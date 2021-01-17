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В Госдуме оценили идею заменить водительские права на QR-коды
В Госдуме оценили идею заменить водительские права на QR-коды
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею провести эксперимент в нескольких российских регионах по... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T11:49
2021-01-17T12:52
олег качанов
водительские права
ярослав нилов
госдума рф
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею провести эксперимент в нескольких российских регионах по использованию мобильного приложения с QR-кодом вместо водительских прав.По словам Нилова, благодаря развитию цифровых технологий к подобной практике нужно было перейти уже давно. Кроме того, депутат напомнил о необходимости доступа к интернету и базе данных. Если он есть и информацию можно подтвердить, то нужды в бумажном водительском удостоверении нет.Ранее о такой возможности рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов. Полицейские, по словам Качанова, получат для считывания QR-кодов специальные устройства. Однако замглавы Минцифры не уточнил, в каких регионах запустят эксперимент. В декабре 2020 года в России вступил в силу приказ главы МВД Владимира Колокольцева об изменении в водительских правах и ПТС. В верхней части прав располагается надпись "Водительское удостоверение" на русском, английском и французском языках. В ПТС теперь указывается срок госрегистрации, число сидячих мест и технически допустимой массы транспортного средства.
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олег качанов, водительские права, ярослав нилов, госдума рф, владимир колокольцев, общество

В Госдуме оценили идею заменить водительские права на QR-коды

11:49 17.01.2021 (обновлено: 12:52 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею провести эксперимент в нескольких российских регионах по использованию мобильного приложения с QR-кодом вместо водительских прав.
По словам Нилова, благодаря развитию цифровых технологий к подобной практике нужно было перейти уже давно.

"Нет никакой необходимости возить с собой дополнительные документы, когда современные технологии позволяют оперативно понять, имеет водитель право управлять транспортным средством или не имеет", — пояснил он RT.

Кроме того, депутат напомнил о необходимости доступа к интернету и базе данных. Если он есть и информацию можно подтвердить, то нужды в бумажном водительском удостоверении нет.
Ранее о такой возможности рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов. Полицейские, по словам Качанова, получат для считывания QR-кодов специальные устройства. Однако замглавы Минцифры не уточнил, в каких регионах запустят эксперимент.
В декабре 2020 года в России вступил в силу приказ главы МВД Владимира Колокольцева об изменении в водительских правах и ПТС. В верхней части прав располагается надпись "Водительское удостоверение" на русском, английском и французском языках. В ПТС теперь указывается срок госрегистрации, число сидячих мест и технически допустимой массы транспортного средства.
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Олег Качановводительские праваЯрослав НиловГосдума РФВладимир КолокольцевОбщество
 
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