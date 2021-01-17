https://ria.ru/20210117/trampu-1593426907.html

Сенатор Грэм назвал импичмент Трампу политической местью

Сенатор Грэм назвал импичмент Трампу политической местью

Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал неконституционным актом политической мести попытку сената вынести импичмент президенту США Дональду Трампу. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T20:48

2021-01-17T20:48

2021-01-17T20:48

захват капитолия в вашингтоне

чак шумер

капитолий

линдси грэм

джо байден

бенгази

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал неконституционным актом политической мести попытку сената вынести импичмент президенту США Дональду Трампу.Сенатор написал письмо лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру, в котором призвал того отклонить статьи импичмента, когда они поступят в палату.По словам сенатора, импичмент существует, чтобы защитить страну от ущерба, который действующий президент может нанести, если останется в должности, а не чтобы "оправдывать политическое недовольство" после того, как президент покинул пост.Он задал вопрос, стоило ли республиканцам, когда они удерживали большинство в обеих палатах конгресса США, вынести импичмент экс-президенту Бараку Обаме и запретить ему занимать должность в будущем за его реакцию на инцидент в Бенгази, и стоит ли демократам, которые сейчас лидируют в обеих палатах, отстранять чиновников из администрации Трампа от будущих должностей просто потому что "им кажется, что они могут".При нападении на американское консульство в сентябре 2012 года в Бенгази в Ливии погиб американский посол и еще три гражданина США. Трамп многократно критиковал предыдущую администрацию президента Барака Обамы за несвоевременную реакцию на нападение и предположительные попытки скрыть серьезность произошедшего.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html

https://ria.ru/20210117/amerika-1593304339.html

https://ria.ru/20210113/konfidentsialnost-1592744720.html

бенгази

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чак шумер, капитолий, линдси грэм, джо байден, бенгази, вашингтон (город), сша, в мире