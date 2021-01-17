https://ria.ru/20210117/rebenok-1593390318.html

В Новосибирске мужчина помог сыну избить ребенка

В Новосибирске мужчина помог сыну избить ребенка

Следователи СК в Новосибирске проверят данные о том, что мужчина на детской площадке помог своему сыну избить другого ребенка, с которым они до этого... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T12:24

2021-01-17T12:24

2021-01-17T12:42

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 17 янв — РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске проверят данные о том, что мужчина на детской площадке помог своему сыну избить другого ребенка, с которым они до этого поссорились, сообщает в воскресенье следственное управление СК России по региону.По данному факту следственное управление проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В свою очередь, в ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что 11 января в полицией получено сообщение из больницы, что к ним поступил мальчик 2010 года рождения с подозрением на сотрясение головного мозга.В полиции уточнили, что второй принимавший участие в конфликте мальчик 2010 года рождения также получил травмы. Он обратился с больницу с мамой, у него диагностированы ушибы мягких тканей лица. "Вторая сторона конфликта также подала заявление в полицию. В настоящее время проводится проверка", — сообщили в ГУМВД.

https://ria.ru/20201225/izbieniya-1590963661.html

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2021

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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия