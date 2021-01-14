https://ria.ru/20210114/gusev-1592949941.html
Названа предварительная причина смерти актера из "Глухаря" Дмитрия Гусева
Названа предварительная причина смерти актера из "Глухаря" Дмитрия Гусева
Актер Дмитрий Гусев, предположительно, умер от остановки сердца, об этом телеканалу "360" сообщила агент артиста Мария. РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T01:27
2021-01-14T01:27
2021-01-14T01:27
культура
москва
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Актер Дмитрий Гусев, предположительно, умер от остановки сердца, об этом телеканалу "360" сообщила агент артиста Мария.По ее словам, Гусев уехал со съемочной площадки, по дороге ему стало плохо, в результате он попал в аварию. "Есть предположение, что остановилось сердце. Это кошмар. Все было совершенно нормально, (проблем с сердцем. – прим. ред.) не было", - рассказала представитель актера.Она добавила, что артист участвовал в съемках проекта "Скорая". Гусева нашли мертвым за рулем автомобиля на Курьяновской улице в Москве. Прибывшие на место врачи зафиксировали смерть.Артисту было 44 года. За свою карьеру он снялся в 140 фильмах и сериалах, среди которых "Воронины", "Глухарь", "Скорая помощь", "Последний рубеж" и многие другие.
https://ria.ru/20210113/karasev-1592813933.html
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москва
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Актер Дмитрий Гусев, предположительно, умер от остановки сердца, об этом телеканалу "360
" сообщила агент артиста Мария.
По ее словам, Гусев уехал со съемочной площадки, по дороге ему стало плохо, в результате он попал в аварию. "Есть предположение, что остановилось сердце. Это кошмар. Все было совершенно нормально, (проблем с сердцем. – прим. ред.) не было", - рассказала представитель актера.
Она добавила, что артист участвовал в съемках проекта "Скорая".
Гусева нашли мертвым за рулем автомобиля на Курьяновской улице в Москве
. Прибывшие на место врачи зафиксировали смерть.
Артисту было 44 года. За свою карьеру он снялся в 140 фильмах и сериалах, среди которых "Воронины", "Глухарь", "Скорая помощь", "Последний рубеж" и многие другие.