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Умер посол России в ОАЭ
Умер посол России в ОАЭ
Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов умер на 68-м году жизни, сообщило посольство в Абу-Даби. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T10:23
2021-01-17T10:23
2021-01-17T11:17
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов умер на 68-м году жизни, сообщило посольство в Абу-Даби.Причины смерти пока не называются.Сергей Кузнецов родился в 1953 году. В 1976-м окончил МГИМО, а в 1993-м — Дипломатическую академию МИД. С 1985 года работал на различных дипломатических должностях.В ноябре 2015 года его назначили чрезвычайным и полномочным послом России в Джибути и Сомали, а в апреле 2019-го он возглавил дипломатическую миссию в ОАЭ.
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