https://ria.ru/20210117/osadki-1593377470.html

В Москве с начала января выпало 133% от месячной нормы осадков

В Москве с начала января выпало 133% от месячной нормы осадков

В субботу в Москве выпало 12 миллиметров осадков, это почти 30% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T09:27

2021-01-17T09:27

2021-01-17T09:57

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В субботу в Москве выпало 12 миллиметров осадков, это почти 30% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.С начала января в Москве выпало 56 миллиметров осадков - это 133% от нормы, среднемесячная температура на 0,3 градуса холоднее нормы, сообщил Евгений Тишковец."В Москве выпало 56 миллиметров осадков, на сегодняшний день это 133% осадков от нормы. Среднемесячная температура на 0,3 градуса холоднее нормы. Это месяц - холодный и очень снежный, влажный", - рассказал он.Высота сугробов в Москве достигла 40 сантиметров, это пиковый показатель начала марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос".Тишковец заявил, что минувшая ночь в Москве стала самой морозной в текущем сезоне, температура воздуха опустилась до минус 21,2 градуса."Минувшая ночь, а вернее предутренние часы, в Москве стали самыми морозными в текущем сезоне. Впервые в мегаполисе ударили 20-градусные морозы. Столбики термометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 9 часам утра опустились до минус 21,2. Такой температурный фон на 8-9 градусов ниже положенного по климату", - рассказал Тишковец.По его словам, последний раз зимой так холодно было 3 года назад, в феврале 2018 года, когда температура воздуха составляла минус 21,7.

https://ria.ru/20210116/pogoda-1593325927.html

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евгений тишковец, москва, общество