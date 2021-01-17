https://ria.ru/20210117/pushkov-1593410684.html

Пушков предрек "поток маргиналов" в США

Пушков предрек "поток маргиналов" в США

Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале предположил, чем для США грозит выполнение обещания Джо Байдена об открытии южной границы страны. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T16:53

2021-01-17T16:53

2021-01-17T18:37

дональд трамп

алексей пушков

джо байден

мексика

сша

в мире

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале предположил, чем для США грозит выполнение обещания Джо Байдена об открытии южной границы страны.Ранее Джо Байден заявил, что новая администрация с первого дня займется отменой ограничений, введенных Дональдом Трампом в отношении мигрантов на границе с Мексикой. Он выразил мнение, что в Америке в ближайшие двадцать лет после смягчения контроля на южной границе пропорция между численностью мигрантов и белым населением кардинально изменится и последние окажутся в меньшинстве. Действующий американский президент Дональд Трамп, выступая в Техасе на участке стены, ранее заявил, что открытие мексиканской границы и снос построенной на границе стены станет большой ошибкой. В качестве аргумента он привел статистику по тем участкам границы, где ограждения уже возвели. Там, по его словам, незаконный переход границы упал на 80-90 процентов.

https://ria.ru/20210117/amerika-1593304339.html

мексика

сша

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дональд трамп, алексей пушков, джо байден, мексика, сша, в мире