https://ria.ru/20210117/moskva-1593410251.html

Синоптик предупредил москвичей о самых холодных сутках за четыре года

Синоптик предупредил москвичей о самых холодных сутках за четыре года

"Температурные горки" ждут Москву: в понедельник "дно холода" — самые холодные сутки за четыре года, а к выходным оттепель, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T16:47

2021-01-17T16:47

2021-01-17T19:13

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

москва

общество

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. "Температурные горки" ждут Москву: в понедельник "дно холода" — самые холодные сутки за четыре года, а к выходным оттепель, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в среду ночью местами небольшой снег, минус 16 — минус 18 в Москве и минус 15 — минус 20 в Подмосковье. Днем благодаря антициклону распогодится, солнечно, без осадков, потепление до 9-11 градусов с минусом в Москве и до 8-13 градусов мороза — в Подмосковье.Синоптик добавил, что в пятницу ожидается снег, ночью минус два — минус семь, днем около нуля. В выходные ночью около нуля, днем слабооттепельные значения с осадками в смешанной фазе.Метеоролог добавил, что сильных снегопадов, которые обрушились на Москву в четверг и в субботу, пока не ожидается, но перед потеплением снежный покров прибавится еще на несколько сантиметров.

https://ria.ru/20210117/zima-1593389761.html

https://ria.ru/20210116/pogoda-1593316184.html

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, московская область (подмосковье), москва, общество