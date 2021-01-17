https://ria.ru/20210117/kitay-1593428682.html

Китай к 2024 году станет крупнейшим рынком "интернета вещей"

Китай к 2024 году станет крупнейшим рынком "интернета вещей"

Китай уже в 2024 году превзойдет США и станет крупнейшим в мире рынком "интернета вещей", - говорится в отраслевом докладе. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T21:19

2021-01-17T21:19

2021-01-17T21:19

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МОСКВА, 17 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай уже в 2024 году превзойдет США и станет крупнейшим в мире рынком "интернета вещей", - говорится в отраслевом докладе.Расходы Китая на "интернет вещей", как ожидается, к 2024 году достигнут почти 300 миллиардов долларов, при этом в течение ближайших пяти лет совокупный среднегодовой темп роста сохранится на уровне 13%. Такие данные приводит международная исследовательская и консалтинговая компания International Data Corporation (IDC).В 2024 году на долю Китая придется 26,7% общемировых расходов на "интернет вещей", следом расположатся США с 23,8% и Западная Европа с 23,4%.Из 20 отраслей, включенных в доклад компании, к 2024 году расходы производственной отрасли, государственные и потребительские расходы на "интернет вещей" составят более половины общих расходов этого рынка.Ведущий рыночный аналитик IDC China Джонатан Люнг заявил, что из-за эпидемии и снижения расходов "интернета вещей" во всех отраслях Китай в начале 2020 года столкнулся со сбоями на рынке "интернета вещей".

https://ria.ru/20210112/vybory-1592795356.html

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москва, китай, сша, технологии, экономика