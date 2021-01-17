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В Бразилии отклонили запрос об экстренном применении вакцины "Спутник V"
В Бразилии отклонили запрос об экстренном применении вакцины "Спутник V"
Национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отклонил запрос РФПИ и компании União Quimica о регистрации российской вакцины "Спутник V" для... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T03:38
2021-01-17T03:38
2021-01-17T10:02
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вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
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бразилия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отклонил запрос РФПИ и компании União Quimica о регистрации российской вакцины "Спутник V" для экстренного применения, сообщается на сайте ведомства.Регулятор уточнил, что с 4 января ожидает недостающие данные для выдачи разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний, без которой разрешение на экстренное использование не выдают. Кроме того, не соблюден регламент встреч с Anvisa и управлением лекарственных средств и биологических продуктов, добавили в ведомстве.União Quimica уже начала производство вакцины "Спутник V". Предполагается, что в первом квартале в Бразилию поставят десять миллионов доз, а всего в этом году — 150 миллионов.Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В России гражданская вакцинация началась в середине декабря. Кроме того, препарат уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, москва, бразилия
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии
(Anvisa) отклонил запрос РФПИ
и компании União Quimica о регистрации российской вакцины "Спутник V" для экстренного применения, сообщается на сайте
ведомства.
"Запрос был возвращен компании из-за несоответствия минимальным критериям", — говорится в заявлении.
Регулятор уточнил, что с 4 января ожидает недостающие данные для выдачи разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний, без которой разрешение на экстренное использование не выдают. Кроме того, не соблюден регламент встреч с Anvisa и управлением лекарственных средств и биологических продуктов, добавили в ведомстве.
União Quimica уже начала производство вакцины "Спутник V
". Предполагается, что в первом квартале в Бразилию поставят десять миллионов доз, а всего в этом году — 150 миллионов.
Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В России гражданская вакцинация началась в середине декабря. Кроме того, препарат уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.