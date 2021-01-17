https://ria.ru/20210117/koronavirus-1593384683.html

В Москве выявили 4012 новых случаев коронавируса

В Москве выявили 4012 новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 4012, Санкт-Петербурге — 3316, Подмосковье — 1426, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T11:05

2021-01-17T11:05

2021-01-17T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 4012, Санкт-Петербурге — 3316, Подмосковье — 1426, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев заболевания в Еврейской автономной области - 11, Ненецком автономном округе - шесть, Чукотском автономном округе - один.За сутки в Москве госпитализировано 1340 пациента с коронавирусом, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве за сутки 1340 человек госпитализировали с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончалось 67 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

еврейская автономная область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество