Захарова заявила об интересе сторонников Трампа к российскому гражданству
17:53 17.01.2021 (обновлено: 21:58 17.01.2021)
© AP Photo / John LocherСторонники президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе
© AP Photo / John Locher
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что самый популярный комментарий в соцсетях, который она получает от американцев, поддерживающих президента страны Дональда Трампа, касается получения российского гражданства.
По ее словам, "глубинный кризис", который затронул каждого гражданина США, происходит в стране с самым большим военным бюджетом, и это "самое тревожное".
"Именно США ввели в практику западного мира незаконные санкции как инструмент управления всеми остальными государствами. Ровно поэтому, исходя из тех процессов, которые там происходят, исходя из того, что именно это государство ведет репрессивную политику в мире, а сегодня она выявилась еще и в отношении собственных граждан, мы и беспокоимся", — сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она также добавила, что Москва не ожидает "какого-то резкого улучшения" отношений с США при новом президенте Джо Байдене, но открыта "к нормальному, взаимоуважительному диалогу".