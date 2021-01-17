https://ria.ru/20210117/koronavirus-1593383837.html

В России за сутки выявили 23 586 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 23 586 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 23 586 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T11:01

2021-01-17T11:01

2021-01-17T11:42

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 586 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.Чуть более 12 процентов инфицированных (2849 человек) не испытывают симптомов. Умер за минувшие сутки 481 человек, выписались из больниц — 23 440.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4012 (на 662 меньше, чем днем ранее). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 3316 инфицированных, в Подмосковье — 1426, в Нижегородской области — 484, в Свердловской — 395, в Ростовской — 394, в Воронежской — 387, в Красноярском крае — 320, в Вологодской области — 312, в Крыму — 311.Меньше всего новых случаев на Чукотке (один) и в Ненецком автономном округе (шесть).Накануне сообщалось о 24 092 заразившихся коронавирусом. Темп прироста за сутки остается на уровне 0,7 процента. Общее число инфицированных достигло 3 568 209, умерли за все время 65 566 пациентов, вылечились — 2 960 431.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 92,5 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 94,5 миллиона. Умерли за все время более двух миллионов человек.Больше всего заболевших в США — 23 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210117/oslozhneniya-1593380297.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество