомневаются, что Украина понесет потери при любом развитии событий.В Киеве предлагают в такой ситуации забыть о политике и подумать об экономике. В Верховной раде заявили о необходимости переговоров с Россией по газу."Сейчас нужно, чтобы все депутаты стояли на том, чтобы еще ниже была цена, и посылали представителей кабмина на переговоры в Москву. Пусть заключают контракты", — сказал депутат Евгений Шевченко.Москва неоднократно выражала готовность к прямым поставкам газа на Украину — в результате цена топлива для потребителей снизится на 25 процентов. Но этому мешает политика официального Киева, за которую, как всегда, расплачиваются рядовые граждане.

https://ria.ru/20210102/gaz-1591833593.html

https://ria.ru/20201022/ukraina-1580874056.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/sevpotok-1593246936.html

https://ria.ru/20210101/gaz-1591748643.html

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сергей макогон, оператор гтс украины, северный поток — 2, юрий витренко, турецкий поток, фонд национальной энергетической безопасности, нафтогаз украины, газпром, ситуация с контрактами на транзит российского газа через украину, экономика