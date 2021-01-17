https://ria.ru/20210117/samolety-1593368656.html

Источники рассказали, как Россия поступит с самолетами "открытого неба"

Источники рассказали, как Россия поступит с самолетами "открытого неба"

После окончательного выхода России из Договора по открытому небу самолеты Ту-214ОН планируется использовать в разведывательных целях, рассказали РИА Новости два РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T03:25

2021-01-17T03:25

2021-01-17T11:30

россия

ту-214он

договор по открытому небу

дональд трамп

космос - риа наука

ту-204

ту-214

ростех

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571819870_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d26564b05497742480970d7abeeb920a.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. После окончательного выхода России из Договора по открытому небу самолеты Ту-214ОН планируется использовать в разведывательных целях, рассказали РИА Новости два военно-дипломатических источника.Кроме того, добавил он, самолеты смогут применяться для контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.По словам второго источника, чтобы применять Ту-214ОН как самолеты-разведчики, на них нужно установить современное радиоэлектронное и радиотехническое разведывательное оборудование."Предварительное решение на этот счет принято", — сказал собеседник агентства, отметив, что возможность широкой модернизации была заложена еще при проектировании Ту-214ОН и "разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет".Пока процедура выхода из договора не завершится, оба Ту-214ОН останутся в резерве, добавили источники.Самолеты авиационного наблюдения Ту-214ОН в 2011 и 2013 годах построила компания "Туполев" на базе пассажирских Ту-204, оборудование для них разработала госкорпорация "Ростех". В сентябре 2018-го оба борта получили международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН.Договор по открытому небу подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение действует с 2002 года и позволяет его членам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.Участниками договора до последнего времени были 34 государства. Но в конце мая президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения. Поводом для этого в Вашингтоне назвали неоднократные нарушения со стороны России. Москва эти обвинения не раз отвергала.В ночь на 22 ноября США завершили процедуру выхода.Пятнадцатого января Россия также заявила о выходе из ДОН. Как пояснили в МИД, решение США покинуть соглашение существенно нарушило баланс интересов государств-участников, а предложения Москвы по обеспечению жизнеспособности договора в новых условиях не нашли поддержки у партнеров.

https://ria.ru/20210116/nebo-1593296345.html

https://ria.ru/20210116/pushkov-1593288713.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ту-214он, договор по открытому небу, дональд трамп, космос - риа наука, ту-204, ту-214, ростех, москва, сша