https://ria.ru/20210117/krym-1593378768.html

В Госдуме ответили на слова Шредера о причинах возвращения Крыма в Россию

В Госдуме ответили на слова Шредера о причинах возвращения Крыма в Россию

Истинная причина возвращения Крыма в Россию - это желание жителей полуострова вернуться домой, а не расширение НАТО, заявил РИА Новости депутат ГД РФ от... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T09:52

2021-01-17T09:52

2021-01-17T09:52

дмитрий белик

госдума рф

нато

герхард шредер

республика крым

украина

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Истинная причина возвращения Крыма в Россию - это желание жителей полуострова вернуться домой, а не расширение НАТО, заявил РИА Новости депутат ГД РФ от Севастополя Дмитрий Белик, добавив, что крымчане об этом мечтали с 1992 года.Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что расширение НАТО на восток стало причиной выхода Крыма из состава Украины. Кроме того, Шредер считает, что возвращение полуострова прошло с нарушением международного права.Белик отметил, что экс-канцлер Германии лишь поверхностно знает о ситуации в Крыму за период с 1992 по 2014 годы. "Без сомнений, расширение НАТО было раздражителем, но мы, жители полуострова, в принципе не воспринимали навязываемые нам украинские "ценности" и открыто выступали в поддержку России и ее политики. Что тут говорить, если почти на всех машинах была наклейка с Андреевским флагом и надпись "Севастополь - Россия". Да, мы, как говорится, в штыки встречали сближение Украины с НАТО, потому что мы часть российской нации и никогда об этом не забывали и детей своих этому учили", - отметил депутат.

https://ria.ru/20210101/zelenskiy-1591744771.html

республика крым

украина

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дмитрий белик, госдума рф, нато, герхард шредер, республика крым, украина, общество