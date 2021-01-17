В парке Горького спасли провалившегося под лед москвича
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОтдыхающие катаются на льду открывшегося катка "Навигатор 2020-2021" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Спасатели поисково-спасательной станции (ПСС) "Крымский мост" вытащили провалившегося под лед москвича у причала Парка имени Горького, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Как уточнили в ведомстве, вечером 17 января вахтенный наблюдатель станции заметил, как отдыхающий спустился с причала на лед Москвы-реки и направился к противоположному берегу, после чего провалился в полынью.
"На станции была объявлена тревога и дежурная смена в составе Владимира Иванова и Виталия Мякишева вышла на помощь утопающему. В 50 метрах от берега спасатели вытащили из полыньи мужчину и доставили на ПСС "Крымский мост". Пострадавшему оказали первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем", - отметили в департаменте.
Мужчину 1992 года рождения осмотрела прибывшая на место бригада скорой помощи, в настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение, добавили в пресс-службе.