https://ria.ru/20210117/krym-1593365290.html
Шредер объяснил возвращение Крыма в Россию расширением НАТО
Шредер объяснил возвращение Крыма в Россию расширением НАТО
Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил в интервью изданию Spiegel,... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T01:27
2021-01-17T01:27
2021-01-17T10:28
роснефть
нато
der spiegel
герхард шредер
владимир путин
москва
германия
республика крым
оон
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Шредер объяснил, как Запад подтолкнул Россию к возвращению Крыма
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил в интервью изданию Spiegel, что воссоединение Крыма с Россией произошло из-за расширения НАТО.Он напомнил, что задолго до событий 2014 года в Североатлантический альянс вступили страны Восточной Европы, и это было их суверенное право — решать, присоединяться к ЕС или НАТО.При этом воссоединение Крыма с Россией экс-канцлер назвал "нарушением международного права"."Это утверждение не затрагивает вопроса о причине. Предположительно, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса", — добавил он.Что касается способов международного давления, то бывший канцлер считает санкции неэффективным инструментом, тем более что ни один российский президент никогда не вернет Крым Киеву.В проблемных ситуациях он призвал стремиться к диалогу."Только в самых редких случаях срабатывает давление. Речь о поиске решений через диалог", — сказал экс-канцлер.А на слова интервьюера о том, что Россия стала "мафиозным государством", он возразил, что от него "подобных ярлыков не услышат".Шредер уже высказывался за отмену антироссийских санкций, подчеркивая, что сотрудничество с Москвой особенно необходимо в сложившейся экономической ситуации. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20210115/krym-1593119666.html
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роснефть, нато, der spiegel, герхард шредер, владимир путин, москва, германия, республика крым, оон, сша, в мире, политика
МОСКВА, 17 янв
— РИА Новости.
Бывший канцлер Германии
, председатель совета директоров "Роснефти
" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер
заявил в интервью изданию Spiegel
, что воссоединение Крыма с Россией произошло из-за расширения НАТО.
Он напомнил, что задолго до событий 2014 года в Североатлантический альянс вступили страны Восточной Европы, и это было их суверенное право — решать, присоединяться к ЕС или НАТО.
"Это их право <...> Однако на этом не закончилось, потом дискуссия пошла в другое русло — и прежде всего из-за Америки — о принятии Грузии и Украины в НАТО. Это было не что иное, как стратегия окружения России, которая тогда была гораздо более открытой к сотрудничеству с Европой, как и с НАТО", — сказал Шредер.
При этом воссоединение Крыма с Россией экс-канцлер назвал "нарушением международного права".
"Это утверждение не затрагивает вопроса о причине. Предположительно, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. Тогда Севастополь
, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса", — добавил он.
Что касается способов международного давления, то бывший канцлер считает санкции неэффективным инструментом, тем более что ни один российский президент никогда не вернет Крым Киеву.
"Я не вижу, чего они (санкции. — Прим. ред.) должны достичь", — заявил Шредер.
В проблемных ситуациях он призвал стремиться к диалогу.
"Только в самых редких случаях срабатывает давление. Речь о поиске решений через диалог", — сказал экс-канцлер.
А на слова интервьюера о том, что Россия стала "мафиозным государством", он возразил, что от него "подобных ярлыков не услышат".
Шредер уже высказывался за отмену антироссийских санкций, подчеркивая, что сотрудничество с Москвой
особенно необходимо в сложившейся экономической ситуации.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.