https://ria.ru/20210117/sukhogruz-1593399328.html

В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза

В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза

Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о спасении трех членов экипажа затонувшего в Черном море у берегов Турции российского сухогруза ARVIN. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T14:27

2021-01-17T14:27

2021-01-17T15:15

крушение российского судна в турции

черное море

турция

в мире

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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о спасении трех членов экипажа затонувшего в Черном море у берегов Турции российского сухогруза ARVIN.Ранее Гюнер заявил, что в районе Инкуму затонуло сухогрузное судно с российским флагом, начата спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.Как заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Ирина Касимова, погибших при затоплении российского сухогруза в Черном море у побережья Турции, по предварительным данным, нет.Позднее стало известно, что число спасенных членов экипажа российского судна, затонувшего у берегов Турции, возросло до 5.

https://ria.ru/20210117/suda-1593401133.html

черное море

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение российского судна в турции, черное море, турция, в мире