В Москве выявили 4012 новых случаев коронавируса
11:05 17.01.2021 (обновлено: 11:16 17.01.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 4012, Санкт-Петербурге — 3316, Подмосковье — 1426, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва 4012, Санкт-Петербург 3316, Московская область 1426", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев заболевания в Еврейской автономной области - 11, Ненецком автономном округе - шесть, Чукотском автономном округе - один.
За сутки в Москве госпитализировано 1340 пациента с коронавирусом, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве за сутки 1340 человек госпитализировали с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончалось 67 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.