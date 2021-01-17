https://ria.ru/20210117/krym-1593385933.html

Киев возобновит сообщение с прилегающими к Крыму территориями

Киев возобновит сообщение с прилегающими к Крыму территориями

Государственная компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") намерена возобновить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму, заявил глава... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T11:28

2021-01-17T11:28

2021-01-17T11:49

украинская железная дорога

донбасс

укрзализныця

авдеевка

республика крым

киев

в мире

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Государственная компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") намерена возобновить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму, заявил глава компании Владимир Жмак.С 13 декабря "Украинские железные дороги" возобновили железнодорожное сообщение с подконтрольной Киеву Авдеевкой, которая находится на линии разграничения в Донбассе."Мы уже возобновили поезда с Авдеевкой. Мы работаем над тем, чтобы возобновить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. В сам Крым и на другие неподконтрольные территории мы заехать не можем", - заявил Жмак в эфире телеканала "Украина24".Также он добавил, что для самой компании ограничения на перевозки невыгодны.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/krym-1591646212.html

донбасс

авдеевка

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киев

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украинская железная дорога, донбасс, укрзализныця, авдеевка, республика крым, киев, в мире