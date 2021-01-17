https://ria.ru/20210117/kupaniya-1593364320.html

Врач дал советы перед крещенскими купаниями во время пандемии

Врач дал советы перед крещенскими купаниями во время пандемии

Во вторник, 19 января — Крещение Господне, неотъемлемой частью этого праздника является купание в открытых водоемах. Как отдать дань старинной традиции и в то... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T04:10

2021-01-17T04:10

2021-01-17T12:44

религия и мировоззрение

алексей хухрев

россия

крещение господне

здоровье

общество

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Во вторник, 19 января — Крещение Господне, неотъемлемой частью этого праздника является купание в открытых водоемах. Как отдать дань старинной традиции и в то же время не подвергнуть опасности свое здоровье, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев.Он посоветовал выбирать для крещенского купания специально оборудованные места и заранее готовиться к погружению в прорубь, чтобы не замерзнуть, выбравшись из воды.Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше вообще воздержаться от купания на морозе, добавил врач."Резкая смена температуры может вызвать спазм, в том числе коронарных артерий, спровоцировать инфаркт и все что угодно", — объяснил Хухрев.Также категорически не рекомендуется окунаться в прорубь людям в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнул врач.В этом году во время крещенских купаний следует соблюдать особые предосторожности, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Лучше выбирать для погружения в купель то время, когда людей возле нее будет меньше всего, посоветовал Хухрев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210116/kreschenie-1593342290.html

https://ria.ru/20210114/kreschenie-1593003994.html

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алексей хухрев, россия, крещение господне, здоровье, общество