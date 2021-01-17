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Умер посол России в ОАЭ
Умер посол России в ОАЭ
Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов умер на 68-м году жизни, сообщило посольство в Абу-Даби. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T10:23
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов умер на 68-м году жизни, сообщило посольство в Абу-Даби.Причины смерти пока не называются.Сергей Кузнецов родился в 1953 году. В 1976-м окончил МГИМО, а в 1993-м — Дипломатическую академию МИД. С 1985 года работал на различных дипломатических должностях.В ноябре 2015 года его назначили чрезвычайным и полномочным послом России в Джибути и Сомали, а в апреле 2019-го он возглавил дипломатическую миссию в ОАЭ.
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россия, оаэ, политика

Умер посол России в ОАЭ

10:23 17.01.2021 (обновлено: 11:17 17.01.2021)
 
© Фото : Посольство России в Объединённых Арабских Эмиратах Посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов
Посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© Фото : Посольство России в Объединённых Арабских Эмиратах
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов умер на 68-м году жизни, сообщило посольство в Абу-Даби.

"Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ Сергея Николаевича Кузнецова", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Причины смерти пока не называются.
Сергей Кузнецов родился в 1953 году. В 1976-м окончил МГИМО, а в 1993-м — Дипломатическую академию МИД. С 1985 года работал на различных дипломатических должностях.
В ноябре 2015 года его назначили чрезвычайным и полномочным послом России в Джибути и Сомали, а в апреле 2019-го он возглавил дипломатическую миссию в ОАЭ.
 
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