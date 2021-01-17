https://ria.ru/20210117/tranzit-1593265157.html
Поздно спохватились: транзит газа через Украину рухнул до минимума
Поздно спохватились: транзит газа через Украину рухнул до минимума
В 2020-м транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему сократился больше чем на треть — до самого низкого показателя за тридцать... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T08:00
2021-01-17T08:00
2021-01-17T08:01
сергей макогон
оператор гтс украины
северный поток — 2
юрий витренко
турецкий поток
фонд национальной энергетической безопасности
нафтогаз украины
газпром
ситуация с контрактами на транзит российского газа через украину
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2020-м транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему сократился больше чем на треть — до самого низкого показателя за тридцать лет. В Киеве боятся, что с запуском "Северного потока — 2" транзит вообще прекратится, а от прямых поставок там давно отказались. В Верховной раде заявили: надо срочно начинать переговоры с Москвой. Голубое топливо тем временем уже пошло по новой трубе.Рекордно упалРуководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в колонке для украинского издания "Экономическая правда" сообщил, что транзит уменьшился на 38 процентов — до 55,8 миллиарда кубометров.При проектной мощности газотранспортной системы 146 миллиардов кубометров это означает загрузку ГТС менее чем на 30 процентов, отметил Макогон.Падение действительно рекордное: все предыдущие годы было не менее 90 миллиардов.Причины сниженияЭксперты указывают на несколько важных обстоятельств. Во-первых, в конце 2019-го и "Газпром", и европейцы готовились к возможному срыву переговоров по новому транзитному контракту. Тогда были максимальные поставки и минимальный отбор газа из хранилищ. В результате в 2020-м в Европе снизились потребности, поясняет Алексей Гривач, заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности.Другой фактор — сокращение транзита по новому контракту. На 2020-й предусматривалось 65 миллиардов. Кроме того, из-за позднего подписания соглашения в первом квартале (особенно в январе и феврале) физические потоки российского экспорта распределялись без украинского транзита. Поэтому и не достигли планового показателя.Наконец, теплая зима с карантином уменьшили спрос на газ и в Европе, и в Азии, обвалив цены в первом полугодии. А украинский транзит — самая дорогая опция и загружается по остаточному принципу.Все оплаченоНесмотря ни на что, "Газпром" полностью оплатил забронированные на 2020-й транзитные мощности. В декабре 2019-го Россия и Украина подписали пятилетний контракт. Договорились буквально в последний момент."То, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет, — неординарное событие в таких условиях", — признавал год назад исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.В итоге Украина все-таки не проиграла. Впрочем, падение транзита до 30-летнего минимума — следствие изменений не только в российско-украинских отношениях, но и в структуре европейского газового рынка, где СПГ достаточно успешно конкурирует с трубопроводным газом, полагает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари".Новые маршрутыПятилетний контракт предусматривает в первый год прокачку 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре — по 40 миллиардов. Президент Владимир Зеленский говорил ранее, что объемы могут увеличить.Собственно, с 1 января "Газпром" уже начал поставки газа в Сербию, Боснию и Герцеговину по новому маршруту. Газ идет по "Турецкому потоку", далее — по территории Турции, затем по национальной газотранспортной системе Болгарии поступает в Сербию, где распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.По оценкам Макогона, в результате Украина не досчитается 15 миллиардов кубометров транзита — того, что раньше направлялось в Венгрию, Сербию и Хорватию.Что дальшеКонтракт с минимумом в 40 миллиардов кубометров в силе еще четыре года. Но что дальше, когда запустят трубу совокупной мощностью 55 миллиардов "кубов" в год? Тут все зависит от спроса в Европе и конкурентоспособности украинского транзита по цене и качеству, указывают аналитики.С выходом на проектную мощность и урегулированием работы по газовой директиве Европейского союза транзит может сильно снизиться. А с 2024 года — после пересмотра контракта — тем более.Эксперты не сомневаются, что Украина понесет потери при любом развитии событий.В Киеве предлагают в такой ситуации забыть о политике и подумать об экономике. В Верховной раде заявили о необходимости переговоров с Россией по газу."Сейчас нужно, чтобы все депутаты стояли на том, чтобы еще ниже была цена, и посылали представителей кабмина на переговоры в Москву. Пусть заключают контракты", — сказал депутат Евгений Шевченко.Москва неоднократно выражала готовность к прямым поставкам газа на Украину — в результате цена топлива для потребителей снизится на 25 процентов. Но этому мешает политика официального Киева, за которую, как всегда, расплачиваются рядовые граждане.
https://ria.ru/20210102/gaz-1591833593.html
https://ria.ru/20201022/ukraina-1580874056.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/sevpotok-1593246936.html
https://ria.ru/20210101/gaz-1591748643.html
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сергей макогон, оператор гтс украины, северный поток — 2, юрий витренко, турецкий поток, фонд национальной энергетической безопасности, нафтогаз украины, газпром, ситуация с контрактами на транзит российского газа через украину, экономика
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. В 2020-м транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему сократился больше чем на треть — до самого низкого показателя за тридцать лет. В Киеве боятся, что с запуском "Северного потока — 2" транзит вообще прекратится, а от прямых поставок там давно отказались. В Верховной раде заявили: надо срочно начинать переговоры с Москвой. Голубое топливо тем временем уже пошло по новой трубе.
