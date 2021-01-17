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В Москве с начала января выпало 133% от месячной нормы осадков
В Москве с начала января выпало 133% от месячной нормы осадков
В субботу в Москве выпало 12 миллиметров осадков, это почти 30% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T09:27
2021-01-17T09:57
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В субботу в Москве выпало 12 миллиметров осадков, это почти 30% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.С начала января в Москве выпало 56 миллиметров осадков - это 133% от нормы, среднемесячная температура на 0,3 градуса холоднее нормы, сообщил Евгений Тишковец."В Москве выпало 56 миллиметров осадков, на сегодняшний день это 133% осадков от нормы. Среднемесячная температура на 0,3 градуса холоднее нормы. Это месяц - холодный и очень снежный, влажный", - рассказал он.Высота сугробов в Москве достигла 40 сантиметров, это пиковый показатель начала марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос".Тишковец заявил, что минувшая ночь в Москве стала самой морозной в текущем сезоне, температура воздуха опустилась до минус 21,2 градуса."Минувшая ночь, а вернее предутренние часы, в Москве стали самыми морозными в текущем сезоне. Впервые в мегаполисе ударили 20-градусные морозы. Столбики термометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 9 часам утра опустились до минус 21,2. Такой температурный фон на 8-9 градусов ниже положенного по климату", - рассказал Тишковец.По его словам, последний раз зимой так холодно было 3 года назад, в феврале 2018 года, когда температура воздуха составляла минус 21,7.
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евгений тишковец, москва, общество

В Москве с начала января выпало 133% от месячной нормы осадков

09:27 17.01.2021 (обновлено: 09:57 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Снегоуборочная техника в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В субботу в Москве выпало 12 миллиметров осадков, это почти 30% месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По итогам суток выпало 12 миллиметров осадков, это почти 30% месячной нормы", - рассказал Тишковец.
С начала января в Москве выпало 56 миллиметров осадков - это 133% от нормы, среднемесячная температура на 0,3 градуса холоднее нормы, сообщил Евгений Тишковец.
"В Москве выпало 56 миллиметров осадков, на сегодняшний день это 133% осадков от нормы. Среднемесячная температура на 0,3 градуса холоднее нормы. Это месяц - холодный и очень снежный, влажный", - рассказал он.
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Высота сугробов в Москве достигла 40 сантиметров, это пиковый показатель начала марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос".
"Сугробы в Москве выросли до 40 сантиметров, что на 16 сантиметров больше нормы 2 декады января и соответствует многолетним показателям максимума высоты снежного покрова, который случается в начале марта - 40 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Тишковец заявил, что минувшая ночь в Москве стала самой морозной в текущем сезоне, температура воздуха опустилась до минус 21,2 градуса.
"Минувшая ночь, а вернее предутренние часы, в Москве стали самыми морозными в текущем сезоне. Впервые в мегаполисе ударили 20-градусные морозы. Столбики термометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 9 часам утра опустились до минус 21,2. Такой температурный фон на 8-9 градусов ниже положенного по климату", - рассказал Тишковец.
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По его словам, последний раз зимой так холодно было 3 года назад, в феврале 2018 года, когда температура воздуха составляла минус 21,7.
"Похолодание усилится и пик морозов придется в ночь на 18 января. В ночь на понедельник в условиях малооблачной погоды, северного ветра, 1-6 метров в секунду, в Москве похолодает до минус 23 - минус 25, в Подмосковье минус 22 - минус 27, местами до минус 30 градусов", - добавил Тишковец.
 
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
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