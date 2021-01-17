https://ria.ru/20210117/postskriptum-1593402886.html

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с "Постскриптума" на YouTube

Роскомнадзор потребовал снять ограничения с "Постскриптума" на YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения, наложенные на распространение телепередачи "Постскриптум", сообщает сайт ведомства. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T15:21

2021-01-17T15:21

2021-01-17T15:21

медиавойны

youtube

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения, наложенные на распространение телепередачи "Постскриптум", сообщает сайт ведомства."В адрес компании Google LLC направлено письмо с требованием снять ограничения на распространение телепередачи "Постскриптум" на YouTube-канале телекомпании "ТВ Центр-Москва", - говорится на сайте.Выпуск передачи, размещенный 26.12.2020, по информации Роскомнадзора, отмечен администрацией видеохостинга как неприемлемый. Просмотр доступен только для зарегистрированных лиц, подтвердивших, что им больше 18 лет."В письме отмечается, что выпуск не содержит запрещенной информации, в нем обсуждаются традиционные для программы политические темы. Оснований для возрастных ограничений нет. Данные действия администрации YouTube являются недопустимым ограничением прав граждан на доступ к материалам российского СМИ на территории России", - указано на сайте ведомства.

https://ria.ru/20210117/amerika-1593304339.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медиавойны, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество