https://ria.ru/20210117/sputnik-1593412004.html

Бразильский штат Баия обратился в суд для регистрации "Спутника V"

Бразильский штат Баия обратился в суд для регистрации "Спутника V"

Правительство бразильского штата Баия обратилось в Верховный суд страны с просьбой разрешить импорт и регистрацию вакцины "Спутник V", сообщила газета... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T17:10

2021-01-17T17:10

2021-01-17T17:10

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

баия

бразилия

в мире

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Правительство бразильского штата Баия обратилось в Верховный суд страны с просьбой разрешить импорт и регистрацию вакцины "Спутник V", сообщила газета Antagonista.Ранее сообщалось, что регулятор Anvisa отклонил запрос Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и компании Uniao Quimica в регистрации вакцины "Спутник V" для экстренного применения. Как пояснил РФПИ, информация об отказе регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии является недостоверной: регулятор запросил дополнительную информацию, что является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации.Uniao Quimica в январе начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии.Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

баия

бразилия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, баия, бразилия, в мире