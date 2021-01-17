Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210117/moskva-1593410251.html
Синоптик предупредил москвичей о самых холодных сутках за четыре года
Синоптик предупредил москвичей о самых холодных сутках за четыре года
"Температурные горки" ждут Москву: в понедельник "дно холода" — самые холодные сутки за четыре года, а к выходным оттепель, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T16:47
2021-01-17T19:13
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593261796_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb5e41beb2c9ca0e6a695aa2580c3cfe.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. "Температурные горки" ждут Москву: в понедельник "дно холода" — самые холодные сутки за четыре года, а к выходным оттепель, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в среду ночью местами небольшой снег, минус 16 — минус 18 в Москве и минус 15 — минус 20 в Подмосковье. Днем благодаря антициклону распогодится, солнечно, без осадков, потепление до 9-11 градусов с минусом в Москве и до 8-13 градусов мороза — в Подмосковье.Синоптик добавил, что в пятницу ожидается снег, ночью минус два — минус семь, днем около нуля. В выходные ночью около нуля, днем слабооттепельные значения с осадками в смешанной фазе.Метеоролог добавил, что сильных снегопадов, которые обрушились на Москву в четверг и в субботу, пока не ожидается, но перед потеплением снежный покров прибавится еще на несколько сантиметров.
https://ria.ru/20210117/zima-1593389761.html
https://ria.ru/20210116/pogoda-1593316184.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593261796_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c703f1d7b2085d8b3f0e9c01605cb271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, московская область (подмосковье), москва, общество

Синоптик предупредил москвичей о самых холодных сутках за четыре года

16:47 17.01.2021 (обновлено: 19:13 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУборка снега в парке "Зарядье"
Уборка снега в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. "Температурные горки" ждут Москву: в понедельник "дно холода" — самые холодные сутки за четыре года, а к выходным оттепель, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Завтра мы опускаемся на самое дно: самые холодные сутки за последние четыре года. И дальше со вторника холод начнет постепенно отступать, медленно-медленно. Во вторник нас в ночь на Крещение начнет затягивать облаками, обойдется без осадков, минус 19 — минус 21 в Москве, минус 18 — минус 23 по области. А днем уже местами начнет срывать небольшой снег, минус 13 — минус 15 в Москве и минус 12 — минус 17 в Подмосковье", — рассказал Тишковец.

Водитель откапывает из снега свою машину после снегопада - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
Вчера, 12:18
Россияне резко увеличили покупки лопат из-за снежной зимы
По его словам, в среду ночью местами небольшой снег, минус 16 — минус 18 в Москве и минус 15 — минус 20 в Подмосковье. Днем благодаря антициклону распогодится, солнечно, без осадков, потепление до 9-11 градусов с минусом в Москве и до 8-13 градусов мороза — в Подмосковье.

"В четверг в ночь тоже антициклональная переменная облачность, без осадков, минус 16 — минус 18 город, минус 15 — минус 20 область. Днем с четверга процессы будут меняться кардинально. В четверг временами небольшой снег, и потеплеет до минус восьми — минус десяти в Москве, минус семи — минус 12 в Подмосковье", — отметил Тишковец.

Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 13:12
Жителей Крыма предупредили о сильных снегопадах и морозах
Синоптик добавил, что в пятницу ожидается снег, ночью минус два — минус семь, днем около нуля. В выходные ночью около нуля, днем слабооттепельные значения с осадками в смешанной фазе.

"Вот такие у нас русские температурные горки: то вверх, то вниз, то вниз, то вверх. Нет постоянства", — подчеркнул Тишковец.

Метеоролог добавил, что сильных снегопадов, которые обрушились на Москву в четверг и в субботу, пока не ожидается, но перед потеплением снежный покров прибавится еще на несколько сантиметров.
 
Евгений ТишковецМосковская область (Подмосковье)МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Ученые заявили об опасности "кокаиновых" бегемотов Пабло Эскобара
06:26Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
06:21В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку
06:15В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
06:10Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса
06:03Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
05:57Названа причина аварийной посадки самолета во Владивостоке
05:53В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку
05:49ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского
05:48СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
05:44Вооруженный ножом приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями
05:20При ДТП в Хабаровском крае погиб самец амурского тигра
05:11Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы
04:44В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц
04:13Врач рассказала, когда имбирь работает во вред
04:08НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений
03:58Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
03:50Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России
03:29Госдеп США прокомментировал задержание Навального
03:24Биолог оценил идею введения прививочных паспортов при коронавирусе
Лента новостейМолния