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Сербское СМИ указало на попытку Запада очернить российское достижение
Сербское СМИ указало на попытку Запада очернить российское достижение
Западные конкуренты попытались сделать все возможное, чтобы оставить успехи российских ученых незамеченными и скрыть данные о препарате "Спутник V", пишет... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T18:49
2021-01-17T18:49
2021-01-17T20:51
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ана брнабич
вакцины
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Западные конкуренты попытались сделать все возможное, чтобы оставить успехи российских ученых незамеченными и скрыть данные о препарате "Спутник V", пишет сербское издание "Печат".По словам автора статьи, многим странам было выгодно критиковать российскую вакцину, чтобы их собственные производители получили "фору" в несколько месяцев."Если бы масштабная вакцинация началась на три месяца раньше, эффект был бы больше и быстрее, и мир скорее освободился бы от пандемии. Но этого не произошло, и, более того, основная аудитория западных СМИ до сих пор не получила полной информации о "Спутнике V", — отмечает издание.В материале подчеркивается, что негативные комментарии в адрес препарата появлялись в прессе преимущественно в то время, пока "Спутник V" был единственным в мире, и СМИ смогли беспристрастно говорить о разработке только после появления на рынке других вакцин. По мнению автора, это связано с тем, что российский препарат представлял серьезную угрозу для западных конкурентов."Выяснилось, что российские официальные лица рассказывали о "Спутнике V" чистую правду. <…> А когда они захотели поделиться своим успехом с миром и сделать его доступным для всех, не думая исключительно о прибыли, их объявили чуть ли не террористами, которые грозят уничтожить планету биологическим оружием", — говорится в публикации.Сербия, согласно заявлению премьера Аны Брнабич, ожидает в ближайшее время 500 тысяч доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" для начала массовой вакцинации населения. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз была доставлена в Белград в конце декабря. Также в Сербии началась вакцинация американо-германской вакциной Pfizer и BioNTech.Как сообщалось в Twitter-аккаунте вакцины, Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии уже договорились о поставках в страну двух миллионов доз препарата.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ана брнабич, вакцины, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, сербия, белград (город), в мире
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Западные конкуренты попытались сделать все возможное, чтобы оставить успехи российских ученых незамеченными и скрыть данные о препарате "Спутник V"
, пишет сербское издание "Печат"
.
По словам автора статьи, многим странам было выгодно критиковать российскую вакцину, чтобы их собственные производители получили "фору" в несколько месяцев.
"Если бы масштабная вакцинация началась на три месяца раньше, эффект был бы больше и быстрее, и мир скорее освободился бы от пандемии. Но этого не произошло, и, более того, основная аудитория западных СМИ до сих пор не получила полной информации о "Спутнике V", — отмечает издание.
В материале подчеркивается, что негативные комментарии в адрес препарата появлялись в прессе преимущественно в то время, пока "Спутник V" был единственным в мире, и СМИ смогли беспристрастно говорить о разработке только после появления на рынке других вакцин. По мнению автора, это связано с тем, что российский препарат представлял серьезную угрозу для западных конкурентов.
"Выяснилось, что российские официальные лица рассказывали о "Спутнике V" чистую правду. <…> А когда они захотели поделиться своим успехом с миром и сделать его доступным для всех, не думая исключительно о прибыли, их объявили чуть ли не террористами, которые грозят уничтожить планету биологическим оружием", — говорится в публикации.
Сербия, согласно заявлению премьера Аны Брнабич, ожидает в ближайшее время 500 тысяч доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V" для начала массовой вакцинации населения. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз была доставлена в Белград
в конце декабря. Также в Сербии началась вакцинация американо-германской вакциной Pfizer и BioNTech.
Как сообщалось в Twitter-аккаунте вакцины, Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии уже договорились о поставках в страну двух миллионов доз препарата.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.