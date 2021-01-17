https://ria.ru/20210117/serdtse-1593366541.html

Названы причины внезапной смерти из-за остановки сердца

Названы причины внезапной смерти из-за остановки сердца

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили в беседе с "Пятым каналом" высказался о возможных причинах внезапной смерти из-за проблем с сердцем. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T02:08

2021-01-17T02:08

2021-01-17T08:44

тамаз гаглошвили

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили в беседе с "Пятым каналом" высказался о возможных причинах внезапной смерти из-за проблем с сердцем.По его словам, речь идет о состоянии, которое, как правило, обусловлено желудочковой аритмией или фибрилляцией желудочков. Специалист подчеркнул, что умерший недавно, предположительно, от остановки сердца 44-летний актер Дмитрий Гусев был в группе риска.Врач отметил, что с каждым годом риск развития аритмии растет, особенно при наличии приобретенных или наследственных осложнений.Гаглошвили добавил, что скорую остановку сердца не всегда предваряют боли в сердце — у человека может упасть давление и он потеряет сознание. В итоге у врачей остается немного времени, чтобы спасти пациента.Медик призывает россиян начиная с 30 лет задуматься об обследовании сердца. В первую очередь это касается тех, кто страдает ожирением или скачками давления. Также он рекомендует избегать синдрома хронической усталости, потенциально ведущего к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

https://ria.ru/20201229/serdtse-1591319800.html

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тамаз гаглошвили, россия, здоровье, общество