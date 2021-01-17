https://ria.ru/20210117/pushkov-1593410684.html
Пушков предрек "поток маргиналов" в США
Пушков предрек "поток маргиналов" в США
Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале предположил, чем для США грозит выполнение обещания Джо Байдена об открытии южной границы страны. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T16:53
2021-01-17T16:53
2021-01-17T18:37
дональд трамп
алексей пушков
джо байден
мексика
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155230/01/1552300118_0:126:1364:893_1920x0_80_0_0_e0e67ce2970f8323a9385df222211cab.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале предположил, чем для США грозит выполнение обещания Джо Байдена об открытии южной границы страны.Ранее Джо Байден заявил, что новая администрация с первого дня займется отменой ограничений, введенных Дональдом Трампом в отношении мигрантов на границе с Мексикой. Он выразил мнение, что в Америке в ближайшие двадцать лет после смягчения контроля на южной границе пропорция между численностью мигрантов и белым населением кардинально изменится и последние окажутся в меньшинстве. Действующий американский президент Дональд Трамп, выступая в Техасе на участке стены, ранее заявил, что открытие мексиканской границы и снос построенной на границе стены станет большой ошибкой. В качестве аргумента он привел статистику по тем участкам границы, где ограждения уже возвели. Там, по его словам, незаконный переход границы упал на 80-90 процентов.
https://ria.ru/20210117/amerika-1593304339.html
мексика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155230/01/1552300118_0:0:1365:1023_1920x0_80_0_0_a35fdb6cd69929dd24d041fec00686c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, алексей пушков, джо байден, мексика, сша, в мире