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В Австрии продлили третий жесткий локдаун
В Австрии продлили третий жесткий локдаун
Третий жесткий локдаун из-за COVID-19 в Австрии продлевается до 7 февраля, заявил в воскресенье канцлер республики Себастьян Курц. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T13:21
2021-01-17T13:21
2021-01-17T13:53
себастьян курц
вена
в мире
распространение коронавируса
коронавирус в россии
австрия
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ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Третий жесткий локдаун из-за COVID-19 в Австрии продлевается до 7 февраля, заявил в воскресенье канцлер республики Себастьян Курц.Он уточнил, что для Австрии это означает примерно 700 новых инфекций в день, добавив, что нет уверенности в том, что достижение этой цифры в установленные сроки вообще возможно.Он заверил, что с того момента, когда люди старше 65 лет будут привиты, ситуация в больницах станет проще, и тогда количество инфекций может находиться на высоком уровне без угрозы катастрофы. Однако впереди страну ждут еще два-три тяжелых месяца, сказал Курц.Третий жесткий карантин начался в стране 26 декабря и должен был завершиться 24 января. Во время действия жестких ограничительных мер стране не работает практически ничего, кроме супермаркетов, аптек, банков, а также сферы услуг, не предусматривающей близкий контакт с клиентом. Закрыты театры, кино, музеи, кафе и рестораны, магазины, фитнес-центры, танцевальные и спортивные секции. Круглосуточно действуют ограничения на выход из дома без уважительных причин, но к ним, помимо прочего, относится и прогулка.Продолжает расти усталость населения от жестких карантинных мер. В субботу в Австрии прошли несколько демонстраций противников ограничительных мер, самая крупная собралась в Вене - как сообщили РИА Новости в городской полиции, в столице протестовали в общей сложности около 10 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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себастьян курц, вена, в мире, коронавирус в россии, австрия
ВЕНА, 17 янв - РИА Новости.
Третий жесткий локдаун из-за COVID-19 в Австрии
продлевается до 7 февраля, заявил в воскресенье канцлер республики Себастьян Курц
.
"Мы должны вас проинформировать, что необходимо подлить локдаун, включая ограничения на выход из дома. Эксперты едины в том, что 7-дневная заболеваемость должна быть снижена до 50, а в идеальном случае - до 25, прежде чем мы можем открываться", - сказал Курц на пресс-конференции.
Он уточнил, что для Австрии это означает примерно 700 новых инфекций в день, добавив, что нет уверенности в том, что достижение этой цифры в установленные сроки вообще возможно.
"Мы будем еженедельно оценивать ситуацию, но наша цель - приблизить 7-дневную заболеваемость к отметке 50 к 8 февраля, и 8 февраля предпринимать первые шаги по открытию - торговли, сферы обслуживания, предусматривающей близкий контакт с клиентом (парикмахерские, салоны красоты - ред.) и музеев", - заявил канцлер.
Он заверил, что с того момента, когда люди старше 65 лет будут привиты, ситуация в больницах станет проще, и тогда количество инфекций может находиться на высоком уровне без угрозы катастрофы. Однако впереди страну ждут еще два-три тяжелых месяца, сказал Курц.
Третий жесткий карантин начался в стране 26 декабря и должен был завершиться 24 января. Во время действия жестких ограничительных мер стране не работает практически ничего, кроме супермаркетов, аптек, банков, а также сферы услуг, не предусматривающей близкий контакт с клиентом. Закрыты театры, кино, музеи, кафе и рестораны, магазины, фитнес-центры, танцевальные и спортивные секции. Круглосуточно действуют ограничения на выход из дома без уважительных причин, но к ним, помимо прочего, относится и прогулка.
Продолжает расти усталость населения от жестких карантинных мер. В субботу в Австрии прошли несколько демонстраций противников ограничительных мер, самая крупная собралась в Вене
- как сообщили РИА Новости в городской полиции, в столице протестовали в общей сложности около 10 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.