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Сенатор Грэм назвал импичмент Трампу политической местью
Сенатор Грэм назвал импичмент Трампу политической местью
Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал неконституционным актом политической мести попытку сената вынести импичмент президенту США Дональду Трампу. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T20:48
2021-01-17T20:48
захват капитолия в вашингтоне
чак шумер
капитолий
линдси грэм
джо байден
бенгази
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал неконституционным актом политической мести попытку сената вынести импичмент президенту США Дональду Трампу.Сенатор написал письмо лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру, в котором призвал того отклонить статьи импичмента, когда они поступят в палату.По словам сенатора, импичмент существует, чтобы защитить страну от ущерба, который действующий президент может нанести, если останется в должности, а не чтобы "оправдывать политическое недовольство" после того, как президент покинул пост.Он задал вопрос, стоило ли республиканцам, когда они удерживали большинство в обеих палатах конгресса США, вынести импичмент экс-президенту Бараку Обаме и запретить ему занимать должность в будущем за его реакцию на инцидент в Бенгази, и стоит ли демократам, которые сейчас лидируют в обеих палатах, отстранять чиновников из администрации Трампа от будущих должностей просто потому что "им кажется, что они могут".При нападении на американское консульство в сентябре 2012 года в Бенгази в Ливии погиб американский посол и еще три гражданина США. Трамп многократно критиковал предыдущую администрацию президента Барака Обамы за несвоевременную реакцию на нападение и предположительные попытки скрыть серьезность произошедшего.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html
https://ria.ru/20210117/amerika-1593304339.html
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чак шумер, капитолий, линдси грэм, джо байден, бенгази, вашингтон (город), сша, в мире

Сенатор Грэм назвал импичмент Трампу политической местью

20:48 17.01.2021
 
© REUTERS / Kevin Lamarque/File Photo Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, США
Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque/File Photo
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал неконституционным актом политической мести попытку сената вынести импичмент президенту США Дональду Трампу.
Сенатор написал письмо лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру, в котором призвал того отклонить статьи импичмента, когда они поступят в палату.
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"Сейчас вместо того, чтобы своим первым действием в качестве лидера большинства начать национальное исцеление, которого страна так жаждет, вы добиваетесь мести и политического возмездия", - говорится в письме, которое Грэм опубликовал в Twitter.

По словам сенатора, импичмент существует, чтобы защитить страну от ущерба, который действующий президент может нанести, если останется в должности, а не чтобы "оправдывать политическое недовольство" после того, как президент покинул пост.

"Лидер Шумер, проводить представление в виде импичмента бывшему президенту - это неблагоразумно и неконституционно", - написал Грэм.

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Он задал вопрос, стоило ли республиканцам, когда они удерживали большинство в обеих палатах конгресса США, вынести импичмент экс-президенту Бараку Обаме и запретить ему занимать должность в будущем за его реакцию на инцидент в Бенгази, и стоит ли демократам, которые сейчас лидируют в обеих палатах, отстранять чиновников из администрации Трампа от будущих должностей просто потому что "им кажется, что они могут".

"Попытка сената отстранить президента, который больше не занимает этот пост, от должности в будущем будет неконституционным актом политической мести, а не справедливым конституционным действием для защиты страны путем отставки действующего президента", - написал Грэм, отметив, что импичмент лишь подтолкнет к разделению народа.

При нападении на американское консульство в сентябре 2012 года в Бенгази в Ливии погиб американский посол и еще три гражданина США. Трамп многократно критиковал предыдущую администрацию президента Барака Обамы за несвоевременную реакцию на нападение и предположительные попытки скрыть серьезность произошедшего.
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Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеЧак ШумерКапитолийЛиндси ГрэмДжо БайденБенгазиВашингтон (город)СШАВ мире
 
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