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Роскомнадзор потребовал снять ограничения с "Постскриптума" на YouTube
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с "Постскриптума" на YouTube
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения, наложенные на распространение телепередачи "Постскриптум", сообщает сайт ведомства. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T15:21
2021-01-17T15:21
медиавойны
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения, наложенные на распространение телепередачи "Постскриптум", сообщает сайт ведомства."В адрес компании Google LLC направлено письмо с требованием снять ограничения на распространение телепередачи "Постскриптум" на YouTube-канале телекомпании "ТВ Центр-Москва", - говорится на сайте.Выпуск передачи, размещенный 26.12.2020, по информации Роскомнадзора, отмечен администрацией видеохостинга как неприемлемый. Просмотр доступен только для зарегистрированных лиц, подтвердивших, что им больше 18 лет."В письме отмечается, что выпуск не содержит запрещенной информации, в нем обсуждаются традиционные для программы политические темы. Оснований для возрастных ограничений нет. Данные действия администрации YouTube являются недопустимым ограничением прав граждан на доступ к материалам российского СМИ на территории России", - указано на сайте ведомства.
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Новости
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медиавойны, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с "Постскриптума" на YouTube

15:21 17.01.2021
 
© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения, наложенные на распространение телепередачи "Постскриптум", сообщает сайт ведомства.
"В адрес компании Google LLC направлено письмо с требованием снять ограничения на распространение телепередачи "Постскриптум" на YouTube-канале телекомпании "ТВ Центр-Москва", - говорится на сайте.
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Выпуск передачи, размещенный 26.12.2020, по информации Роскомнадзора, отмечен администрацией видеохостинга как неприемлемый. Просмотр доступен только для зарегистрированных лиц, подтвердивших, что им больше 18 лет.
"В письме отмечается, что выпуск не содержит запрещенной информации, в нем обсуждаются традиционные для программы политические темы. Оснований для возрастных ограничений нет. Данные действия администрации YouTube являются недопустимым ограничением прав граждан на доступ к материалам российского СМИ на территории России", - указано на сайте ведомства.
 
МедиавойныYouTubeGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
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