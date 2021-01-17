https://ria.ru/20210117/moskva-1593404177.html
В Москве задержали или отменили более 40 рейсов
В Москве задержали или отменили более 40 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 40 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T15:34
2021-01-17T15:34
2021-01-17T16:32
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В московских аэропортах задержали или отменили более 40 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 15:27 мск, во "Внуково" девять рейсов задержали, четыре отменили, в "Домодедово" задержали 16 вылетов и один отменили, в Шереметьево — десять рейсов задержаны, четыре отменены.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, 17 января в Москве ожидается аномально холодная погода без осадков.Накануне на фоне снегопада в столице задержали или отменили более 20 рейсов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210117/krym-1593403009.html
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евгений тишковец, москва