https://ria.ru/20210117/krym-1593422938.html
В Крыму ответили на слова Шредера о воссоединении полуострова с Россией
В Крыму ответили на слова Шредера о воссоединении полуострова с Россией
Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя оценку экс-канцлера Германии Герхарда Шредера... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T19:50
2021-01-17T19:50
2021-01-17T20:34
юрий гемпель
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя оценку экс-канцлера Германии Герхарда Шредера воссоединения полуострова с Россией, указал, о чем забыл немецкий политик. Как заявлял Шредер, причиной выхода Крыма из состава Украины стало расширение НАТО на восток, при этом, по его мнению, возвращение полуострова прошло с нарушением международного права. По его словам, референдум в 2014 году прошел в строгом соблюдении всех международных норм и украинского законодательства.Гемпель подчеркнул, что жители полуострова имели право провести такое голосование, "конституция это позволяла"."Пусть это многим сегодня среди властей западных стран не нравится, но Крым — непотопляемый российский авианосец, и с этим всем приходится считаться", — заключил он.
https://ria.ru/20210116/krym-1593321390.html
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юрий гемпель, нато, герхард шредер, германия, севастополь, оон, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости.
Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
, комментируя оценку экс-канцлера Германии Герхарда Шредера воссоединения полуострова с Россией, указал, о чем забыл немецкий политик.
Как заявлял Шредер, причиной выхода Крыма из состава Украины стало расширение НАТО на восток, при этом, по его мнению, возвращение полуострова прошло с нарушением международного права.
"Множество комментариев известных политиков по вопросу возвращения Крыма в состав Российской Федерации имеют различные толкования, но, к сожалению, многие из них при этом забывают о самом главном — безудержном стремлении и желании крымчан вернуться на свою историческую родину. Референдум стал финальным аккордом в вопросе возвращения крымчан домой, к себе в Россию, так как в свое время по грубейшей ошибке оказались в составе Украины", — сказал РИА Новости Гемпель, который также возглавляет крымскую региональную немецкую национально-культурную автономию.
По его словам, референдум в 2014 году прошел в строгом соблюдении всех международных норм и украинского законодательства.
Гемпель подчеркнул, что жители полуострова имели право провести такое голосование, "конституция это позволяла".
"Пусть это многим сегодня среди властей западных стран не нравится, но Крым — непотопляемый российский авианосец, и с этим всем приходится считаться", — заключил он.