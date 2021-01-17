https://ria.ru/20210117/lokdaun-1593394983.html

В Австрии продлили третий жесткий локдаун

В Австрии продлили третий жесткий локдаун

Третий жесткий локдаун из-за COVID-19 в Австрии продлевается до 7 февраля, заявил в воскресенье канцлер республики Себастьян Курц. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T13:21

2021-01-17T13:21

2021-01-17T13:53

себастьян курц

вена

в мире

распространение коронавируса

коронавирус в россии

австрия

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ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Третий жесткий локдаун из-за COVID-19 в Австрии продлевается до 7 февраля, заявил в воскресенье канцлер республики Себастьян Курц.Он уточнил, что для Австрии это означает примерно 700 новых инфекций в день, добавив, что нет уверенности в том, что достижение этой цифры в установленные сроки вообще возможно.Он заверил, что с того момента, когда люди старше 65 лет будут привиты, ситуация в больницах станет проще, и тогда количество инфекций может находиться на высоком уровне без угрозы катастрофы. Однако впереди страну ждут еще два-три тяжелых месяца, сказал Курц.Третий жесткий карантин начался в стране 26 декабря и должен был завершиться 24 января. Во время действия жестких ограничительных мер стране не работает практически ничего, кроме супермаркетов, аптек, банков, а также сферы услуг, не предусматривающей близкий контакт с клиентом. Закрыты театры, кино, музеи, кафе и рестораны, магазины, фитнес-центры, танцевальные и спортивные секции. Круглосуточно действуют ограничения на выход из дома без уважительных причин, но к ним, помимо прочего, относится и прогулка.Продолжает расти усталость населения от жестких карантинных мер. В субботу в Австрии прошли несколько демонстраций противников ограничительных мер, самая крупная собралась в Вене - как сообщили РИА Новости в городской полиции, в столице протестовали в общей сложности около 10 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/britaniya-1592889530.html

вена

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себастьян курц, вена, в мире, коронавирус в россии, австрия