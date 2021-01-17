https://ria.ru/20210117/shreder-1593394690.html

В России ответили на слова Шредера о воссоединении с Крымом

В России ответили на слова Шредера о воссоединении с Крымом

Депутаты Госдумы прокомментировали слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией произошло из-за расширения... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T13:18

2021-01-17T13:18

2021-01-17T14:23

руслан бальбек

дмитрий белик

роснефть

госдума рф

нато

герхард шредер

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европа

республика крым

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы прокомментировали слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией произошло из-за расширения Североатлантического альянса.Так, депутат от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что Шредер высказал лишь одну главную причину возвращения полуострова в состав России. Крымчане не приняли Украину как самостоятельное государство, полагает парламентарий."Ментально мы оставались частью огромной России", — сказал Бальбек в беседе с RT. Он подчеркнул, что уверенность крымчан в их выборе подкреплялась насильственной украинизацией, расширением НАТО а также насаждением "европейских ценностей".Шредер, по мнению депутата, лучше остальных европейских политиков понимает Россию. Если бы и у других политических деятелей в Европе были схожие знания, то не было бы ни проблемы Крыма, ни конфликта на Украине, ни антироссийской повестки, ни разногласий между Москвой и Киевом, заключил Бальбек.Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, в свою очередь, отметил, что Шредер поверхностно знает о ситуации в Крыму с 1992 по 2014 год. Крымчане, по его словам, не воспринимали "украинские ценности" и выступали в поддержку России. Расширение НАТО, как подчеркнул депутат, также было "раздражителем"."Да, мы, как говорится, в штыки встречали сближение Украины с НАТО, потому что мы часть российской нации и никогда об этом не забывали и детей своих этому учили", — пояснил Белик.По мнению экс-канцлера Германии, главы комитета акционеров Nord Stream AG и совета директоров "Роснефти" Герхарда Шредера, воссоединение Крыма с Россией произошло из-за расширения НАТО: если бы Украина вступила в альянс, то Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на его территории. При этом Шредер считает вхождение Крыма в состав России "нарушением международного права", но санкции называет неэффективным инструментом. Кроме того, по его мнению, ни один российский президент не вернет Крым Украине.

https://ria.ru/20201230/krym-1591541501.html

https://ria.ru/20210116/krym-1593321390.html

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руслан бальбек, дмитрий белик, роснефть, госдума рф, нато, герхард шредер, москва, европа, республика крым, украина, в мире