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Глава СК проконтролирует проверку статьи о "войне за наследство" Крючкова
Глава СК проконтролирует проверку статьи о "войне за наследство" Крючкова
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку статьи в СМИ о ситуации с вдовой актера Николая Крючкова Лидией, оказавшейся в... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T12:12
2021-01-17T12:12
2021-01-17T12:12
культура
жилье
николай крючков
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку статьи в СМИ о ситуации с вдовой актера Николая Крючкова Лидией, оказавшейся в психбольнице, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Ранее газета "Комсомольская правда" написала, что на фоне спора из-за элитной трехкомнатной квартиры в центре Москвы дочь отправила вдову Николая Крючкова в психиатрическую больницу.Следователи установят все обстоятельства произошедшего, о результатах которых доложат председателю СК, добавила Петренко.
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жилье, николай крючков, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, общество