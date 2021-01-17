Бразильский штат Баия обратился в суд для регистрации "Спутника V"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с вакциной "Спутник V" от коронавируса COVID-19
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Правительство бразильского штата Баия обратилось в Верховный суд страны с просьбой разрешить импорт и регистрацию вакцины "Спутник V", сообщила газета Antagonista.
"К сожалению, Anvisa (Национальный регулятор по санитарному надзору Бразилии - ред.) настаивает на своей негибкой позиции... Надеемся, что суды высших инстанций страны менее оторваны от реальности и дадут быстрый ответ нашему обществу", - приводит издание слова главы Минздрава штата Фабиу Вилас-Боаса.
Ранее сообщалось, что регулятор Anvisa отклонил запрос Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и компании Uniao Quimica в регистрации вакцины "Спутник V" для экстренного применения. Как пояснил РФПИ, информация об отказе регистрации вакцины "Спутник V" в Бразилии является недостоверной: регулятор запросил дополнительную информацию, что является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации.
Uniao Quimica в январе начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Бразилии.
Россия поставит в Бразилию 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2021 года, всего в текущем году будет поставлено 150 миллионов доз.
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