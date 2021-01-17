Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210117/sputnik-1593412004.html
Бразильский штат Баия обратился в суд для регистрации "Спутника V"
Бразильский штат Баия обратился в суд для регистрации "Спутника V"
Правительство бразильского штата Баия обратилось в Верховный суд страны с просьбой разрешить импорт и регистрацию вакцины "Спутник V", сообщила газета... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T17:10
2021-01-17T17:10
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
баия
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592983531_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_cd21173e4d40bf775ac758b7ca9d4c5a.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Правительство бразильского штата Баия обратилось в Верховный суд страны с просьбой разрешить импорт и регистрацию вакцины "Спутник V", сообщила газета Antagonista.Ранее сообщалось, что регулятор Anvisa отклонил запрос Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и компании Uniao Quimica в регистрации вакцины "Спутник V" для экстренного применения. Как пояснил РФПИ, информация об отказе регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии является недостоверной: регулятор запросил дополнительную информацию, что является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации.Uniao Quimica в январе начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии.Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html
баия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592983531_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6d53fb6ab7685477fc91f1e7b83dd72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, баия, бразилия, в мире

Бразильский штат Баия обратился в суд для регистрации "Спутника V"

17:10 17.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с вакциной "Спутник V" от коронавируса COVID-19
Медработник с вакциной Спутник V от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Правительство бразильского штата Баия обратилось в Верховный суд страны с просьбой разрешить импорт и регистрацию вакцины "Спутник V", сообщила газета Antagonista.

"К сожалению, Anvisa (Национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии - ред.) настаивает на своей негибкой позиции... Надеемся, что суды высших инстанций страны менее оторваны от реальности и дадут быстрый ответ нашему обществу", - приводит издание слова главы Минздрава штата Фабиу Вилас-Боаса.

вакцины - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 18:02
Вся правда о российских вакцинах от коронавирусаЛучшей защитой от инфекционных заболеваний считается вакцинация. COVID-19 не исключение. Отвечаем на главные вопросы о российских вакцинах от коронавируса.
Ранее сообщалось, что регулятор Anvisa отклонил запрос Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и компании Uniao Quimica в регистрации вакцины "Спутник V" для экстренного применения. Как пояснил РФПИ, информация об отказе регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии является недостоверной: регулятор запросил дополнительную информацию, что является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации.
Uniao Quimica в январе начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии.
Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийБаияБразилияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Ученые заявили об опасности "кокаиновых" бегемотов Пабло Эскобара
06:26Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
06:21В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку
06:15В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
06:10Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса
06:03Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
05:57Названа причина аварийной посадки самолета во Владивостоке
05:53В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку
05:49ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского
05:48СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
05:44Вооруженный ножом приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями
05:20При ДТП в Хабаровском крае погиб самец амурского тигра
05:11Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы
04:44В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц
04:13Врач рассказала, когда имбирь работает во вред
04:08НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений
03:58Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
03:50Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России
03:29Госдеп США прокомментировал задержание Навального
03:24Биолог оценил идею введения прививочных паспортов при коронавирусе
Лента новостейМолния