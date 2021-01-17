https://ria.ru/20210117/tramp-1593393408.html
СМИ узнали, куда делись записи переводчика со встречи Трампа и Путина
СМИ узнали, куда делись записи переводчика со встречи Трампа и Путина
Дональд Трамп проявлял беспечность в отношении закона, требующего сохранения документации, что грозит оставить пробелы в истории его президентства, сообщает... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T13:07
2021-01-17T13:07
2021-01-17T15:09
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Дональд Трамп проявлял беспечность в отношении закона, требующего сохранения документации, что грозит оставить пробелы в истории его президентства, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.Отмечается, что у Трампа есть привычка разрывать и выбрасывать документы, из-за чего сотрудникам Белого дома, работающим с бумагами, приходится часами их склеивать. Поэтому, пишет агентство, растет беспокойство по поводу того, что из-за неполного сохранения записей в истории президентства Трампа "останется дыра".Сообщается, в частности, что Трамп "конфисковал" записи переводчика, который в 2017 году присутствовал на его встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Гамбурге.Кроме того, пишет агентство, сотрудники Трампа пользовались личной электронной почтой и приложениями для обмена сообщениями. В феврале 2017 года Дон Макган, который был тогда советником Белого дома, разослал служебную записку, в которой рекомендовал сотрудникам отказаться от подобной практики — или же сохранять материалы, делая скриншоты. Однако организации, выступающие за прозрачность работы властей, считают, что скриншоты не могут передать информацию во всем объеме.При этом, уточняет Ассошиэйтед Пресс, несоблюдение закона о сохранении документов ничем не грозит Трампу — в нем говорится, что президент не может уничтожать документацию, не обращаясь за консультацией к национальному архивисту и не уведомляя конгресс, однако имеет право не следовать рекомендации архивиста.
https://ria.ru/20180720/1524978734.html
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саммит g20 в гамбурге 2017, дональд трамп, владимир путин, гамбург (город), сша, в мире
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Дональд Трамп
проявлял беспечность в отношении закона, требующего сохранения документации, что грозит оставить пробелы в истории его президентства, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс
.
Отмечается, что у Трампа есть привычка разрывать и выбрасывать документы, из-за чего сотрудникам Белого дома, работающим с бумагами, приходится часами их склеивать. Поэтому, пишет агентство, растет беспокойство по поводу того, что из-за неполного сохранения записей в истории президентства Трампа "останется дыра".
"Ему говорили перестать так делать, но он не хотел останавливаться", — рассказал агентству Соломон Ларти, бывший аналитик архивов Белого дома.
Сообщается, в частности, что Трамп "конфисковал" записи переводчика, который в 2017 году присутствовал на его встрече с российским президентом Владимиром Путиным
в Гамбурге
.
Кроме того, пишет агентство, сотрудники Трампа пользовались личной электронной почтой и приложениями для обмена сообщениями. В феврале 2017 года Дон Макган, который был тогда советником Белого дома, разослал служебную записку, в которой рекомендовал сотрудникам отказаться от подобной практики — или же сохранять материалы, делая скриншоты. Однако организации, выступающие за прозрачность работы властей, считают, что скриншоты не могут передать информацию во всем объеме.
При этом, уточняет Ассошиэйтед Пресс, несоблюдение закона о сохранении документов ничем не грозит Трампу — в нем говорится, что президент не может уничтожать документацию, не обращаясь за консультацией к национальному архивисту и не уведомляя конгресс, однако имеет право не следовать рекомендации архивиста.