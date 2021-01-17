https://ria.ru/20210117/morozy-1593370680.html
Вильфанд рассказал о сильных крещенских морозах в Москве и области
Вильфанд рассказал о сильных крещенских морозах в Москве и области
Температура воздуха в ночь на 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне, в Москве и области будет достигать минус 24 градусов, а местами минус 28 РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T05:06
2021-01-17T05:06
2021-01-17T05:06
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Температура воздуха в ночь на 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне, в Москве и области будет достигать минус 24 градусов, а местами минус 28 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Как уточнил Вильфанд, дневные температуры тоже радовать не будут. Они будут находиться в диапазоне от минус 15 до минус 20 градусов.День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
https://ria.ru/20210117/kholod-1593367976.html
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