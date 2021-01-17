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https://ria.ru/20210117/sputnik-v-1593369338.html
В Бразилии отклонили запрос об экстренном применении вакцины "Спутник V"
В Бразилии отклонили запрос об экстренном применении вакцины "Спутник V"
Национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отклонил запрос РФПИ и компании União Quimica о регистрации российской вакцины "Спутник V" для... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T03:38
2021-01-17T10:02
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
москва
бразилия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отклонил запрос РФПИ и компании União Quimica о регистрации российской вакцины "Спутник V" для экстренного применения, сообщается на сайте ведомства.Регулятор уточнил, что с 4 января ожидает недостающие данные для выдачи разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний, без которой разрешение на экстренное использование не выдают. Кроме того, не соблюден регламент встреч с Anvisa и управлением лекарственных средств и биологических продуктов, добавили в ведомстве.União Quimica уже начала производство вакцины "Спутник V". Предполагается, что в первом квартале в Бразилию поставят десять миллионов доз, а всего в этом году — 150 миллионов.Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В России гражданская вакцинация началась в середине декабря. Кроме того, препарат уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, москва, бразилия

В Бразилии отклонили запрос об экстренном применении вакцины "Спутник V"

03:38 17.01.2021 (обновлено: 10:02 17.01.2021)
 
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отклонил запрос РФПИ и компании União Quimica о регистрации российской вакцины "Спутник V" для экстренного применения, сообщается на сайте ведомства.

"Запрос был возвращен компании из-за несоответствия минимальным критериям", — говорится в заявлении.

Регулятор уточнил, что с 4 января ожидает недостающие данные для выдачи разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний, без которой разрешение на экстренное использование не выдают. Кроме того, не соблюден регламент встреч с Anvisa и управлением лекарственных средств и биологических продуктов, добавили в ведомстве.
União Quimica уже начала производство вакцины "Спутник V". Предполагается, что в первом квартале в Бразилию поставят десять миллионов доз, а всего в этом году — 150 миллионов.
Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В России гражданская вакцинация началась в середине декабря. Кроме того, препарат уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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