https://ria.ru/20210117/kupaniya-1593364320.html
Врач дал советы перед крещенскими купаниями во время пандемии
Врач дал советы перед крещенскими купаниями во время пандемии
Во вторник, 19 января — Крещение Господне, неотъемлемой частью этого праздника является купание в открытых водоемах. Как отдать дань старинной традиции и в то... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T04:10
2021-01-17T04:10
2021-01-17T12:44
религия и мировоззрение
алексей хухрев
россия
крещение господне
здоровье
общество
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Во вторник, 19 января — Крещение Господне, неотъемлемой частью этого праздника является купание в открытых водоемах. Как отдать дань старинной традиции и в то же время не подвергнуть опасности свое здоровье, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев.Он посоветовал выбирать для крещенского купания специально оборудованные места и заранее готовиться к погружению в прорубь, чтобы не замерзнуть, выбравшись из воды.Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше вообще воздержаться от купания на морозе, добавил врач."Резкая смена температуры может вызвать спазм, в том числе коронарных артерий, спровоцировать инфаркт и все что угодно", — объяснил Хухрев.Также категорически не рекомендуется окунаться в прорубь людям в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнул врач.В этом году во время крещенских купаний следует соблюдать особые предосторожности, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Лучше выбирать для погружения в купель то время, когда людей возле нее будет меньше всего, посоветовал Хухрев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210116/kreschenie-1593342290.html
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алексей хухрев, россия, крещение господне, здоровье, общество
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Во вторник, 19 января — Крещение Господне, неотъемлемой частью этого праздника является купание в открытых водоемах. Как отдать дань старинной традиции и в то же время не подвергнуть опасности свое здоровье, объяснил в интервью радио Sputnik
врач-терапевт Алексей Хухрев.
Он посоветовал выбирать для крещенского купания специально оборудованные места и заранее готовиться к погружению в прорубь, чтобы не замерзнуть, выбравшись из воды.
"Вода всегда одной температуры: в районе трех-четырех градусов, в мороз она даже теплее, чем в промозглую погоду. Очень важно после того, как вы вылезли из проруби, встать на что-то теплое. Бывалые люди стелют овчинный тулуп. Иначе на 20 градусах мороза можно примерзнуть ко льду ногами. Надо быстро растереться и одеться", — сказал он.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше вообще воздержаться от купания на морозе, добавил врач.
"Резкая смена температуры может вызвать спазм, в том числе коронарных артерий, спровоцировать инфаркт и все что угодно", — объяснил Хухрев.
Также категорически не рекомендуется окунаться в прорубь людям в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнул врач.
В этом году во время крещенских купаний следует соблюдать особые предосторожности, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Лучше выбирать для погружения в купель то время, когда людей возле нее будет меньше всего, посоветовал Хухрев.
"Коронавирус никуда не ушел, можно заразиться. Поэтому лучше прийти попозже или пораньше, когда никого нет", — заключил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.