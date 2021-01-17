Названы пять российских кораблей, которые доминируют в Черном море
03:42 17.01.2021 (обновлено: 12:46 17.01.2021)
© РИА Новости / Сергей Петросян / Перейти в фотобанкФлагманский корабль Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" в Севастополе
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Публицист Себастьен Роблин в статье для журнала National Interest перечислил российские корабли, которые, по его мнению, полностью доминируют в Черном море.
Первым упомянутым в статье боевым кораблем оказался ракетный крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота ВМФ. Его длина — 186 метров, что больше двух футбольных полей. Подчеркивается, что его создали для уничтожения авианосцев. Тем не менее автор считает еще более важным для Черноморского флота головной корабль серии 11356 фрегат "Адмирал Григорович".
"Этот корабль водоизмещением четыре тысячи тонн изготовлен по стелс-технологии и обеспечен радиолокационной защитой", — подчеркнул Роблин.
Кроме того, боевую мощь флота усиливают ракетные катера проекта "Молния", которые, как отметил публицист, могут показаться "невпечатляющими". Однако они оснащены крылатыми ракетами П-270 "Москит", которые летят к цели на расстоянии почти 300 километров со скоростью, в три раза превышающей скорость звука.
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Также Роблин рассказал о подводных лодках проекта 636 "Варшавянка", которые отличаются малозаметностью и подходят для ближнего патрулирования на мелких участках Черного моря.
Автор заключил, что Черноморский флот, вероятно, не располагает большим количеством огромных боевых кораблей, однако в его состав входят небольшие, малозаметные платформы, способные угрожать противнику на значительном расстоянии.
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