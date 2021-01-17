https://ria.ru/20210117/moskva-1593410251.html
Синоптик предупредил москвичей о самых холодных сутках за четыре года
Синоптик предупредил москвичей о самых холодных сутках за четыре года
"Температурные горки" ждут Москву: в понедельник "дно холода" — самые холодные сутки за четыре года, а к выходным оттепель, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T16:47
2021-01-17T16:47
2021-01-17T19:13
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
москва
общество
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. "Температурные горки" ждут Москву: в понедельник "дно холода" — самые холодные сутки за четыре года, а к выходным оттепель, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в среду ночью местами небольшой снег, минус 16 — минус 18 в Москве и минус 15 — минус 20 в Подмосковье. Днем благодаря антициклону распогодится, солнечно, без осадков, потепление до 9-11 градусов с минусом в Москве и до 8-13 градусов мороза — в Подмосковье.Синоптик добавил, что в пятницу ожидается снег, ночью минус два — минус семь, днем около нуля. В выходные ночью около нуля, днем слабооттепельные значения с осадками в смешанной фазе.Метеоролог добавил, что сильных снегопадов, которые обрушились на Москву в четверг и в субботу, пока не ожидается, но перед потеплением снежный покров прибавится еще на несколько сантиметров.
https://ria.ru/20210117/zima-1593389761.html
https://ria.ru/20210116/pogoda-1593316184.html
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евгений тишковец, московская область (подмосковье), москва, общество