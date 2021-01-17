https://ria.ru/20210117/koronavirus-1593384339.html

В России за сутки 23 440 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 23 440 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 23 440 человек после COVID-19, за все время — 2 960 431, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T11:03

2021-01-17T11:03

2021-01-17T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 23 440 человек после COVID-19, за все время — 2 960 431, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 4612 человек, в Санкт-Петербурге - 3072, в Подмосковье - 1316.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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