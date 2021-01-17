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В России ответили на слова Шредера о воссоединении с Крымом
В России ответили на слова Шредера о воссоединении с Крымом
Депутаты Госдумы прокомментировали слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией произошло из-за расширения... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T13:18
2021-01-17T14:23
руслан бальбек
дмитрий белик
роснефть
госдума рф
нато
герхард шредер
москва
европа
республика крым
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы прокомментировали слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией произошло из-за расширения Североатлантического альянса.Так, депутат от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что Шредер высказал лишь одну главную причину возвращения полуострова в состав России. Крымчане не приняли Украину как самостоятельное государство, полагает парламентарий."Ментально мы оставались частью огромной России", — сказал Бальбек в беседе с RT. Он подчеркнул, что уверенность крымчан в их выборе подкреплялась насильственной украинизацией, расширением НАТО а также насаждением "европейских ценностей".Шредер, по мнению депутата, лучше остальных европейских политиков понимает Россию. Если бы и у других политических деятелей в Европе были схожие знания, то не было бы ни проблемы Крыма, ни конфликта на Украине, ни антироссийской повестки, ни разногласий между Москвой и Киевом, заключил Бальбек.Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, в свою очередь, отметил, что Шредер поверхностно знает о ситуации в Крыму с 1992 по 2014 год. Крымчане, по его словам, не воспринимали "украинские ценности" и выступали в поддержку России. Расширение НАТО, как подчеркнул депутат, также было "раздражителем"."Да, мы, как говорится, в штыки встречали сближение Украины с НАТО, потому что мы часть российской нации и никогда об этом не забывали и детей своих этому учили", — пояснил Белик.По мнению экс-канцлера Германии, главы комитета акционеров Nord Stream AG и совета директоров "Роснефти" Герхарда Шредера, воссоединение Крыма с Россией произошло из-за расширения НАТО: если бы Украина вступила в альянс, то Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на его территории. При этом Шредер считает вхождение Крыма в состав России "нарушением международного права", но санкции называет неэффективным инструментом. Кроме того, по его мнению, ни один российский президент не вернет Крым Украине.
https://ria.ru/20201230/krym-1591541501.html
https://ria.ru/20210116/krym-1593321390.html
москва
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республика крым
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руслан бальбек, дмитрий белик, роснефть, госдума рф, нато, герхард шредер, москва, европа, республика крым, украина, в мире

В России ответили на слова Шредера о воссоединении с Крымом

13:18 17.01.2021 (обновлено: 14:23 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы прокомментировали слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией произошло из-за расширения Североатлантического альянса.
Так, депутат от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что Шредер высказал лишь одну главную причину возвращения полуострова в состав России. Крымчане не приняли Украину как самостоятельное государство, полагает парламентарий.
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"Ментально мы оставались частью огромной России", — сказал Бальбек в беседе с RT. Он подчеркнул, что уверенность крымчан в их выборе подкреплялась насильственной украинизацией, расширением НАТО а также насаждением "европейских ценностей".
Шредер, по мнению депутата, лучше остальных европейских политиков понимает Россию. Если бы и у других политических деятелей в Европе были схожие знания, то не было бы ни проблемы Крыма, ни конфликта на Украине, ни антироссийской повестки, ни разногласий между Москвой и Киевом, заключил Бальбек.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, в свою очередь, отметил, что Шредер поверхностно знает о ситуации в Крыму с 1992 по 2014 год. Крымчане, по его словам, не воспринимали "украинские ценности" и выступали в поддержку России. Расширение НАТО, как подчеркнул депутат, также было "раздражителем".
"Да, мы, как говорится, в штыки встречали сближение Украины с НАТО, потому что мы часть российской нации и никогда об этом не забывали и детей своих этому учили", — пояснил Белик.
По мнению экс-канцлера Германии, главы комитета акционеров Nord Stream AG и совета директоров "Роснефти" Герхарда Шредера, воссоединение Крыма с Россией произошло из-за расширения НАТО: если бы Украина вступила в альянс, то Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на его территории. При этом Шредер считает вхождение Крыма в состав России "нарушением международного права", но санкции называет неэффективным инструментом. Кроме того, по его мнению, ни один российский президент не вернет Крым Украине.
Крым, санатории - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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Руслан БальбекДмитрий БеликРоснефтьГосдума РФНАТОГерхард ШредерМоскваЕвропаРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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