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Стали известны подробности о сухогрузе, затонувшем у берегов Турции
Стали известны подробности о сухогрузе, затонувшем у берегов Турции
Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine, сообщили РИА Новости в Российском профсоюзе... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T15:37
2021-01-17T18:01
украина
крушение судна у берегов турции
российский профсоюз моряков
турция
в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine, сообщили РИА Новости в Российском профсоюзе моряков.Ранее в воскресенье по сообщению агентства Anadolu со ссылкой на губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера стало известно, что российский сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими.
https://ria.ru/20210117/suda-1593401133.html
украина
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Кадры с места затонувшего сухогруза у берегов Турции
Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine. Сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими.
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украина, крушение судна у берегов турции, российский профсоюз моряков, турция, в мире

Стали известны подробности о сухогрузе, затонувшем у берегов Турции

15:37 17.01.2021 (обновлено: 18:01 17.01.2021)
 
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Оператором затонувшего у берегов Турции российского сухогруза "Арвин" была украинская компания Tesoro Marine, сообщили РИА Новости в Российском профсоюзе моряков.
"Менеджмент там украинский из Одессы, Tesoro Marine", - заявили в профсоюзе.
Ранее в воскресенье по сообщению агентства Anadolu со ссылкой на губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера стало известно, что российский сухогруз затонул у побережья Турции в районе Инкуму, началась операция по спасению 15 членов экипажа. По последним данным, спасены пять российских моряков и еще двое найдены погибшими.
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УкраинаКрушение судна у берегов ТурцииРоссийский профсоюз моряковТурцияВ мире
 
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