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Шредер объяснил возвращение Крыма в Россию расширением НАТО
Шредер объяснил возвращение Крыма в Россию расширением НАТО
Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил в интервью изданию Spiegel,... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T01:27
2021-01-17T10:28
роснефть
нато
der spiegel
герхард шредер
владимир путин
москва
германия
республика крым
оон
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Шредер объяснил, как Запад подтолкнул Россию к возвращению Крыма
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил в интервью изданию Spiegel, что воссоединение Крыма с Россией произошло из-за расширения НАТО.Он напомнил, что задолго до событий 2014 года в Североатлантический альянс вступили страны Восточной Европы, и это было их суверенное право — решать, присоединяться к ЕС или НАТО.При этом воссоединение Крыма с Россией экс-канцлер назвал "нарушением международного права"."Это утверждение не затрагивает вопроса о причине. Предположительно, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса", — добавил он.Что касается способов международного давления, то бывший канцлер считает санкции неэффективным инструментом, тем более что ни один российский президент никогда не вернет Крым Киеву.В проблемных ситуациях он призвал стремиться к диалогу."Только в самых редких случаях срабатывает давление. Речь о поиске решений через диалог", — сказал экс-канцлер.А на слова интервьюера о том, что Россия стала "мафиозным государством", он возразил, что от него "подобных ярлыков не услышат".Шредер уже высказывался за отмену антироссийских санкций, подчеркивая, что сотрудничество с Москвой особенно необходимо в сложившейся экономической ситуации. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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роснефть, нато, der spiegel, герхард шредер, владимир путин, москва, германия, республика крым, оон, сша, в мире, политика

Шредер объяснил возвращение Крыма в Россию расширением НАТО

01:27 17.01.2021 (обновлено: 10:28 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй. Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер
Петербургский международный экономический форум. День второй. Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 янв РИА Новости. Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил в интервью изданию Spiegel, что воссоединение Крыма с Россией произошло из-за расширения НАТО.
Он напомнил, что задолго до событий 2014 года в Североатлантический альянс вступили страны Восточной Европы, и это было их суверенное право — решать, присоединяться к ЕС или НАТО.

"Это их право <...> Однако на этом не закончилось, потом дискуссия пошла в другое русло — и прежде всего из-за Америки — о принятии Грузии и Украины в НАТО. Это было не что иное, как стратегия окружения России, которая тогда была гораздо более открытой к сотрудничеству с Европой, как и с НАТО", — сказал Шредер.

При этом воссоединение Крыма с Россией экс-канцлер назвал "нарушением международного права".
"Это утверждение не затрагивает вопроса о причине. Предположительно, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса", — добавил он.
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Что касается способов международного давления, то бывший канцлер считает санкции неэффективным инструментом, тем более что ни один российский президент никогда не вернет Крым Киеву.

"Я не вижу, чего они (санкции. — Прим. ред.) должны достичь", — заявил Шредер.

В проблемных ситуациях он призвал стремиться к диалогу.
"Только в самых редких случаях срабатывает давление. Речь о поиске решений через диалог", — сказал экс-канцлер.
А на слова интервьюера о том, что Россия стала "мафиозным государством", он возразил, что от него "подобных ярлыков не услышат".
Шредер уже высказывался за отмену антироссийских санкций, подчеркивая, что сотрудничество с Москвой особенно необходимо в сложившейся экономической ситуации.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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