Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210117/koronavirus-1593383837.html
В России за сутки выявили 23 586 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 23 586 случаев COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 23 586 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T11:01
2021-01-17T11:42
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589622702_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_ca611c56929103c3f737f4c02481d154.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 586 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.Чуть более 12 процентов инфицированных (2849 человек) не испытывают симптомов. Умер за минувшие сутки 481 человек, выписались из больниц — 23 440.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4012 (на 662 меньше, чем днем ранее). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 3316 инфицированных, в Подмосковье — 1426, в Нижегородской области — 484, в Свердловской — 395, в Ростовской — 394, в Воронежской — 387, в Красноярском крае — 320, в Вологодской области — 312, в Крыму — 311.Меньше всего новых случаев на Чукотке (один) и в Ненецком автономном округе (шесть).Накануне сообщалось о 24 092 заразившихся коронавирусом. Темп прироста за сутки остается на уровне 0,7 процента. Общее число инфицированных достигло 3 568 209, умерли за все время 65 566 пациентов, вылечились — 2 960 431.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 92,5 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 94,5 миллиона. Умерли за все время более двух миллионов человек.Больше всего заболевших в США — 23 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210117/oslozhneniya-1593380297.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589622702_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d4317375c2378768975993a499b6043.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки выявили 23 586 случаев COVID-19

11:01 17.01.2021 (обновлено: 11:42 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 23 586 новых случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
Чуть более 12 процентов инфицированных (2849 человек) не испытывают симптомов. Умер за минувшие сутки 481 человек, выписались из больниц — 23 440.
Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 4012 (на 662 меньше, чем днем ранее). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 3316 инфицированных, в Подмосковье — 1426, в Нижегородской области — 484, в Свердловской — 395, в Ростовской — 394, в Воронежской — 387, в Красноярском крае — 320, в Вологодской области — 312, в Крыму — 311.
Меньше всего новых случаев на Чукотке (один) и в Ненецком автономном округе (шесть).
Головная боль - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
10:13Распространение коронавируса
Невролог предупредила о малоизученных осложнениях коронавируса
Накануне сообщалось о 24 092 заразившихся коронавирусом. Темп прироста за сутки остается на уровне 0,7 процента. Общее число инфицированных достигло 3 568 209, умерли за все время 65 566 пациентов, вылечились — 2 960 431.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 92,5 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 94,5 миллиона. Умерли за все время более двух миллионов человек.
Больше всего заболевших в США — 23 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:01Турция направила фрегат к месту крушения российского сухогруза
14:56Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой
14:48В США выявили 198 тысяч новых случаев COVID-19
14:39Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли
14:27В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза
14:23Глава комитета Госдумы назвал Антошкина удивительным человеком
14:06Самолет Магас — Москва сел в Минводах из-за проблем с сердцем у пассажира
13:46В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу
13:39Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам в праздники
13:35Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции
13:26Шаманов назвал Антошкина профессионалом высочайшего класса
13:24В Германии за сутки выявили 13,8 тысячи новых случаев COVID-19
13:21В Австрии продлили третий жесткий локдаун
13:19В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303
13:18В России ответили на слова Шредера о воссоединении с Крымом
13:12У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer
13:07СМИ узнали, куда делись записи переводчика со встречи Трампа и Путина
12:53Антошкин беззаветно служил Родине, заявил Володин
12:46Грачевский вырастил "Ералаш" как своего ребенка, заявил поэт Осиашвили
12:37Вакцина от COVID-19 центра Чумакова поступит в гражданский оборот в марте
Лента новостейМолния