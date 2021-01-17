https://ria.ru/20210117/prava-1593387744.html

В Госдуме оценили идею заменить водительские права на QR-коды

В Госдуме оценили идею заменить водительские права на QR-коды

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею провести эксперимент в нескольких российских регионах по... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T11:49

2021-01-17T11:49

2021-01-17T12:52

олег качанов

водительские права

ярослав нилов

госдума рф

владимир колокольцев

общество

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею провести эксперимент в нескольких российских регионах по использованию мобильного приложения с QR-кодом вместо водительских прав.По словам Нилова, благодаря развитию цифровых технологий к подобной практике нужно было перейти уже давно. Кроме того, депутат напомнил о необходимости доступа к интернету и базе данных. Если он есть и информацию можно подтвердить, то нужды в бумажном водительском удостоверении нет.Ранее о такой возможности рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов. Полицейские, по словам Качанова, получат для считывания QR-кодов специальные устройства. Однако замглавы Минцифры не уточнил, в каких регионах запустят эксперимент. В декабре 2020 года в России вступил в силу приказ главы МВД Владимира Колокольцева об изменении в водительских правах и ПТС. В верхней части прав располагается надпись "Водительское удостоверение" на русском, английском и французском языках. В ПТС теперь указывается срок госрегистрации, число сидячих мест и технически допустимой массы транспортного средства.

https://ria.ru/20210103/prava-1591859734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег качанов, водительские права, ярослав нилов, госдума рф, владимир колокольцев, общество