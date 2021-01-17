https://ria.ru/20210117/krym-1593365290.html

Шредер объяснил возвращение Крыма в Россию расширением НАТО

Шредер объяснил возвращение Крыма в Россию расширением НАТО

Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил в интервью изданию Spiegel,... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T01:27

2021-01-17T01:27

2021-01-17T10:28

роснефть

нато

der spiegel

герхард шредер

владимир путин

москва

германия

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Шредер объяснил, как Запад подтолкнул Россию к возвращению Крыма

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил в интервью изданию Spiegel, что воссоединение Крыма с Россией произошло из-за расширения НАТО.Он напомнил, что задолго до событий 2014 года в Североатлантический альянс вступили страны Восточной Европы, и это было их суверенное право — решать, присоединяться к ЕС или НАТО.При этом воссоединение Крыма с Россией экс-канцлер назвал "нарушением международного права"."Это утверждение не затрагивает вопроса о причине. Предположительно, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса", — добавил он.Что касается способов международного давления, то бывший канцлер считает санкции неэффективным инструментом, тем более что ни один российский президент никогда не вернет Крым Киеву.В проблемных ситуациях он призвал стремиться к диалогу."Только в самых редких случаях срабатывает давление. Речь о поиске решений через диалог", — сказал экс-канцлер.А на слова интервьюера о том, что Россия стала "мафиозным государством", он возразил, что от него "подобных ярлыков не услышат".Шредер уже высказывался за отмену антироссийских санкций, подчеркивая, что сотрудничество с Москвой особенно необходимо в сложившейся экономической ситуации. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20210115/krym-1593119666.html

https://ria.ru/20210116/germaniya-1593250169.html

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