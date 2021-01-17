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В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза
В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза
Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о спасении трех членов экипажа затонувшего в Черном море у берегов Турции российского сухогруза ARVIN. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T14:27
2021-01-17T15:15
крушение российского судна в турции
черное море
турция
в мире
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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о спасении трех членов экипажа затонувшего в Черном море у берегов Турции российского сухогруза ARVIN.Ранее Гюнер заявил, что в районе Инкуму затонуло сухогрузное судно с российским флагом, начата спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.Как заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Ирина Касимова, погибших при затоплении российского сухогруза в Черном море у побережья Турции, по предварительным данным, нет.Позднее стало известно, что число спасенных членов экипажа российского судна, затонувшего у берегов Турции, возросло до 5.
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крушение российского судна в турции, черное море, турция, в мире

В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза

14:27 17.01.2021 (обновлено: 15:15 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКорабли в Черном море
Корабли в Черном море - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о спасении трех членов экипажа затонувшего в Черном море у берегов Турции российского сухогруза ARVIN.

"Три члена экипажа российского сухогруза спасены", - цитирует Гюнера агентство Anadolu.

Ранее Гюнер заявил, что в районе Инкуму затонуло сухогрузное судно с российским флагом, начата спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.
Как заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Ирина Касимова, погибших при затоплении российского сухогруза в Черном море у побережья Турции, по предварительным данным, нет.
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Позднее стало известно, что число спасенных членов экипажа российского судна, затонувшего у берегов Турции, возросло до 5.
 
Крушение российского судна в ТурцииЧерное мореТурцияВ мире
 
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