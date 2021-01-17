Захарова заявила об интересе сторонников Трампа к российскому гражданству

"Именно США ввели в практику западного мира незаконные санкции как инструмент управления всеми остальными государствами. Ровно поэтому, исходя из тех процессов, которые там происходят, исходя из того, что именно это государство ведет репрессивную политику в мире, а сегодня она выявилась еще и в отношении собственных граждан, мы и беспокоимся", — сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".