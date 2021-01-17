https://ria.ru/20210117/koronavirus-1593384339.html
В России за сутки 23 440 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 23 440 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 23 440 человек после COVID-19, за все время — 2 960 431, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T11:03
2021-01-17T11:03
2021-01-17T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576950991_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_2094018a9af5fcb74bb4cdc0f45bac60.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 23 440 человек после COVID-19, за все время — 2 960 431, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны 4612 человек, в Санкт-Петербурге - 3072, в Подмосковье - 1316.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576950991_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_d0502aced8d46035d46aa8cb81367437.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество