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Мясников сообщил лысеющим людям "плохие новости"
Мясников сообщил лысеющим людям "плохие новости"
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала Россия-1 рассказал о случаях, когда потеря волос становится неизлечима. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T19:47
2021-01-17T20:42
александр мясников (врач)
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала Россия-1 рассказал о случаях, когда потеря волос становится неизлечима.По его словам, от андрогенетической предрасположенности к истончению и выпадению волос в определенных зонах не существует лечения. Это заболевание обусловлено и генетически, и гормонально, поэтому единственный эффективный способ коррекции — пересадка волос. Также врач добавил, что часто встречаемые средства борьбы с выпадением волос — окрашивание головы и изготовление парика — не помогают скрыть последствий заболевания. При этом Мясников поставил под сомнение существование лекарства, которое поможет справиться с проблемой.По его мнению, поддается лечению только диффузное выпадение волос, которое может быть вызвано стрессом или дефицитом железа в организме либо может указывать на болезнь щитовидной железы. Еще он отметил грибковые инфекции, от которых можно также успешно избавиться.
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александр мясников (врач), россия, здоровье, общество

Мясников сообщил лысеющим людям "плохие новости"

19:47 17.01.2021 (обновлено: 20:42 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала Россия-1 рассказал о случаях, когда потеря волос становится неизлечима.
По его словам, от андрогенетической предрасположенности к истончению и выпадению волос в определенных зонах не существует лечения. Это заболевание обусловлено и генетически, и гормонально, поэтому единственный эффективный способ коррекции — пересадка волос.
"Хороших новостей у меня для вас нет, потому что ничего вы не сделаете. Выпадало и будет выпадать", — резюмировал он свою позицию.
Также врач добавил, что часто встречаемые средства борьбы с выпадением волос — окрашивание головы и изготовление парика — не помогают скрыть последствий заболевания.
"Я знаю артистов, которые специально чернят, делают татуировку", — признался он.
При этом Мясников поставил под сомнение существование лекарства, которое поможет справиться с проблемой.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
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По его мнению, поддается лечению только диффузное выпадение волос, которое может быть вызвано стрессом или дефицитом железа в организме либо может указывать на болезнь щитовидной железы. Еще он отметил грибковые инфекции, от которых можно также успешно избавиться.
 
Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровьеОбщество
 
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