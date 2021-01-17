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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210117/sputnik-1593419347.html
Сербское СМИ указало на попытку Запада очернить российское достижение
Сербское СМИ указало на попытку Запада очернить российское достижение
Западные конкуренты попытались сделать все возможное, чтобы оставить успехи российских ученых незамеченными и скрыть данные о препарате "Спутник V", пишет... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T18:49
2021-01-17T20:51
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ана брнабич
вакцины
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Западные конкуренты попытались сделать все возможное, чтобы оставить успехи российских ученых незамеченными и скрыть данные о препарате "Спутник V", пишет сербское издание "Печат".По словам автора статьи, многим странам было выгодно критиковать российскую вакцину, чтобы их собственные производители получили "фору" в несколько месяцев."Если бы масштабная вакцинация началась на три месяца раньше, эффект был бы больше и быстрее, и мир скорее освободился бы от пандемии. Но этого не произошло, и, более того, основная аудитория западных СМИ до сих пор не получила полной информации о "Спутнике V", — отмечает издание.В материале подчеркивается, что негативные комментарии в адрес препарата появлялись в прессе преимущественно в то время, пока "Спутник V" был единственным в мире, и СМИ смогли беспристрастно говорить о разработке только после появления на рынке других вакцин. По мнению автора, это связано с тем, что российский препарат представлял серьезную угрозу для западных конкурентов."Выяснилось, что российские официальные лица рассказывали о "Спутнике V" чистую правду. &lt;…&gt; А когда они захотели поделиться своим успехом с миром и сделать его доступным для всех, не думая исключительно о прибыли, их объявили чуть ли не террористами, которые грозят уничтожить планету биологическим оружием", — говорится в публикации.Сербия, согласно заявлению премьера Аны Брнабич, ожидает в ближайшее время 500 тысяч доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" для начала массовой вакцинации населения. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз была доставлена в Белград в конце декабря. Также в Сербии началась вакцинация американо-германской вакциной Pfizer и BioNTech.Как сообщалось в Twitter-аккаунте вакцины, Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии уже договорились о поставках в страну двух миллионов доз препарата.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210117/vaktsina-1593375945.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ана брнабич, вакцины, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, сербия, белград (город), в мире

Сербское СМИ указало на попытку Запада очернить российское достижение

18:49 17.01.2021 (обновлено: 20:51 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра достает из холодильника упаковку с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра достает из холодильника упаковку с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Западные конкуренты попытались сделать все возможное, чтобы оставить успехи российских ученых незамеченными и скрыть данные о препарате "Спутник V", пишет сербское издание "Печат".
По словам автора статьи, многим странам было выгодно критиковать российскую вакцину, чтобы их собственные производители получили "фору" в несколько месяцев.
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"Если бы масштабная вакцинация началась на три месяца раньше, эффект был бы больше и быстрее, и мир скорее освободился бы от пандемии. Но этого не произошло, и, более того, основная аудитория западных СМИ до сих пор не получила полной информации о "Спутнике V", — отмечает издание.
В материале подчеркивается, что негативные комментарии в адрес препарата появлялись в прессе преимущественно в то время, пока "Спутник V" был единственным в мире, и СМИ смогли беспристрастно говорить о разработке только после появления на рынке других вакцин. По мнению автора, это связано с тем, что российский препарат представлял серьезную угрозу для западных конкурентов.
"Выяснилось, что российские официальные лица рассказывали о "Спутнике V" чистую правду. <…> А когда они захотели поделиться своим успехом с миром и сделать его доступным для всех, не думая исключительно о прибыли, их объявили чуть ли не террористами, которые грозят уничтожить планету биологическим оружием", — говорится в публикации.
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Сербия, согласно заявлению премьера Аны Брнабич, ожидает в ближайшее время 500 тысяч доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" для начала массовой вакцинации населения. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз была доставлена в Белград в конце декабря. Также в Сербии началась вакцинация американо-германской вакциной Pfizer и BioNTech.
Как сообщалось в Twitter-аккаунте вакцины, Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии уже договорились о поставках в страну двух миллионов доз препарата.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАна БрнабичВакциныКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийСербияБелград (город)В мире
 
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