Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210117/nasledstvo-1593389510.html
Глава СК проконтролирует проверку статьи о "войне за наследство" Крючкова
Глава СК проконтролирует проверку статьи о "войне за наследство" Крючкова
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку статьи в СМИ о ситуации с вдовой актера Николая Крючкова Лидией, оказавшейся в... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T12:12
2021-01-17T12:12
культура
жилье
николай крючков
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/31196/61/311966154_0:259:1517:1112_1920x0_80_0_0_6562d1e819778b420c06e132ef6b6673.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку статьи в СМИ о ситуации с вдовой актера Николая Крючкова Лидией, оказавшейся в психбольнице, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Ранее газета "Комсомольская правда" написала, что на фоне спора из-за элитной трехкомнатной квартиры в центре Москвы дочь отправила вдову Николая Крючкова в психиатрическую больницу.Следователи установят все обстоятельства произошедшего, о результатах которых доложат председателю СК, добавила Петренко.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/31196/61/311966154_0:117:1517:1255_1920x0_80_0_0_a17ccd742cf9cfa599a47257e2eba9bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жилье, николай крючков, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, общество

Глава СК проконтролирует проверку статьи о "войне за наследство" Крючкова

12:12 17.01.2021
 
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Николай Крючков
Народный артист СССР Николай Крючков - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку статьи в СМИ о ситуации с вдовой актера Николая Крючкова Лидией, оказавшейся в психбольнице, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее газета "Комсомольская правда" написала, что на фоне спора из-за элитной трехкомнатной квартиры в центре Москвы дочь отправила вдову Николая Крючкова в психиатрическую больницу.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход доследственной проверки о возможных противоправных действиях, совершенных в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой – вдовы народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова", - заявила Петренко.
Следователи установят все обстоятельства произошедшего, о результатах которых доложат председателю СК, добавила Петренко.
 
КультураЖильеНиколай КрючковСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Роскомнадзор потребовал снять ограничения с "Постскриптума" на YouTube
15:01Турция направила фрегат к месту крушения российского сухогруза
14:56Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой
14:48В США выявили 198 тысяч новых случаев COVID-19
14:39Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли
14:27В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза
14:23Глава комитета Госдумы назвал Антошкина удивительным человеком
14:06Самолет Магас — Москва сел в Минводах из-за проблем с сердцем у пассажира
13:46В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу
13:39Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам в праздники
13:35Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции
13:26Шаманов назвал Антошкина профессионалом высочайшего класса
13:24В Германии за сутки выявили 13,8 тысячи новых случаев COVID-19
13:21В Австрии продлили третий жесткий локдаун
13:19В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303
13:18В России ответили на слова Шредера о воссоединении с Крымом
13:12У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer
13:07СМИ узнали, куда делись записи переводчика со встречи Трампа и Путина
12:53Антошкин беззаветно служил Родине, заявил Володин
12:46Грачевский вырастил "Ералаш" как своего ребенка, заявил поэт Осиашвили
Лента новостейМолния