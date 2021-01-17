https://ria.ru/20210117/sukhogruz-1593404487.html

Стали известны подробности о сухогрузе, затонувшем у берегов Турции

Стали известны подробности о сухогрузе, затонувшем у берегов Турции

Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine, сообщили РИА Новости в Российском профсоюзе... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T15:37

2021-01-17T15:37

2021-01-17T18:01

украина

крушение судна у берегов турции

российский профсоюз моряков

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593405599_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_60654b9ec209454ae5c816d8a1f85981.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine, сообщили РИА Новости в Российском профсоюзе моряков.Ранее в воскресенье по сообщению агентства Anadolu со ссылкой на губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера стало известно, что российский сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими.

https://ria.ru/20210117/suda-1593401133.html

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места затонувшего сухогруза у берегов Турции Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine. Сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими. 2021-01-17T15:37 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, крушение судна у берегов турции, российский профсоюз моряков, турция, в мире