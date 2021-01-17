https://ria.ru/20210117/pfizer-1593423791.html

Стало известно о давлении на регулятор ЕС при одобрении вакцины Pfizer

Стало известно о давлении на регулятор ЕС при одобрении вакцины Pfizer

Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) столкнулось с давлением при сертификации нескольких вакцин от COVID-19, пишет Le Monde. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T20:00

2021-01-17T20:00

2021-01-17T22:12

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) столкнулось с давлением при сертификации нескольких вакцин от COVID-19, пишет Le Monde.Французское издание изучило попавшие в Сеть документы, где указывается, что, к примеру, качество препарата Pfizer-BioNTech было поставлено под сомнение, но это не помешало ряду высокопоставленных представителей ЕС настаивать на скорейшем утверждении вакцины.В частности, одного из сотрудников агентства, согласно публикации, удивило высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в ультимативной форме указала на необходимость одобрить вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna до конца года."С обоими препаратами до сих пор имеются проблемы", — цитирует издание сотрудника ЕАЛС.Также отмечается, что утверждение вакцины Pfizer в середине декабря 2020 года было расценено Еврокомиссией как "малоприемлемое промедление".Согласно материалу, у исследователей наибольший вопрос вызывала именно вакцина Pfizer, так как основное возражение возникло после вскрывшегося факта несоответствия составов коммерческих партий и тех, которые применялись в ходе клинических испытаний. По словам авторов, беспокойство также вызывало отсутствие одобрения в отношении некоторых производственных площадок и нехватка данных о коммерческих партиях вакцины.Так или иначе, как отмечает Le Monde, агентству, помимо давления, пришлось столкнуться с хакерской атакой, результатом которой стала утечка изученных документов в Сеть. В беседе с изданием, однако, представители организации признали, что "преданные огласке электронные письма отражают имевшие место проблемы и дискуссии".Ранее в России уже обращали внимание на манипуляции с сертификацией вакцины Pfizer. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов отмечал, что Европейскому агентству по лекарственным средствам "выкрутили руки", чтобы препарат был утвержден 21 декабря.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210117/sputnik-1593419347.html

https://ria.ru/20210117/vaktsina-1593393896.html

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2021

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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, еврокомиссия, евросоюз, pfizer, inc., в мире