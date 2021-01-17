Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210117/rebenok-1593390318.html
В Новосибирске мужчина помог сыну избить ребенка
В Новосибирске мужчина помог сыну избить ребенка
Следователи СК в Новосибирске проверят данные о том, что мужчина на детской площадке помог своему сыну избить другого ребенка, с которым они до этого... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T12:24
2021-01-17T12:42
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
НОВОСИБИРСК, 17 янв — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске проверят данные о том, что мужчина на детской площадке помог своему сыну избить другого ребенка, с которым они до этого поссорились, сообщает в воскресенье следственное управление СК России по региону.По данному факту следственное управление проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В свою очередь, в ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что 11 января в полицией получено сообщение из больницы, что к ним поступил мальчик 2010 года рождения с подозрением на сотрясение головного мозга.В полиции уточнили, что второй принимавший участие в конфликте мальчик 2010 года рождения также получил травмы. Он обратился с больницу с мамой, у него диагностированы ушибы мягких тканей лица. "Вторая сторона конфликта также подала заявление в полицию. В настоящее время проводится проверка", — сообщили в ГУМВД.
https://ria.ru/20201225/izbieniya-1590963661.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске мужчина помог сыну избить ребенка

12:24 17.01.2021 (обновлено: 12:42 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 17 янв — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске проверят данные о том, что мужчина на детской площадке помог своему сыну избить другого ребенка, с которым они до этого поссорились, сообщает в воскресенье следственное управление СК России по региону.

"В СМИ размещена информация о том, что на детской площадке в Кировском районе на горке между Виктора Уса, 3 и Петухова, 12/5 мужчина помог своему сыну избить чужого ребенка на детской площадке. Драка началась с ссоры двух мальчиков возле горки. После этого, по словам очевидцев, отец одного из них повалил обидчика своего сына на землю и держал, пока тот избивал ребенка", — говорится в сообщении. Видео с конфликтом размещено в соцсетях.

Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 17:07
Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в систематических избиениях пасынка
По данному факту следственное управление проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь, в ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что 11 января в полицией получено сообщение из больницы, что к ним поступил мальчик 2010 года рождения с подозрением на сотрясение головного мозга.

"В настоящее время сотрудниками ПДН отдела полиции "Кировский" проводится проверка по данному факту. Опрошены участники конфликта. Потерпевшей стороне выдано направление на прохождение судмедэкспертизы, которая установит вред, нанесенный здоровью ребенка", — рассказали в главке.

В полиции уточнили, что второй принимавший участие в конфликте мальчик 2010 года рождения также получил травмы. Он обратился с больницу с мамой, у него диагностированы ушибы мягких тканей лица. "Вторая сторона конфликта также подала заявление в полицию. В настоящее время проводится проверка", — сообщили в ГУМВД.
 
ГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Роскомнадзор потребовал снять ограничения с "Постскриптума" на YouTube
15:01Турция направила фрегат к месту крушения российского сухогруза
14:56Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой
14:48В США выявили 198 тысяч новых случаев COVID-19
14:39Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли
14:27В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза
14:23Глава комитета Госдумы назвал Антошкина удивительным человеком
14:06Самолет Магас — Москва сел в Минводах из-за проблем с сердцем у пассажира
13:46В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу
13:39Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам в праздники
13:35Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции
13:26Шаманов назвал Антошкина профессионалом высочайшего класса
13:24В Германии за сутки выявили 13,8 тысячи новых случаев COVID-19
13:21В Австрии продлили третий жесткий локдаун
13:19В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303
13:18В России ответили на слова Шредера о воссоединении с Крымом
13:12У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer
13:07СМИ узнали, куда делись записи переводчика со встречи Трампа и Путина
12:53Антошкин беззаветно служил Родине, заявил Володин
12:46Грачевский вырастил "Ералаш" как своего ребенка, заявил поэт Осиашвили
Лента новостейМолния