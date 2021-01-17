https://ria.ru/20210117/led-1593432902.html

В парке Горького спасли провалившегося под лед москвича

В парке Горького спасли провалившегося под лед москвича

Спасатели поисково-спасательной станции (ПСС) "Крымский мост" вытащили провалившегося под лед москвича у причала Парка имени Горького, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T22:58

2021-01-17T22:58

2021-01-17T22:58

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Спасатели поисково-спасательной станции (ПСС) "Крымский мост" вытащили провалившегося под лед москвича у причала Парка имени Горького, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.Как уточнили в ведомстве, вечером 17 января вахтенный наблюдатель станции заметил, как отдыхающий спустился с причала на лед Москвы-реки и направился к противоположному берегу, после чего провалился в полынью.Мужчину 1992 года рождения осмотрела прибывшая на место бригада скорой помощи, в настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210117/pensioner-1593397175.html

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2021

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россия, москва, происшествия