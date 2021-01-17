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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210117/tramp-1593414643.html
Захарова заявила об интересе сторонников Трампа к российскому гражданству
Захарова заявила об интересе сторонников Трампа к российскому гражданству
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что самый популярный комментарий в соцсетях, который она получает от американцев, поддерживающих... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T17:53
2021-01-17T21:58
захват капитолия в вашингтоне
мария захарова
дональд трамп
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джо байден
сша
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что самый популярный комментарий в соцсетях, который она получает от американцев, поддерживающих президента страны Дональда Трампа, касается получения российского гражданства. По ее словам, "глубинный кризис", который затронул каждого гражданина США, происходит в стране с самым большим военным бюджетом, и это "самое тревожное".Она также добавила, что Москва не ожидает "какого-то резкого улучшения" отношений с США при новом президенте Джо Байдене, но открыта "к нормальному, взаимоуважительному диалогу".
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мария захарова, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, сша, в мире

Захарова заявила об интересе сторонников Трампа к российскому гражданству

17:53 17.01.2021 (обновлено: 21:58 17.01.2021)
 
© AP Photo / John LocherСторонники президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе
Сторонники президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© AP Photo / John Locher
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что самый популярный комментарий в соцсетях, который она получает от американцев, поддерживающих президента страны Дональда Трампа, касается получения российского гражданства.
По ее словам, "глубинный кризис", который затронул каждого гражданина США, происходит в стране с самым большим военным бюджетом, и это "самое тревожное".

"Именно США ввели в практику западного мира незаконные санкции как инструмент управления всеми остальными государствами. Ровно поэтому, исходя из тех процессов, которые там происходят, исходя из того, что именно это государство ведет репрессивную политику в мире, а сегодня она выявилась еще и в отношении собственных граждан, мы и беспокоимся", — сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Она также добавила, что Москва не ожидает "какого-то резкого улучшения" отношений с США при новом президенте Джо Байдене, но открыта "к нормальному, взаимоуважительному диалогу".
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Захват Капитолия в ВашингтонеМария ЗахароваДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Джо БайденСШАВ мире
 
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