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Пушков предрек "поток маргиналов" в США
Пушков предрек "поток маргиналов" в США
Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале предположил, чем для США грозит выполнение обещания Джо Байдена об открытии южной границы страны. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T16:53
2021-01-17T18:37
дональд трамп
алексей пушков
джо байден
мексика
сша
в мире
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале предположил, чем для США грозит выполнение обещания Джо Байдена об открытии южной границы страны.Ранее Джо Байден заявил, что новая администрация с первого дня займется отменой ограничений, введенных Дональдом Трампом в отношении мигрантов на границе с Мексикой. Он выразил мнение, что в Америке в ближайшие двадцать лет после смягчения контроля на южной границе пропорция между численностью мигрантов и белым населением кардинально изменится и последние окажутся в меньшинстве. Действующий американский президент Дональд Трамп, выступая в Техасе на участке стены, ранее заявил, что открытие мексиканской границы и снос построенной на границе стены станет большой ошибкой. В качестве аргумента он привел статистику по тем участкам границы, где ограждения уже возвели. Там, по его словам, незаконный переход границы упал на 80-90 процентов.
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дональд трамп, алексей пушков, джо байден, мексика, сша, в мире

Пушков предрек "поток маргиналов" в США

16:53 17.01.2021 (обновлено: 18:37 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПограничная стена с США в мексиканской Тихуане
Пограничная стена с США в мексиканской Тихуане - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале предположил, чем для США грозит выполнение обещания Джо Байдена об открытии южной границы страны.
Ранее Джо Байден заявил, что новая администрация с первого дня займется отменой ограничений, введенных Дональдом Трампом в отношении мигрантов на границе с Мексикой.

"В день инаугурации нового президента, они (мигранты) мощным потоком хлынут в Америку и дружно пополнят десятки миллионов уже проживающих в ней маргиналов", — написал Пушков.

Он выразил мнение, что в Америке в ближайшие двадцать лет после смягчения контроля на южной границе пропорция между численностью мигрантов и белым населением кардинально изменится и последние окажутся в меньшинстве.
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Действующий американский президент Дональд Трамп, выступая в Техасе на участке стены, ранее заявил, что открытие мексиканской границы и снос построенной на границе стены станет большой ошибкой. В качестве аргумента он привел статистику по тем участкам границы, где ограждения уже возвели. Там, по его словам, незаконный переход границы упал на 80-90 процентов.
 
Дональд ТрампАлексей ПушковДжо БайденМексикаСШАВ мире
 
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