Рекордно упал
Руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в колонке для украинского издания "Экономическая правда" сообщил, что транзит уменьшился на 38 процентов — до 55,8 миллиарда кубометров.
Он подчеркнул, что даже в кризисном 2014-м транзит был 62 миллиарда, несмотря "на все усилия "Газпрома" для снижения поставок газа в ЕС, чтобы не допустить реверса газа из Европы в Украину".
При проектной мощности газотранспортной системы 146 миллиардов кубометров это означает загрузку ГТС менее чем на 30 процентов, отметил Макогон.
Падение действительно рекордное: все предыдущие годы было не менее 90 миллиардов.
Причины снижения
Эксперты указывают на несколько важных обстоятельств. Во-первых, в конце 2019-го и "Газпром", и европейцы готовились к возможному срыву переговоров по новому транзитному контракту. Тогда были максимальные поставки и минимальный отбор газа из хранилищ. В результате в 2020-м в Европе снизились потребности, поясняет Алексей Гривач, заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности.
Другой фактор — сокращение транзита по новому контракту. На 2020-й предусматривалось 65 миллиардов. Кроме того, из-за позднего подписания соглашения в первом квартале (особенно в январе и феврале) физические потоки российского экспорта распределялись без украинского транзита. Поэтому и не достигли планового показателя.
Наконец, теплая зима с карантином уменьшили спрос на газ и в Европе, и в Азии, обвалив цены в первом полугодии. А украинский транзит — самая дорогая опция и загружается по остаточному принципу.
Все оплачено
Несмотря ни на что, "Газпром" полностью оплатил забронированные на 2020-й транзитные мощности. В декабре 2019-го Россия и Украина подписали пятилетний контракт. Договорились буквально в последний момент.
"Из-за пандемии прокачали на десять с лишним миллиардов кубометров меньше, чем собирались. Но с учетом нормы "качай или плати" "Газпром" выложил больше 2,5 миллиарда долларов", — отмечает Сергей Пикин, директор российского Фонда энергетического развития.
"То, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет, — неординарное событие в таких условиях", — признавал год назад исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
В итоге Украина все-таки не проиграла. Впрочем, падение транзита до 30-летнего минимума — следствие изменений не только в российско-украинских отношениях, но и в структуре европейского газового рынка, где СПГ достаточно успешно конкурирует с трубопроводным газом, полагает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари".
Новые маршруты
Пятилетний контракт предусматривает в первый год прокачку 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре — по 40 миллиардов. Президент Владимир Зеленский говорил ранее, что объемы могут увеличить.
Однако сейчас в Киеве опасаются: транзит отберут новые российские газопроводы. По словам руководителя "Оператора ГТС Украины", угроза — не только "Северный поток — 2", завершающий этап строительства которого в территориальных водах Дании стартовал 15 января, но и "Турецкий поток" с его продолжениями через Болгарию и Сербию.
Собственно, с 1 января "Газпром" уже начал поставки газа в Сербию, Боснию и Герцеговину по новому маршруту. Газ идет по "Турецкому потоку", далее — по территории Турции, затем по национальной газотранспортной системе Болгарии поступает в Сербию, где распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.
По оценкам Макогона, в результате Украина не досчитается 15 миллиардов кубометров транзита — того, что раньше направлялось в Венгрию, Сербию и Хорватию.
Что дальше
Контракт с минимумом в 40 миллиардов кубометров в силе еще четыре года. Но что дальше, когда запустят трубу совокупной мощностью 55 миллиардов "кубов" в год? Тут все зависит от спроса в Европе и конкурентоспособности украинского транзита по цене и качеству, указывают аналитики.
С выходом на проектную мощность и урегулированием работы по газовой директиве Европейского союза транзит может сильно снизиться. А с 2024 года — после пересмотра контракта — тем более.
Эксперты не сомневаются, что Украина понесет потери при любом развитии событий.
"После запуска "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" на юг Европы Россия может отказаться от украинского транзита. Но даже если транзит еще на какое-то время сохранят по политическим соображениям, у Украины как посредника все равно будущего нет: европейский рынок стремительно меняется. В крайнем случае Россия станет поставщиком в Европу СПГ или даже водородного топлива. А Украина с полуразвалившейся ГТС — в пролете", — рассуждает Наталья Мильчакова из ИАЦ "Альпари".
В Киеве предлагают в такой ситуации забыть о политике и подумать об экономике. В Верховной раде заявили о необходимости переговоров с Россией по газу.
"Сейчас нужно, чтобы все депутаты стояли на том, чтобы еще ниже была цена, и посылали представителей кабмина на переговоры в Москву. Пусть заключают контракты", — сказал депутат Евгений Шевченко.
Москва неоднократно выражала готовность к прямым поставкам газа на Украину — в результате цена топлива для потребителей снизится на 25 процентов. Но этому мешает политика официального Киева, за которую, как всегда, расплачиваются рядовые граждане.