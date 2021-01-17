https://ria.ru/20210117/sukhogruz-1593399328.html
В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза
В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза
Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о спасении трех членов экипажа затонувшего в Черном море у берегов Турции российского сухогруза ARVIN. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T14:27
2021-01-17T14:27
2021-01-17T15:15
крушение российского судна в турции
черное море
турция
в мире
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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о спасении трех членов экипажа затонувшего в Черном море у берегов Турции российского сухогруза ARVIN.Ранее Гюнер заявил, что в районе Инкуму затонуло сухогрузное судно с российским флагом, начата спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.Как заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Ирина Касимова, погибших при затоплении российского сухогруза в Черном море у побережья Турции, по предварительным данным, нет.Позднее стало известно, что число спасенных членов экипажа российского судна, затонувшего у берегов Турции, возросло до 5.
https://ria.ru/20210117/suda-1593401133.html
черное море
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крушение российского судна в турции, черное море, турция, в мире
АНКАРА, 17 янв – РИА Новости.
Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о спасении трех членов экипажа затонувшего в Черном море
у берегов Турции
российского сухогруза ARVIN.
"Три члена экипажа российского сухогруза спасены", - цитирует Гюнера агентство Anadolu.
Ранее Гюнер заявил, что в районе Инкуму затонуло сухогрузное судно с российским флагом, начата спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.
Как заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Ирина Касимова, погибших при затоплении российского сухогруза в Черном море у побережья Турции, по предварительным данным, нет.
Позднее стало известно, что число спасенных членов экипажа российского судна, затонувшего у берегов Турции, возросло до 5.