https://ria.ru/20210117/myasnikov-1593422693.html

Мясников сообщил лысеющим людям "плохие новости"

Мясников сообщил лысеющим людям "плохие новости"

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала Россия-1 рассказал о случаях, когда потеря волос становится неизлечима. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T19:47

2021-01-17T19:47

2021-01-17T20:42

александр мясников (врач)

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала Россия-1 рассказал о случаях, когда потеря волос становится неизлечима.По его словам, от андрогенетической предрасположенности к истончению и выпадению волос в определенных зонах не существует лечения. Это заболевание обусловлено и генетически, и гормонально, поэтому единственный эффективный способ коррекции — пересадка волос. Также врач добавил, что часто встречаемые средства борьбы с выпадением волос — окрашивание головы и изготовление парика — не помогают скрыть последствий заболевания. При этом Мясников поставил под сомнение существование лекарства, которое поможет справиться с проблемой.По его мнению, поддается лечению только диффузное выпадение волос, которое может быть вызвано стрессом или дефицитом железа в организме либо может указывать на болезнь щитовидной железы. Еще он отметил грибковые инфекции, от которых можно также успешно избавиться.

https://ria.ru/20210117/koronavirus-1593377270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, здоровье, общество