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Глава СК проконтролирует проверку статьи о "войне за наследство" Крючкова

Глава СК проконтролирует проверку статьи о "войне за наследство" Крючкова

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку статьи в СМИ о ситуации с вдовой актера Николая Крючкова Лидией, оказавшейся в... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T12:12

2021-01-17T12:12

2021-01-17T12:12

культура

жилье

николай крючков

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку статьи в СМИ о ситуации с вдовой актера Николая Крючкова Лидией, оказавшейся в психбольнице, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Ранее газета "Комсомольская правда" написала, что на фоне спора из-за элитной трехкомнатной квартиры в центре Москвы дочь отправила вдову Николая Крючкова в психиатрическую больницу.Следователи установят все обстоятельства произошедшего, о результатах которых доложат председателю СК, добавила Петренко.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, николай крючков, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, общество