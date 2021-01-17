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Источники рассказали, как Россия поступит с самолетами "открытого неба"
Источники рассказали, как Россия поступит с самолетами "открытого неба"
После окончательного выхода России из Договора по открытому небу самолеты Ту-214ОН планируется использовать в разведывательных целях, рассказали РИА Новости два РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T03:25
2021-01-17T11:30
россия
ту-214он
договор по открытому небу
дональд трамп
космос - риа наука
ту-204
ту-214
ростех
москва
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. После окончательного выхода России из Договора по открытому небу самолеты Ту-214ОН планируется использовать в разведывательных целях, рассказали РИА Новости два военно-дипломатических источника.Кроме того, добавил он, самолеты смогут применяться для контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.По словам второго источника, чтобы применять Ту-214ОН как самолеты-разведчики, на них нужно установить современное радиоэлектронное и радиотехническое разведывательное оборудование."Предварительное решение на этот счет принято", — сказал собеседник агентства, отметив, что возможность широкой модернизации была заложена еще при проектировании Ту-214ОН и "разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет".Пока процедура выхода из договора не завершится, оба Ту-214ОН останутся в резерве, добавили источники.Самолеты авиационного наблюдения Ту-214ОН в 2011 и 2013 годах построила компания "Туполев" на базе пассажирских Ту-204, оборудование для них разработала госкорпорация "Ростех". В сентябре 2018-го оба борта получили международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН.Договор по открытому небу подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение действует с 2002 года и позволяет его членам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Но в конце мая президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения. Поводом для этого в Вашингтоне назвали неоднократные нарушения со стороны России. Москва эти обвинения не раз отвергала.В ночь на 22 ноября США завершили процедуру выхода.Пятнадцатого января Россия также заявила о выходе из ДОН. Как пояснили в МИД, решение США покинуть соглашение существенно нарушило баланс интересов государств-участников, а предложения Москвы по обеспечению жизнеспособности договора в новых условиях не нашли поддержки у партнеров.
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россия, ту-214он, договор по открытому небу, дональд трамп, космос - риа наука, ту-204, ту-214, ростех, москва, сша

Источники рассказали, как Россия поступит с самолетами "открытого неба"

03:25 17.01.2021 (обновлено: 11:30 17.01.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin / Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin /
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. После окончательного выхода России из Договора по открытому небу самолеты Ту-214ОН планируется использовать в разведывательных целях, рассказали РИА Новости два военно-дипломатических источника.

"Оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач. Речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов", — сказал один из источников.

Кроме того, добавил он, самолеты смогут применяться для контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.
По словам второго источника, чтобы применять Ту-214ОН как самолеты-разведчики, на них нужно установить современное радиоэлектронное и радиотехническое разведывательное оборудование.
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"Предварительное решение на этот счет принято", — сказал собеседник агентства, отметив, что возможность широкой модернизации была заложена еще при проектировании Ту-214ОН и "разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет".
Пока процедура выхода из договора не завершится, оба Ту-214ОН останутся в резерве, добавили источники.
Самолеты авиационного наблюдения Ту-214ОН в 2011 и 2013 годах построила компания "Туполев" на базе пассажирских Ту-204, оборудование для них разработала госкорпорация "Ростех". В сентябре 2018-го оба борта получили международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН.
Договор по открытому небу подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение действует с 2002 года и позволяет его членам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Но в конце мая президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения. Поводом для этого в Вашингтоне назвали неоднократные нарушения со стороны России. Москва эти обвинения не раз отвергала.
В ночь на 22 ноября США завершили процедуру выхода.
Пятнадцатого января Россия также заявила о выходе из ДОН. Как пояснили в МИД, решение США покинуть соглашение существенно нарушило баланс интересов государств-участников, а предложения Москвы по обеспечению жизнеспособности договора в новых условиях не нашли поддержки у партнеров.
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