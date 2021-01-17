https://ria.ru/20210117/krym-1593422938.html

В Крыму ответили на слова Шредера о воссоединении полуострова с Россией

В Крыму ответили на слова Шредера о воссоединении полуострова с Россией

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя оценку экс-канцлера Германии Герхарда Шредера... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T19:50

2021-01-17T19:50

2021-01-17T20:34

юрий гемпель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя оценку экс-канцлера Германии Герхарда Шредера воссоединения полуострова с Россией, указал, о чем забыл немецкий политик. Как заявлял Шредер, причиной выхода Крыма из состава Украины стало расширение НАТО на восток, при этом, по его мнению, возвращение полуострова прошло с нарушением международного права. По его словам, референдум в 2014 году прошел в строгом соблюдении всех международных норм и украинского законодательства.Гемпель подчеркнул, что жители полуострова имели право провести такое голосование, "конституция это позволяла"."Пусть это многим сегодня среди властей западных стран не нравится, но Крым — непотопляемый российский авианосец, и с этим всем приходится считаться", — заключил он.

https://ria.ru/20210116/krym-1593321390.html

https://ria.ru/20210115/poklonskaya-1593168964.html

германия

севастополь

украина

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юрий гемпель, нато, герхард шредер, германия, севастополь, оон, украина, в мире