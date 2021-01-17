https://ria.ru/20210117/moskva-1593404177.html

В Москве задержали или отменили более 40 рейсов

В Москве задержали или отменили более 40 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 40 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T15:34

2021-01-17T15:34

2021-01-17T16:32

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В московских аэропортах задержали или отменили более 40 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 15:27 мск, во "Внуково" девять рейсов задержали, четыре отменили, в "Домодедово" задержали 16 вылетов и один отменили, в Шереметьево — десять рейсов задержаны, четыре отменены.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, 17 января в Москве ожидается аномально холодная погода без осадков.Накануне на фоне снегопада в столице задержали или отменили более 20 рейсов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210117/krym-1593403009.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва