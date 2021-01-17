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Киев возобновит сообщение с прилегающими к Крыму территориями
Киев возобновит сообщение с прилегающими к Крыму территориями
Государственная компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") намерена возобновить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму, заявил глава... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T11:28
2021-01-17T11:49
украинская железная дорога
донбасс
укрзализныця
авдеевка
республика крым
киев
в мире
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Государственная компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") намерена возобновить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму, заявил глава компании Владимир Жмак.С 13 декабря "Украинские железные дороги" возобновили железнодорожное сообщение с подконтрольной Киеву Авдеевкой, которая находится на линии разграничения в Донбассе."Мы уже возобновили поезда с Авдеевкой. Мы работаем над тем, чтобы возобновить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. В сам Крым и на другие неподконтрольные территории мы заехать не можем", - заявил Жмак в эфире телеканала "Украина24".Также он добавил, что для самой компании ограничения на перевозки невыгодны.
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украинская железная дорога, донбасс, укрзализныця, авдеевка, республика крым, киев, в мире

Киев возобновит сообщение с прилегающими к Крыму территориями

11:28 17.01.2021 (обновлено: 11:49 17.01.2021)
 
© Фото : ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"Поезд, который ОАО "Укрзализныця" запустила по маршруту Киев-Вена
Поезд, который ОАО Укрзализныця запустила по маршруту Киев-Вена - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© Фото : ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Государственная компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") намерена возобновить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму, заявил глава компании Владимир Жмак.
С 13 декабря "Украинские железные дороги" возобновили железнодорожное сообщение с подконтрольной Киеву Авдеевкой, которая находится на линии разграничения в Донбассе.
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30 декабря 2020, 20:09Сказано в эфире
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"Мы уже возобновили поезда с Авдеевкой. Мы работаем над тем, чтобы возобновить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. В сам Крым и на другие неподконтрольные территории мы заехать не можем", - заявил Жмак в эфире телеканала "Украина24".
Также он добавил, что для самой компании ограничения на перевозки невыгодны.
"Это необходимо с гуманитарной точки зрения, потому что в РФ и на оккупированных территориях проживает множество украинцев. С экономической точки зрения прекращение сообщения также было невыгодно, потому что сообщение "Киев-Москва", например, было одним из самых популярных и прибыльных. Все эти ограничения являются негативным фактором для нашей экономики: мы потеряли транзитные грузы, мы потеряли пассажирские перевозки", - добавил Жмак.
 
Украинская железная дорогаДонбассУкрзализныцяАвдеевкаРеспублика КрымКиевВ мире
 
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