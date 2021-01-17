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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210117/kitay-1593428682.html
Китай к 2024 году станет крупнейшим рынком "интернета вещей"
Китай к 2024 году станет крупнейшим рынком "интернета вещей"
Китай уже в 2024 году превзойдет США и станет крупнейшим в мире рынком "интернета вещей", - говорится в отраслевом докладе. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T21:19
2021-01-17T21:19
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МОСКВА, 17 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай уже в 2024 году превзойдет США и станет крупнейшим в мире рынком "интернета вещей", - говорится в отраслевом докладе.Расходы Китая на "интернет вещей", как ожидается, к 2024 году достигнут почти 300 миллиардов долларов, при этом в течение ближайших пяти лет совокупный среднегодовой темп роста сохранится на уровне 13%. Такие данные приводит международная исследовательская и консалтинговая компания International Data Corporation (IDC).В 2024 году на долю Китая придется 26,7% общемировых расходов на "интернет вещей", следом расположатся США с 23,8% и Западная Европа с 23,4%.Из 20 отраслей, включенных в доклад компании, к 2024 году расходы производственной отрасли, государственные и потребительские расходы на "интернет вещей" составят более половины общих расходов этого рынка.Ведущий рыночный аналитик IDC China Джонатан Люнг заявил, что из-за эпидемии и снижения расходов "интернета вещей" во всех отраслях Китай в начале 2020 года столкнулся со сбоями на рынке "интернета вещей".
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москва, китай, сша, технологии, экономика

Китай к 2024 году станет крупнейшим рынком "интернета вещей"

21:19 17.01.2021
 
© РИА НовостиПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай уже в 2024 году превзойдет США и станет крупнейшим в мире рынком "интернета вещей", - говорится в отраслевом докладе.
Расходы Китая на "интернет вещей", как ожидается, к 2024 году достигнут почти 300 миллиардов долларов, при этом в течение ближайших пяти лет совокупный среднегодовой темп роста сохранится на уровне 13%. Такие данные приводит международная исследовательская и консалтинговая компания International Data Corporation (IDC).
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В 2024 году на долю Китая придется 26,7% общемировых расходов на "интернет вещей", следом расположатся США с 23,8% и Западная Европа с 23,4%.
Из 20 отраслей, включенных в доклад компании, к 2024 году расходы производственной отрасли, государственные и потребительские расходы на "интернет вещей" составят более половины общих расходов этого рынка.
Ведущий рыночный аналитик IDC China Джонатан Люнг заявил, что из-за эпидемии и снижения расходов "интернета вещей" во всех отраслях Китай в начале 2020 года столкнулся со сбоями на рынке "интернета вещей".
"По мере того, как Китай продолжает двигаться к восстановлению экономики, мы ожидаем, что в ближайшие годы рынок сумеет преодолеть трудности, чему способствует осознание предприятиями большого значения "интернета вещей" в эпидемическом контроле", - сказал он.
 
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